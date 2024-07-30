11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
8 авг в 12:00
12 авг в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel30 июля 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось. И маршрут с красивыми локациями, и интересный рассказ гида. Рекомендую.
- ННадежда9 июля 2024Прекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителем, который не просто хорошо
- ААндрей2 июля 2024Отличная поездка. Иван доброжелательный и комфортный экскурсовод, интересный и ненавязчивый рассказчик. Прокатил по замечательным живописным местам Черногории, рассказал много интересного.
- ООльга14 июня 2024Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный гид. Все было очень комфортно, удобно и интересно. Иван дал очень много полезных советов и показал очень интересные и красивые места. Все очень понравилось.
- ААркадий31 мая 2024Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
- ММихаил30 сентября 2022Прекрасная,нестандартная экскурсия. С помощью Ивана мы не только полюбовались красотами Черногории,но и услышали много интересного об обычаях народа и характере
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Однодневные»
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