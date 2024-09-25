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город ближе. Неважно, впервые вы в Херцег-Нови или уже бывали здесь - я найду то, чего вы в нём не видели. И расскажу о том, что вы не знали.



Увидите знаменитую башню Сат Кулу, внушительную крепость Форте Маре, прекрасную площадь Белависта и парк экзотических деревьев.



Узнаете, как появился Херцег-Нови, какие тайны хранят башни старой крепости, почему Бока - особое место в Черногории и многое другое.



Прогулка подойдёт и искушенным путешественникам, а также местным жителям, которые хотят лучше узнать город