Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Рафтинг на реке Тара

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Любителям природных пейзажей и острых ощущений мы предлагаем захватывающее водное приключение по заповедным местам Черногории, а точнее по реке Тара, образующей в своем нижнем течении глубочайший каньон в Европе.

Рафтинг 🚣‍ на Таре — это незабываемое приключение! Рафтинг — это сплав по порожистым рекам на больших надувных бескаркасных судах — рафтах, которые обладают большой плавучестью, надежны, устойчивы на воде и удобны для размещения группы туристов от 2 до 8 человек.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €100 за человека

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Рафтинг на реке Тара
Рафтинг на реке Тара
Этот тур даёт возможность на протяжении более чем 18 километров любоваться самыми красивыми 🤩 и живописными километрами реки Тары. От Брштановицы до самого Шчепан Поле где в река тара принимает в себя реку Пива, где рождается река Дрина. На этой части пути свыше 20 порогов и быстрин которые представляют самую захватывающую часть пути. Рафтинг 🚣‍ проводят на особых лодках для диких вод на восемь посадочных мест длинной пять и широтой два метра, что обеспечивает туристам полную безопасность. Лодками управляют инструкторы которые родились возле реки Тары и знающие все её нравы все её ключи, омуты, водовороты и быстрины. Таким образам в руках опытных мастеров (инструкторов) сплав по реке максимально безопасен. Каждый из участников снабжён спасательным жилетом и каской, в случае дождя и прохладной погоды участникам рафтинга предлагаются костюмы для дайвинга и дождевики.
В его стоимость входит: деревенский завтрак (домашний сыр, вяленое мясо, яичница глазунья, чай), обед, трансфер к рафтингу и обратно. В стоимость не входят все остальные расходы, не предвиденные этим туром.
11. 00 Приезд на Шчепан Поле, завтрак в летнем ресторане на берегах реки Тары.
12. 00 – 12. 30 Проезд на машинах к началу сплава, более чем 14 километров.
12. 30 – 16. 00 Сплав с короткими перерывами для отдыха, купания, фотографирования.
16:00 – Окончание сплава и приезд на Шчепан Поле. Обед и возвращение
(Минимальная группа 4 человека.
Что входит
  • деревенский завтрак (домашний сыр, вяленое мясо, чай)
  • обед
  • трансфер к рафтингу и обратно
  • аренда оборудования
Что не входит
  • фотографии во время сплава
  • напитки во время обеда
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Рафтинг на реке Тара
Рафтинг на реке Тара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Б.
Олег Б.
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