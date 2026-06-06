Я много лет занимаюсь фотографией и знаю, как объединить путешествие по одним из самых красивых мест Черногории с профессиональной съёмкой. Вам не придётся продумывать маршрут, искать удачные ракурсы или беспокоиться о позировании — я помогу чувствовать себя комфортно в кадре и покажу локации, где получаются действительно эффектные фотографии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Сначала мы обсудим ваши пожелания и настроение съёмки. Кому-то ближе романтичные кадры на фоне моря, кому-то — узкие улочки старинных городов, панорамные виды с горных серпантинов или более стильная съёмка в fashion-эстетике. На основе ваших предпочтений я подберу маршрут.

Среди возможных локаций:

панорамные площадки над Которским заливом с видами на горы и море

старый город Котора с его атмосферными улочками и каменной архитектурой

живописный город Пераст и набережные Бока-Которской бухты

горные дороги и смотровые площадки Ловчена

уединённые пляжи и бухты

оливковые рощи, старинные деревни и природные ландшафты вдали от туристических маршрутов

Комфортная съёмка без стресса

Я помогу с выбором ракурсов, подскажу удачные позы и прослежу, чтобы фотографии выглядели естественно и живо. Даже если вы не пробовали позировать на камеру, съёмка пройдёт легко и непринуждённо.

Профессиональный результат

Я снимаю на Nikon Z6 III. Через 10 дней после фотосессии вы получите до 100 обработанных фотографий, которые сохранят впечатления от поездки и красоту Черногории в лучших её проявлениях.

Организационные детали

Если вам потребуется трансфер к месту проведения съёмок, обговорим детали в переписке.