Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
Увидеть самые красивые уголки центрального Чили - от города-сада до города на 45 холмах
Начало: У вашего отеля
6 янв в 09:30
7 янв в 09:30
$590 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Сантьяго, где старинная архитектура соседствует с современными районами. Узнайте больше о культуре и истории столицы Чили
Завтра в 13:00
11 дек в 10:00
$300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
