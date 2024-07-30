Отличная экскурсия! Все очень понравилось. И маршрут с красивыми локациями, и интересный рассказ гида. Рекомендую.

Прекрасное путешествие, интересный и знающий гид - Иван. Всегда полезно побывать на экскурсии с местным жителем, который не просто хорошо

знает материал, но и по-настоящему влюблен в эти места и рассказывает так, что любовь эта передается и слушателям. Очень хороший русский язык. Доброжелательность и стремление сделать путешествие незабываемым - вот отличительные черты этой экскурсии!

На обратном пути по нашей просьбе скорректировал маршрут и завез в магазин. Поездка разнообразила отдых у моря, открыла Черногорию с другой стороны. Рекомендуем.

О Ольга

Экскурсия просто супер! Однозначно рекомендую всем! Мы посмотрели очень разную Черногорию. Великолепная природа! Иван - отличный гид. Все было очень комфортно, удобно и интересно. Иван дал очень много полезных советов и показал очень интересные и красивые места. Все очень понравилось.