Такой, как в Черногории, концентрации природных красот на столь малой территории тяжело найти где бы то ни было ещё в мире. Север Черногории сильно отличается от побережья — давайте исследуем местные горы и ущелья!
Описание экскурсии
Вы увидите
- Панорамные площадки, от вида с которых захватывает дух.
- Национальный парк Дурмитор.
- Впечатляющий мост и каньон реки Тары.
- Кристально чистое Чёрное озеро.
- Одну из самых высоких вершин Черногории — Боботов Кук.
Вы узнаете
- Как появился мост на Таре.
- Какие традиции характерны для северной, континентальной Черногории.
- Зачем в долинах выложены «магические круги».
- Как формировался горный рельеф.
- Что скрывается за тайной моста Джурджевича.
- Что на самом деле означает название города Жабляк.
Организационные детали
- Мы можем начать экскурсию из любого города в Черногории.
- Стоимость указана за экскурсию на легковом автомобиле.
- Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, условия уточняйте в личной переписке.
- Дополнительно оплачивается проход к Черному озеру — €5, парковка у Черного озера — €3 в час.
- Если вы хотите пообедать, мы можем остановиться в ресторане. Не забудьте пригласить гида, он тоже человек;).
- Время обеда включается в общее время экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Будве
Провели экскурсии для 299 туристов
Приветствуем вас! Я — лицензированный гид по Черногории и организатор экскурсий и туров по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
24 сен 2025
Александр кроме того, что прекрасный гид, который знает ответы на все вопросы, так ещё и отличный водитель, что очень важно в условиях постоянной езды по серпантинам. Время в дороге проходит незаметно пока рассматриваешь пейзажи и общаешься с Александром. Экскурсия понравилась, фантастические виды, рекомендую
Ирина
18 сен 2025
Александр прекрасный гид, экскурсия прошла очень комфортно. Увидели красивейшие пейзажи, каньон Тары просто прекрасен, прокатились на зиплайне)) Только положительные эмоции, время пролетело незаметно
