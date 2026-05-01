Вас ждёт погружение в страну контрастов: от лазурного Адриатического моря до величественных горных массивов. За один день вы проедете через несколько климатических зон и увидите, как Средиземноморье плавно сменяется альпийскими пейзажами, а каждый поворот дороги — словно новая открытка. Я познакомлю с культурой, менталитетом и повседневной жизнью черногорцев.

Описание экскурсии

Легендарный посёлок Свети-Стефан — визитная карточка страны. Бывшая рыбацкая деревня 15 века, которую превратили в роскошный курорт, где отдыхали мировые знаменитости.

Атмосферная крепость Лесендро на Скадарском озере. Вы узнаете, как она стала важным оборонительным пунктом Черногории и какую роль играло озеро в жизни страны.

Захватывающие каньоны Морача, Мртвица и Тара. Последний — второй по глубине в мире после Гранд-Каньона и охраняется ЮНЕСКО.

Знаменитый мост Джурджевича высотой 175 метров — инженерное чудо и одна из самых фотогеничных точек страны. Я расскажу интересные факты о его строительстве и значении во время Второй мировой войны.

Национальный парк «Дурмитор» — природная жемчужина Черногории. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут хвойные леса и горные вершины, от которых захватывает дух. Вы узнаете, как здесь сформировались ледниковые озёра и чем живёт этот регион сегодня.

