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Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?

Vera
Vera – Гид из Будвы
Какой же туризм без гастрономической составляющей? А если вы вегетарианец, веган или сыроед - куда податься в стране, где на завтрак, обед и ужин - мясное блюдо? Я предлагаю экскурсии 🧭 по различным городам Черногории (Будва, Котор, Херцег-Нови, Бар 🍹, Ульцинь, Цетине и другие), походы по окрестным тропам и ориентирование вас по вопросам здорового питания в Черногории.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €70 за человека

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Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?

Что вы увидите

  • Красоты и достопримечательности города или места, которое мы будем посещать.
Если вы уже перешли на светлую сторону питания и хотите попасть на солнечную сторону земли, то вам сюда!
Будем оздаравливаться и отогреваться вместе.
Я живу в Черногории уже седьмой год, видела и проживала уже всякое интересное на этих Балканских просторах.
Наверняка знаете, что гастрономия в Монтенегро - это мясо-молочно-винный фонтан ⛲ через край.
Но если пршут для вас это не желанный деликатес, а смешное слово или даже обзывательство, то вы скорее всего хотите свежим, осознанным и не затуманенным взглядом смотреть на закаты и рассветы, активно вдыхать кислород и покорять горные тропы, восхищаться древней архитектурой, плавать в бирюзовом море 🌊, чувствовать себя как парус на ветру, подпевать местным песням, узнавать исторические факты и интересные байки про местную жизнь. Я организую вам все это и не позволю беспокоиться о том, где и что вам поесть в этой стране. Сама я 1, 5 года на веганском питании, с преимущественным сыроедением. Пришлось разобраться, что в местных ресторанах можно найти без животных продуктов. Сориентирую где лучше покупать фрукты 🍉 и овощи оптимальные по цене и качеству (есть свои моменты, например, некоторые магазины грешат тем, что их не волнует плесень на фруктах-овощах; или кажется, что на рынке все лучше, но это не про Будву). В зависимости от сезона добудем то, что дарит природа (апельсины, мандарины, киви, виноград, смокву, орехи... ).
Готова организовать для вас экскурсию ⛳ в любой город 🏙️ Черногории, а также пешие маршруты по старинным пастушьим тропам, проходящим через старые селения, церкви, открывающие виды и ракурсы, которые вы не найдете в туристических брошюрах.
Уже 5 лет я работаю переводчиком с сербского языка, пою в местном хоре, жила в разных частях Черногории, много путешествовала по Балканам, поэтому знаю местные явки и пароли и готова с радостью ими поделиться.
На вашей машине - 70 евро за день со мной.
На моей машине с водителем - 170 евро за день.
Бонус моим прекрасным туристам - бутылка свежевыжатого сока в дорогу и чаепитие из местных трав с видом на море😃
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт при желании
  • Сок и чай
Что не входит
  • Обед (5-7 евро)
Начало и место завершения
🚩 Будва, магазин "Elittea", Медитеранска улица
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?
Веганы в Черногории. Вымысел или реальность?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vera
Vera
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