Экскурсии по Котору на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Которе на русском языке, цены от €193. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
24 отзыва
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
24 отзыва
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    31 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
    читать дальше

    с потрясающими видами, прокатились на лодке по реке, попробовали блюда местной кухни и местную ракию в горном ресторане. Все было просто отлично.

  • Н
    Никита
    17 мая 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а места - дух захватывает.
    читать дальше

    Было прекрасно все - от дороги, маршрут которой наполнен красивой природой, тунелями и самыми удивительными фактами о Черногории от Ивана, до самих достопримечательностей и вкусного ресторана. Нам в Черногории не везло с едой, и насколько мы были приятно шокированы, когда побывали по рекомендации Ивана в ресторане на Черном Озере. Если у вас есть какие-то сомнения, были неудачные опыты с экскурсями - отбросьте их, Иван - самый лучший гид, вы в надежных руках. У нас было мало времени в эту поездку, поэтому не успели посмотреть все, но при следующей приезде, обязательно возьмем еще одну экскурсию от Ивана. Это ли не лучший показатель качества, когда хочется приехать еще:)

    Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, аИван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а
  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Иван показал нам прекрасную Черногорию. Он очень интересный собеседник и экскурсовод, а еще отличный водитель. Благодаря Ивану у нас сложились
    читать дальше

    самые яркие воспоминания о культуре и жизни Черногории, а сам маршрут был безумно красивый. Спасибо большое еще раз,Иван! Когда приедем в следующий раз, обязательно закажем еще у вас экскурсию!

  • О
    Ольга
    30 декабря 2023
    Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
    Маршрут бомбический. Ощущение, будто за одну поездку посмотрели по-немножку все уголки Черногории. Иван - отличный гид и рассказчик. Получилось не
    читать дальше

    навязчиво, но познавательно. Мы были сразу после другой поездки по горам и переживали за самочувствие на горных дорогах, но все прошло нормально. Спасибо за плавное вождение и что подстроились под нас)

  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
  • M
    Mihail
    29 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
  • С
    Сергей
    1 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    До встречи с Ольгой все организационные вопросы по месту встречи и времени были быстро и легко решены, поэтому время экскурсии
    читать дальше

    пролетело быстро. Ольга прекрасный экскурсовод! Материалом владеет профессионально, не грузит мало значимой информацией, легко подстраивается под желания экскурсантов. После окончания основной части экскурсии Ольга привезла нас в замечательный рыбный ресторан со свежайшими морепродуктами и домашним вином. День, проведенный в Которе и Перасте, был просто замечательным. Однозначно рекомендую экскурсии с Ольгой!

  • М
    Михаил
    30 сентября 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасная,нестандартная экскурсия. С помощью Ивана мы не только полюбовались красотами Черногории,но и услышали много интересного об обычаях народа и характере
    читать дальше

    черногорцев. Особенно это ценно,когда рассказчик-коренной житель, влюблённый в свою страну. Ну и приятным дополнением был вкуснейший обед с традиционными угощениями. Всё отдично

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2022
    Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
    Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
    читать дальше

    задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени. Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать. И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов) Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.

  • N
    Natalja
    6 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Мы провели чудесный день в компании Ивана! Как здорово посмотреть на незнакомую страну глазами её жителя, узнать о традициях и
    читать дальше

    быте черногорцев, попробовать местную кухню. С Иваном легко общаться на разные темы и не страшно ехать по захватывающим дух серпантинам. Виды со смотровых площадок сногсшибательные! Спасибо, Иван!

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
  2. Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
  3. Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
  4. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 193 до 345. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на машине, 52 ⭐ отзыва, цены от €193. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам