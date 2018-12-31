1 отзыв оставили туристы

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Сказочная рождественская прогулка

Знакомство с историческим и гастрономическим многообразием города в андерсеновской атмосфере

5
1 отзыв
Оксана
Оксана – представитель из Копенгагена
Рождество — чудесный зимний праздник, а в Копенгагене он по-настоящему сказочный.

С 1 декабря в столице Дании вы можете погрузиться в праздничную атмосферу, познакомиться с историей 📖 главных достопримечательностей 🏛️ и, конечно, попробовать Рождество на вкус.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Сказочная рождественская прогулка
Сказочная рождественская прогулка

Что вас ожидает

Рождество у главных достопримечательностей
Путешествие начнется на Королевской площади, где каждый год в канун Рождества проходит праздничная гастрономическая ярмарка. Оттуда вы отправитесь к каналу Нюхавн, с двух сторон окружённому пряничными разноцветными домиками, в которых жили герои Ганса Христиана Андерсена. В свое время здесь жил и сам сказочник. Вы также взойдёте на ступеньки одного из четырёх особняков действующего королевского дворца Амалиенборг, где несут стражу бравые королевские гвардейцы. Затем вы пройдете по ярко украшенной пешеходной улице Строгет до Круглой Башни из «Огнива» и попробуете представить размеры собаки из этой сказки. В средневековой части города вы услышите об истории 📖 тех веков в Копеганене. Вы увидите самую старую городскую площадь, лобное место и эшафот, где готовились казнить солдата, дерзнувшего видеться с принцессой. Палачи ведь не знали, что у солдата в кармане есть чудесное огниво. Чтобы разнообразить прогулку 👣, вы заглянете в один из самых старых ресторанов города, где любил обедать Андерсен.

Развлечения и угощения
Экскурсия ⛳ продолжится у входа в старинный парк 🌳 Тиволи, который горит 2 500 000 огоньков в Рождество. Ощущение праздника и чуда, царящее вокруг, вы сможете закрепить на большом и гостеприимном рынке совсем рядом. В Дании обязательно надо попробовать рождественские разносолы — различные виды селёдки, малосольного лосося, свежих гренландских креветок, копченого угря, камбалу Северного моря 🌊, горячую глазированную свиную вырезку с хрустящей корочкой, вкуснейшую утку с яблоками, черносливом и карамелизированным картофелем. И какое же Рождество без подарков? Участников экскурсии 🧭 ждет обязательный чисто датский подарок!

Организационные детали

Питание и напитки не входят в стоимость экскурсии

Сказочная рождественская прогулка
Сказочная рождественская прогулка
Сказочная рождественская прогулка
Сказочная рождественская прогулка
Сказочная рождественская прогулка
Сказочная рождественская прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
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1 отзыв оставили туристы

31 декабря 2018
От всей души хотим поблагодарить замечательного гида ОКСАНУ, которая сделала наше погружение в рождественскую атмосферу Копенгагена со сказками Андерсена интересной, разнообразной и не банальной. Прекрасная и легкая подача информации с цитатами из сказок! Мы были в восторге!

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