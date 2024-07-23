Экскурсии Котора об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Которе на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
На машине
25 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
17 авг в 09:00
18 авг в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
8 авг в 12:00
12 авг в 12:00
100 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора)
На машине
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора)
Увидеть больше, чем основные достопримечательности города
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190171 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 июля 2024
    Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
    Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию! Всё четко, оперативно и согласно договоренностям. Очень ценно и то, что Ирина уточнила пожелания к
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    экскурсии и построила маршрут согласно им (например, мы хотели попасть на устричную ферму, Ирина учла наши пожелания, хотя изначально в описание экскурсии это не входило). Пераст, Котор, устричная ферма и - вишенка на торте - подъём по серпантину на гору, откуда открывались незабываемые виды на море, бухту (и даже на взлетную полосу аэропорта в Тивате!). Весь день с нами. На машине Ирины + пешком по городу. 7 часов (вместо изначально оговоренных 5,5 часов). По цене бюджетней точно не будет нигде: качество экскурсии намного превышает ее цену! Ирина поделилась всей информацией, которую она знает о Черногории. На экскурсии по Старому городу в Которе обращала наше внимание на такие нюансы, которые мы даже не замечали, когда ранее гуляли самостоятельно. Отвечала на самые наши заковыристые вопросы:) Большое спасибо Ирине: данная экскурсия точно останется с нами в памяти надолго. Рекомендуем от души.

    Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию!Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию!
  • T
    Tatiyana
    20 июля 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Все кому интересно узнать культуру и историю Черногории, обязательно рекомендую поехать с Ольгой в путешествие! Интересно, доступно, приятно, как будто
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    знаешь человека много лет. Мало того обращались к ней после экскурсии со своими вопросами, быстро откликнулась, помогла. Черногория превосходна, нужно только знать куда и с кем идти!!! 👍🏻🔥

  • Г
    Галина
    17 июля 2024
    Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
    Посетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самые красивые и интересные достопримечательности.
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    Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий и погодных условий (было очень жарко). А вишенкой на торте было посещение ресторана на горе Ловчен (910 м н. у.) с видом на залив и неповторимым закатом! Кухня ресторана тоже порадовала традиционными мясными блюдами и доступными ценами. Мы интересно и с пользой провели этот день.

    Посетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самыеПосетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самые
  • Н
    Надежда
    6 июля 2024
    Котор и Пераст: сокровища Боки Которской
    Необыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильнике, заканчивая небольшим сувениром от
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    местных виноделов. Во время рассказа чувствуешь, насколько глубоко Ирина знает историю этих городов и островов, которые мы посетили в рамках экскурсии. Но при таком высоком профессионализме всё проходило чрезвычайно доброжелательно, настолько, уже уже через пол часа нам с мужем казалось, что мы знаем Ирину уже много лет, просто давно не виделись и вот сейчас встретились и гуляем))) Мой муж по-русски не понимает, Ирина этого не знала заранее, но на ходу смогла перестроить свой рассказ так, чтобы самые интересные места были продублированы и на английском. Что касается заката на горе Ловчен - это отдельная история - его просто надо увидеть… Те фото, которые я прикладываю не передают и сотой доли того, что мы наблюдали во время ужина. Очень рекомендую - не пожалеете ни минуты!

    Необыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильникеНеобыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильнике
  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
  • M
    Mihail
    29 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Котору в августе 2024
Сейчас в Которе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 230 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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