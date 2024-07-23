5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
17 авг в 09:00
18 авг в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
8 авг в 12:00
12 авг в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Котора)
Увидеть больше, чем основные достопримечательности города
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190€171 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 июля 2024Большое спасибо Ирине за проведенную экскурсию! Всё четко, оперативно и согласно договоренностям. Очень ценно и то, что Ирина уточнила пожелания к
- TTatiyana20 июля 2024Все кому интересно узнать культуру и историю Черногории, обязательно рекомендую поехать с Ольгой в путешествие! Интересно, доступно, приятно, как будто
- ГГалина17 июля 2024Посетили с Ириной Котор и Пераст. Ирина интересно и доступно рассказала нам историю региона. Показала самые красивые и интересные достопримечательности.
- ННадежда6 июля 2024Необыкновенно профессиональная экскурсия! Все очень грамотно структурированно, продуманы все мелочи, начиная от воды в мини холодильнике, заканчивая небольшим сувениром от
- ААнастасия12 ноября 2023Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
- MMihail29 июля 2023Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «История и архитектура»
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