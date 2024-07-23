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местных виноделов. Во время рассказа чувствуешь, насколько глубоко Ирина знает историю этих городов и островов, которые мы посетили в рамках экскурсии. Но при таком высоком профессионализме всё проходило чрезвычайно доброжелательно, настолько, уже уже через пол часа нам с мужем казалось, что мы знаем Ирину уже много лет, просто давно не виделись и вот сейчас встретились и гуляем))) Мой муж по-русски не понимает, Ирина этого не знала заранее, но на ходу смогла перестроить свой рассказ так, чтобы самые интересные места были продублированы и на английском. Что касается заката на горе Ловчен - это отдельная история - его просто надо увидеть… Те фото, которые я прикладываю не передают и сотой доли того, что мы наблюдали во время ужина. Очень рекомендую - не пожалеете ни минуты!