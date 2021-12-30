1 отзыв оставили туристы

Представьте себе Рождество, каким оно может быть только в Копенгагене: улицы, окутанные праздничными огнями, исторические здания, которые рассказывают сказки не хуже, чем Ганс Христиан Андерсен, и воздух, наполненный ароматами рождественских

угощений. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам Копенгаген с новой стороны. Начнется ваше путешествие с Королевской площади, где праздничная ярмарка встречает гостей разнообразием вкусов и ароматов. Прогулка приведет вас к каналу Нюхавн, где каждый домик хранит свою уникальную историю. Вы подниметесь на ступеньки Амалиенборга, пройдете по украшенной улице Строгет и окунетесь в средневековую атмосферу старого Копенгагена. И, конечно, не обойдется без посещения легендарного парка Тиволи, где на вас ждет настоящее рождественское чудо. Подарок, характерный для датских традиций, станет приятным завершением вашего путешествия. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с рождественским Копенгагеном, его историей и традициями

Описание экскурсии

Рождество у главных достопримечательностей

Путешествие начнется на Королевской площади, где каждый год в канун Рождества проходит праздничная гастрономическая ярмарка. Оттуда вы отправитесь к каналу Нюхавн, с двух сторон окружённому пряничными разноцветными домиками, в которых жили герои Ганса Христиана Андерсена. В свое время здесь жил и сам сказочник. Вы также взойдёте на ступеньки одного из четырёх особняков действующего королевского дворца Амалиенборг, где несут стражу бравые королевские гвардейцы. Затем вы пройдете по ярко украшенной пешеходной улице Строгет до Круглой Башни из «Огнива» и попробуете представить размеры собаки из этой сказки. В средневековой части города вы услышите об истории тех веков в Копеганене. Вы увидите самую старую городскую площадь, лобное место и эшафот, где готовились казнить солдата, дерзнувшего видеться с принцессой. Палачи ведь не знали, что у солдата в кармане есть чудесное огниво. Чтобы разнообразить прогулку, вы заглянете в один из самых старых ресторанов города, где любил обедать Андерсен.

Развлечения и угощения

Экскурсия продолжится у входа в старинный парк Тиволи, который горит 2 500 000 огоньков в Рождество. Ощущение праздника и чуда, царящее вокруг, вы сможете закрепить на большом и гостеприимном рынке совсем рядом. В Дании обязательно надо попробовать рождественские разносолы — различные виды селёдки, малосольного лосося, свежих гренландских креветок, копченого угря, камбалу Северного моря, горячую глазированную свиную вырезку с хрустящей корочкой, вкуснейшую утку с яблоками, черносливом и карамелизированным картофелем. И какое же Рождество без подарков? Участников экскурсии ждет обязательный чисто датский подарок!

Организационные детали

Питание и напитки не входят в стоимость экскурсии