Ксения — ваша команда гидов в Будве

Провели экскурсии для 299 туристов

читать дальше сказать, выросла на Балканах, знаю всё изнутри. Расскажу неожиданные факты и покажу самые разные места в стране: топовые достопримечательности, места, скрытые от глаз массового туриста, самобытную жизнь черногорцев, а также современные локации. Со мной в команде работает Александр, лицензированный гид в Черногории. Он живёт в стране с 1996 года, проводит экскурсии на автомобиле и пешком. Специализируется на истории, знает интересные места и уникальные локации. Гарантируем приятные впечатления!

Приветствуем вас! Я — лицензированный гид по Черногории и организатор экскурсий и туров по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно