Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«В путешествии вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
«Парк экзотических деревьев, которые привозили в город капитаны дальнего плавания»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Тивату
Черногория - это море, яхты и история. Прогулка по Тивату подарит вам не только красивые фото, но и новые знания о стране и её культуре
Начало: У городского парка
«Тиватский городской парк — здесь собраны растения из разных уголков планеты»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€200 за всё до 5 чел.
- ППотапенкотЕлена2 августа 2025Спасибо Ксении организатору и Александру экскурсоводу! Мы посетили старый город Херцег - Нови! Окунулись в историю города, страны! Александр во
- ВВиктория16 июля 2025Нам все понравилось. Организатор и экскурсовод Александр были внимательны к нашим просьбам. По договоренности, встретили в аэропорту и провели прекрасную
- ВВиктория8 октября 2024Восторг от экскурсии! Большая благодарность за теплоту и любовь к своему делу. Интересно, познавательно и очень легко в коммуникации. Прекрасный день!
