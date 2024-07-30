Однодневные – экскурсии в Которе

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Которе на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
На машине
27 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
На машине
На катере
4 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
8 авг в 12:00
12 авг в 12:00
100 за всё до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    30 июля 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось. И маршрут с красивыми локациями, и интересный рассказ гида. Рекомендую.
  • Н
    Надежда
    9 июля 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителем, который не просто хорошо
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    знает материал, но и по-настоящему влюблен в эти места и рассказывает так, что любовь эта передается и слушателям. Очень хороший русский язык. Доброжелательность и стремление сделать путешествие незабываемым - вот отличительные черты этой экскурсии!

    Прекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителемПрекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителемПрекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителемПрекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителемПрекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителемПрекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителем
  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Отличная поездка. Иван доброжелательный и комфортный экскурсовод, интересный и ненавязчивый рассказчик. Прокатил по замечательным живописным местам Черногории, рассказал много интересного.
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    На обратном пути по нашей просьбе скорректировал маршрут и завез в магазин. Поездка разнообразила отдых у моря, открыла Черногорию с другой стороны. Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный гид. Все было очень комфортно, удобно и интересно. Иван дал очень много полезных советов и показал очень интересные и красивые места. Все очень понравилось.
    Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличныйЭкскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный
  • А
    Аркадий
    31 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
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    с потрясающими видами, прокатились на лодке по реке, попробовали блюда местной кухни и местную ракию в горном ресторане. Все было просто отлично.

  • М
    Михаил
    30 сентября 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасная,нестандартная экскурсия. С помощью Ивана мы не только полюбовались красотами Черногории,но и услышали много интересного об обычаях народа и характере
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    черногорцев. Особенно это ценно,когда рассказчик-коренной житель, влюблённый в свою страну. Ну и приятным дополнением был вкуснейший обед с традиционными угощениями. Всё отдично

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Однодневные»

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  3. Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
  4. Из Котора - к сердцу северных гор
Сколько стоит экскурсия по Котору в августе 2024
Сейчас в Которе в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 345 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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