Если вы уже перешли на светлую сторону питания и хотите попасть на солнечную сторону земли, то вам сюда!

Будем оздаравливаться и отогреваться вместе.

Я живу в Черногории уже седьмой год, видела и проживала уже всякое интересное на этих Балканских просторах.

Наверняка знаете, что гастрономия в Монтенегро - это мясо-молочно-винный фонтан ⛲ через край.

Но если пршут для вас это не желанный деликатес, а смешное слово или даже обзывательство, то вы скорее всего хотите свежим, осознанным и не затуманенным взглядом смотреть на закаты и рассветы, активно вдыхать кислород и покорять горные тропы, восхищаться древней архитектурой, плавать в бирюзовом море 🌊, чувствовать себя как парус на ветру, подпевать местным песням, узнавать исторические факты и интересные байки про местную жизнь. Я организую вам все это и не позволю беспокоиться о том, где и что вам поесть в этой стране. Сама я 1, 5 года на веганском питании, с преимущественным сыроедением. Пришлось разобраться, что в местных ресторанах можно найти без животных продуктов. Сориентирую где лучше покупать фрукты 🍉 и овощи оптимальные по цене и качеству (есть свои моменты, например, некоторые магазины грешат тем, что их не волнует плесень на фруктах-овощах; или кажется, что на рынке все лучше, но это не про Будву). В зависимости от сезона добудем то, что дарит природа (апельсины, мандарины, киви, виноград, смокву, орехи... ).

Готова организовать для вас экскурсию ⛳ в любой город 🏙️ Черногории, а также пешие маршруты по старинным пастушьим тропам, проходящим через старые селения, церкви, открывающие виды и ракурсы, которые вы не найдете в туристических брошюрах.

Уже 5 лет я работаю переводчиком с сербского языка, пою в местном хоре, жила в разных частях Черногории, много путешествовала по Балканам, поэтому знаю местные явки и пароли и готова с радостью ими поделиться.

На вашей машине - 70 евро за день со мной.

На моей машине с водителем - 170 евро за день.

Бонус моим прекрасным туристам - бутылка свежевыжатого сока в дорогу и чаепитие из местных трав с видом на море😃