Я много лет занимаюсь фотографией и знаю, как объединить путешествие по одним из самых красивых мест Черногории с профессиональной съёмкой.
Вам не придётся продумывать маршрут, искать удачные ракурсы или беспокоиться о позировании — я помогу чувствовать себя комфортно в кадре и покажу локации, где получаются действительно эффектные фотографии.
Вам не придётся продумывать маршрут, искать удачные ракурсы или беспокоиться о позировании — я помогу чувствовать себя комфортно в кадре и покажу локации, где получаются действительно эффектные фотографии.
Описание фото-прогулки
Сначала мы обсудим ваши пожелания и настроение съёмки. Кому-то ближе романтичные кадры на фоне моря, кому-то — узкие улочки старинных городов, панорамные виды с горных серпантинов или более стильная съёмка в fashion-эстетике. На основе ваших предпочтений я подберу маршрут.
Среди возможных локаций:
- панорамные площадки над Которским заливом с видами на горы и море
- старый город Котора с его атмосферными улочками и каменной архитектурой
- живописный город Пераст и набережные Бока-Которской бухты
- горные дороги и смотровые площадки Ловчена
- уединённые пляжи и бухты
- оливковые рощи, старинные деревни и природные ландшафты вдали от туристических маршрутов
Комфортная съёмка без стресса
Я помогу с выбором ракурсов, подскажу удачные позы и прослежу, чтобы фотографии выглядели естественно и живо. Даже если вы не пробовали позировать на камеру, съёмка пройдёт легко и непринуждённо.
Профессиональный результат
Я снимаю на Nikon Z6 III. Через 10 дней после фотосессии вы получите до 100 обработанных фотографий, которые сохранят впечатления от поездки и красоту Черногории в лучших её проявлениях.
Организационные детали
Если вам потребуется трансфер к месту проведения съёмок, обговорим детали в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Черногории уже 10 лет и работаю фотографом. Знаю самые красивые локации и удачное время для фото. В моей работе многие отмечают ненавязчивость и непостановочность. Хотя, конечно, я всегда подскажу и мягко направлю, если это нужно — так, чтобы всё выглядело естественно. Приглашаю на спокойную красивую фотопрогулку!
Входит в следующие категории Котора
Похожие экскурсии на «Из Котора - к самым красивым фотолокациям Черногории»
Индивидуальная
Средневековый Котор глазами местного жителя
Прогулка по тенистым переулкам Котора с местным жителем: церкви, истории, фото котиков и старинный рынок. Погружение в атмосферу города-крепости
Начало: У Морских ворот Котора
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
от €88 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый Котор: венецианское наследие
Путешествие в сердце средневекового Котора откроет вам тайны венецианского наследия. Узнайте, как живут в старинных палаццо и что сохранилось до наших дней
Начало: У Морских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
8 июн в 14:00
21 июн в 14:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Путешествие по Черногории: от острова Святой Стефан до парка «Дурмитор». Узнайте о культуре и природе этой удивительной страны
20 июн в 07:00
25 июн в 07:00
€360 за всё до 4 чел.
от €250 за человека