5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Завтра в 09:30
5 мар в 09:30
$435 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Начать знакомство с Чили с осмотра его столицы
«Вы увидите главные достопримечательности в историческом центре:»
7 мар в 09:00
8 мар в 15:00
$179 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
«Поэтому наша обзорная прогулка по Сантьяго будет не только познавательной, но и весьма душевной»
10 мар в 09:30
17 мар в 09:30
от $35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения16 января 2025Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
- ООльга16 декабря 2024Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
- ААнастасия26 августа 2024Я очень рада, что начала знакомство с Чили и Сантьяго с экскурсии с Маратом:) Благодаря этой экскурсии, можно почувствовать себя в
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в марте 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 435. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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