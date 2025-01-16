Обзорные и познавательные экскурсии Сантьяго

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Сантьяго на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сантьяго - первая встреча
На машине
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Завтра в 09:30
5 мар в 09:30
$435 за всё до 3 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Начать знакомство с Чили с осмотра его столицы
«Вы увидите главные достопримечательности в историческом центре:»
7 мар в 09:00
8 мар в 15:00
$179 за всё до 6 чел.
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
«Поэтому наша обзорная прогулка по Сантьяго будет не только познавательной, но и весьма душевной»
10 мар в 09:30
17 мар в 09:30
от $35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    16 января 2025
    Сантьяго - первая встреча
    Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
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    - а это и была цель. Также, хотелось бы отдельно отметить ресторан, в котором обедали (без спойлеров), но такого уникального пространства мы с дочкой нигде не встречали. Было очень интересно и познавательно! Благодарим

  • О
    Ольга
    16 декабря 2024
    Сантьяго - первая встреча
    Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
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    для нас лучший ресторан в городе. Очень понравился обед в таком шикарном месте. Учитывал наши пожелания, темп экскурсии, отвечал на все наши вопросы и пожелания. Интересное изложение исторических фактов и особенностей жизни в Чили. Очень приятно было получить сувениры на память о Чили) обязательно будем рекомендовать Марата в качестве гида всем своим друзьям!

    Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетилиЭкскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили
  • А
    Анастасия
    26 августа 2024
    Сантьяго - первая встреча
    Я очень рада, что начала знакомство с Чили и Сантьяго с экскурсии с Маратом:) Благодаря этой экскурсии, можно почувствовать себя в
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    Сантьяго немного как дома, увидеть и понять архитектурную ткань города, услышать интересные истории о его прошлом и настоящем. Марат - очень внимательный и вежливый гид, он тщательно подходит к планированию экскурсии, чтобы успеть как можно больше, но при этом вдумчиво и не на бегу. Спасибо большое Марату за экскурсию, местную сим-карту, рекомендации и сюрприз! П. С: А морской ресторан - совершенно чудесен!:) И своей едой, и эстетикой:)

Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Обзорные»

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Сейчас в Сантьяго в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 435. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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