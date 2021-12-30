1 отзыв оставили туристы

Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
Представьте себе Рождество, каким оно может быть только в Копенгагене: улицы, окутанные праздничными огнями, исторические здания, которые рассказывают сказки не хуже, чем Ганс Христиан Андерсен, и воздух, наполненный ароматами рождественских читать дальшеуменьшить
угощений. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам Копенгаген с новой стороны.
Начнется ваше путешествие с Королевской площади, где праздничная ярмарка встречает гостей разнообразием вкусов и ароматов. Прогулка приведет вас к каналу Нюхавн, где каждый домик хранит свою уникальную историю.
Вы подниметесь на ступеньки Амалиенборга, пройдете по украшенной улице Строгет и окунетесь в средневековую атмосферу старого Копенгагена.
И, конечно, не обойдется без посещения легендарного парка Тиволи, где на вас ждет настоящее рождественское чудо. Подарок, характерный для датских традиций, станет приятным завершением вашего путешествия.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с рождественским Копенгагеном, его историей и традициями
Путешествие начнется на Королевской площади, где каждый год в канун Рождества проходит праздничная гастрономическая ярмарка. Оттуда вы отправитесь к каналу Нюхавн, с двух сторон окружённому пряничными разноцветными домиками, в которых жили герои Ганса Христиана Андерсена. В свое время здесь жил и сам сказочник. Вы также взойдёте на ступеньки одного из четырёх особняков действующего королевского дворца Амалиенборг, где несут стражу бравые королевские гвардейцы. Затем вы пройдете по ярко украшенной пешеходной улице Строгет до Круглой Башни из «Огнива» и попробуете представить размеры собаки из этой сказки. В средневековой части города вы услышите об истории тех веков в Копеганене. Вы увидите самую старую городскую площадь, лобное место и эшафот, где готовились казнить солдата, дерзнувшего видеться с принцессой. Палачи ведь не знали, что у солдата в кармане есть чудесное огниво. Чтобы разнообразить прогулку, вы заглянете в один из самых старых ресторанов города, где любил обедать Андерсен.
Развлечения и угощения
Экскурсия продолжится у входа в старинный парк Тиволи, который горит 2 500 000 огоньков в Рождество. Ощущение праздника и чуда, царящее вокруг, вы сможете закрепить на большом и гостеприимном рынке совсем рядом. В Дании обязательно надо попробовать рождественские разносолы — различные виды селёдки, малосольного лосося, свежих гренландских креветок, копченого угря, камбалу Северного моря, горячую глазированную свиную вырезку с хрустящей корочкой, вкуснейшую утку с яблоками, черносливом и карамелизированным картофелем. И какое же Рождество без подарков? Участников экскурсии ждет обязательный чисто датский подарок!
Организационные детали
Питание и напитки не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1683 туристов
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об читать дальшеуменьшить
атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инесса
Все было прекрасно, несмотря на то, что за день до встречи закрыли парк Тиволи и рождественские ярмарки. Оксана провела интересную экскурсию по многим местам, куда бы я одна вряд ли читать дальшеуменьшить
дошла. Я узнала много интересного не только о достопримечательностях рождественского Копенгагена, но и много разных секретиков, где и что еще посмотреть, где можно купить подарки, а так же, где можно отведать по-настоящему вкусной датской селедки, приготовленной по старинным народным рецептам.
Оксана, спасибо за прогулку и за совет зайти в Nyhavns Færgekro!!! И да, там я впервые попробовала сладкую селедку и это было божественно:)
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Э
Элла
От всей души хотим поблагодарить замечательного гида ОКСАНУ, которая сделала наше погружение в рождественскую атмосферу Копенгагена со сказками Андерсена интересной, разнообразной и не банальной. Прекрасная и легкая подача информации с цитатами из сказок! Мы были в восторге!
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О
Ольга
Благодарю Оксану на экскурсию! Очень интересный рассказчик! Ей удалось увлечь сильно уставших детей в сказочный мир Копенгагена и сказок Андерсена. Чудесная экскурсия!
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С
Светлана
Очень интересно, и взрослым, и детям! Спасибо 🙏
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R
Roman
Было интересно, но несколько скомкано
Оксана
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Рада, что вам было интересно. Понимаю, что из-за проливного дождя и сильного ветра всё могло показаться несколько скомканным – погода, к сожалению, в тот день была не на нашей стороне.
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