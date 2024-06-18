Экскурсии выходного дня в Будве

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Будве на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные дороги Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
140 отзывов
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Будва. Очарование Старого града
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Завтра в 18:00
6 июля в 18:00
75 за всё до 7 чел.
Монастыри на приморье
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
75 за всё до 3 чел.
Красоты северной Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Красоты северной Черногории: индивидуальная экскурсия
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
от 620 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    18 июня 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Отличная экскурсия. Владимир провез по местам где кроме нас не было совсем туристов, пообщались с местными, посмотрели на быт обычных
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    черногорцев. Увидели много красивых видов на Озеро и не только, заехали в монастыри и купили очень вкусные домашние вина и ликеры. Всем рекомендую.

  • G
    Gražina
    11 июня 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Владимир очень весёлый, общительный, очень ответственный черногорец:) Получилось погрузиться в жизнь и быт местных жителей, побывать в местах, где нет туристов, искупаться в источнике с чистейшей водой, поплавать на корабле. Вернулись в отель в отличном настроении
  • J
    Jelena
    30 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • О
    Оксана
    5 апреля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Винные дороги Черногории
    Замечательная экскурсия.
  • М
    Мурагео
    19 сентября 2023
    Винные дороги Черногории
    Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
  • И
    Игорь
    22 июля 2023
    Монастыри на приморье
    Хотим поблагодарить Михаила за чудесную экскурсию. Нам было очень интересно узнать историю Черногории. Михаил очень любит свою страну и много
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    нам рассказал о традициях своего народа,о монастырях Приморья. Было очень приятно с ним общаться,он позитивный человек и профессиональный гид. С уважением Наталья,Игорь.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «На выходные»

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  1. Винные дороги Черногории
  2. По Скадарскому озеру с черногорцем
  3. Будва. Очарование Старого града
  4. Монастыри на приморье
  5. Красоты северной Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Негуши
  7. Каньон реки Тара
  8. Дурмитор
  9. Пивское озеро
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в июле 2024
Сейчас в Будве в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 620. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на выходные, 301 ⭐ отзыв, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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