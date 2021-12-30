1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
«Рождество у главных достопримечательностей»
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Копенгаген: игра света и красок
Погрузиться в праздничную атмосферу датской столицы и узнать о местных зимних традициях
Начало: На Ратушной площади
«Рождество в Копенгагене — волшебное время с неповторимыми красками, сверканием звезд и праздничными базарами»
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
«Вы пройдетесь по залу Александра Македонского, башенному и тронному, а также заглянете в королевскую библиотеку и зал королевских приёмов, где королева устраивает новогодние банкеты для иностранных послов и приглашённых гостей»
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса30 декабря 2021Все было прекрасно, несмотря на то, что за день до встречи закрыли парк Тиволи и рождественские ярмарки. Оксана провела интересную
- ЭЭлла31 декабря 2018От всей души хотим поблагодарить замечательного гида ОКСАНУ, которая сделала наше погружение в рождественскую атмосферу Копенгагена со сказками Андерсена интересной, разнообразной и не банальной. Прекрасная и легкая подача информации с цитатами из сказок! Мы были в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Зимние»
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