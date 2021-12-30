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экскурсию по многим местам, куда бы я одна вряд ли дошла. Я узнала много интересного не только о достопримечательностях рождественского Копенгагена, но и много разных секретиков, где и что еще посмотреть, где можно купить подарки, а так же, где можно отведать по-настоящему вкусной датской селедки, приготовленной по старинным народным рецептам. Оксана, спасибо за прогулку и за совет зайти в Nyhavns Færgekro!!! И да, там я впервые попробовала сладкую селедку и это было божественно:)