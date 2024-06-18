1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Завтра в 18:00
6 июля в 18:00
€75 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Красоты северной Черногории: индивидуальная экскурсия
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
от €620 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил18 июня 2024Отличная экскурсия. Владимир провез по местам где кроме нас не было совсем туристов, пообщались с местными, посмотрели на быт обычных
- GGražina11 июня 2024Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Владимир очень весёлый, общительный, очень ответственный черногорец:) Получилось погрузиться в жизнь и быт местных жителей, побывать в местах, где нет туристов, искупаться в источнике с чистейшей водой, поплавать на корабле. Вернулись в отель в отличном настроении
- JJelena30 мая 2024Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
- ЕЕлена29 мая 2024Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.
- ССветлана11 мая 2024Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
- ООксана5 апреля 2024Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
- ННаталья4 октября 2023Замечательная экскурсия.
- ММурагео19 сентября 2023Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
- ИИгорь22 июля 2023Хотим поблагодарить Михаила за чудесную экскурсию. Нам было очень интересно узнать историю Черногории. Михаил очень любит свою страну и много
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «На выходные»
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