Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий

Этот тур даёт возможность на протяжении более чем 18 километров любоваться самыми красивыми 🤩 и живописными километрами реки Тары. От Брштановицы до самого Шчепан Поле где в река тара принимает в себя реку Пива, где рождается река Дрина. На этой части пути свыше 20 порогов и быстрин которые представляют самую захватывающую часть пути. Рафтинг 🚣‍ проводят на особых лодках для диких вод на восемь посадочных мест длинной пять и широтой два метра, что обеспечивает туристам полную безопасность. Лодками управляют инструкторы которые родились возле реки Тары и знающие все её нравы все её ключи, омуты, водовороты и быстрины. Таким образам в руках опытных мастеров (инструкторов) сплав по реке максимально безопасен. Каждый из участников снабжён спасательным жилетом и каской, в случае дождя и прохладной погоды участникам рафтинга предлагаются костюмы для дайвинга и дождевики.

В его стоимость входит: деревенский завтрак (домашний сыр, вяленое мясо, яичница глазунья, чай), обед, трансфер к рафтингу и обратно. В стоимость не входят все остальные расходы, не предвиденные этим туром.

11. 00 Приезд на Шчепан Поле, завтрак в летнем ресторане на берегах реки Тары.

12. 00 – 12. 30 Проезд на машинах к началу сплава, более чем 14 километров.

12. 30 – 16. 00 Сплав с короткими перерывами для отдыха, купания, фотографирования.

16:00 – Окончание сплава и приезд на Шчепан Поле. Обед и возвращение

(Минимальная группа 4 человека.