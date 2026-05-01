Из Котора по Черногории: побережье, каньон Тара, горы «Дурмитора»
Исследовать самые красивые локации страны и познать её традиции
Вас ждёт погружение в страну контрастов: от лазурного Адриатического моря до величественных горных массивов.
За один день вы проедете через несколько климатических зон и увидите, как Средиземноморье плавно сменяется альпийскими пейзажами, а каждый поворот дороги — словно новая открытка. Я познакомлю с культурой, менталитетом и повседневной жизнью черногорцев.
Описание экскурсии
Легендарный посёлок Свети-Стефан — визитная карточка страны. Бывшая рыбацкая деревня 15 века, которую превратили в роскошный курорт, где отдыхали мировые знаменитости.
Атмосферная крепость Лесендро на Скадарском озере. Вы узнаете, как она стала важным оборонительным пунктом Черногории и какую роль играло озеро в жизни страны.
Захватывающие каньоны Морача, Мртвица и Тара. Последний — второй по глубине в мире после Гранд-Каньона и охраняется ЮНЕСКО.
Знаменитый мост Джурджевича высотой 175 метров — инженерное чудо и одна из самых фотогеничных точек страны. Я расскажу интересные факты о его строительстве и значении во время Второй мировой войны.
Национальный парк «Дурмитор» — природная жемчужина Черногории. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут хвойные леса и горные вершины, от которых захватывает дух. Вы узнаете, как здесь сформировались ледниковые озёра и чем живёт этот регион сегодня.
Организационные детали
Едем на комфортном автомобиле Volkswagen Touran с кондиционером. Детское кресло — по запросу
Дополнительно оплачиваются: обед — от €20 за чел., билет в парк «Дурмитор» — от €5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Велимир — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я коренной черногорец и сертифицированный гид. Живу в Баре и с любовью показываю путешественникам настоящую Черногорию — живую, тёплую, полную легенд и скрытых сокровищ.
⠀
Веду блог — окно в повседневную жизнь читать дальшеуменьшить
страны: рассказываю про традиции, малоизвестные маршруты, кулинарные особенности и культуру. Я не просто провожу экскурсии — я знакомлю с душой Черногории.
⠀
Провожу авторские прогулки и туры, учитывая интересы гостей. Подскажу, где вкусно поесть, куда стоит ехать с детьми, а где — встретить закат.
⠀
Добро пожаловать! Я покажу вам то, что не найти в путеводителях.
Входит в следующие категории Котора
Похожие экскурсии на «Из Котора по Черногории: побережье, каньон Тара, горы «Дурмитора»»