2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Черногории контрасты местности гармонично переплетаются.
В этом вы сами убедитесь во время нашего путешествия к потрясающим природным и историческим памятникам страны.
В этом вы сами убедитесь во время нашего путешествия к потрясающим природным и историческим памятникам страны.
Описание экскурсии
Программа
- Выехав из Будвы, мы отправимся в центральную часть страны. По пути посетим черногорскую деревню, скрытую в горах, где остановимся в частном хозяйстве для дегустации вина, ракии, ликеров.
- Далее отправимся в по живописной горной местности к Река Црноевича.
- После паузы на берегу поднимемся по дороге для осмотра красивейшего места — Павлова Страна, откуда открывается вид на реку и Скадарское озеро.
- Затем последует переезд в главный град Черногории — Подгорицу, где мы посетим самый большой собор страны — храм Воскресения Христова, к строительству которого причастны многие славянские народы.
- Далее путь пройдет вдоль каньона реки Морача, второго по величине в Европе.
- Мы прибудем в монастырь Морача — удивительный шедевр средневекового зодчества. Здесь находится святыня — рука св. муч. Харалампия (ІІІ в.).
- У подножья горного плато, на котором стоит монастырь, низвергается водопад «Светигора».
- После — переезд к удивительному месту в Черногории — водопаду «Черногорская Ниагара», там же возможен обед в этно-ресторане.
- Возвращаемся в Будву.
Организационные детали
- При посещении святых мест должны быть покрыты грудь, колени и плечи.
- При индивидуальном заказе по предварительному согласованию возможны изменение в программе и (или) добавление дополнительных пунктов.
- В стоимость включены услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются: автомобиль с водителем (1–2 чел.
- €200; минивэн до 6 чел.
- €240), дегустация — €8 с чел. и обед.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1675 туристов
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Огромное спасибо за невероятный маршрут и понятную интересную информацию! мы провели невероятный день в Черногории и очень благодарны нашему гиду за захватывающие пейзажи и интересную программу!
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Прекрасная экскурсия. Понравился экскурсовод Вадим. Очень грамотная подача материала. Узнала новые факты о стране. Экскурсия прошла в душевной атмосфере.
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Все было просто супер!
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