Максим проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

В гостях у королевы

Копенгаген — город контрастов. Датское королевство гармонично сочетает демократию с одной стороны и монархию — с другой. Мы поговорим о современной Дании, королевской семье, полномочиях Маргарете II, а после исследуем замок Кристиансборг — центр трех ветвей власти Дании. Вы пройдетесь по залу Александра Македонского, башенному и тронному, а также заглянете в королевскую библиотеку и зал королевских приёмов, где королева устраивает новогодние банкеты для иностранных послов и приглашённых гостей. Я покажу серию из 17 роскошных гобеленов и расскажу, какие моменты биографии Дании отображены на них.

Башни и подземелья

Вы узнаете, каким образом крепость Абсалона превратилась в политический центр датского королевства, и осмотрите ее руины в подвалах замка Кристиансборг. В завершение вы поднимитесь на смотровую площадку башни замка. С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет узнать на что похожа современная Дания, любителям старинной и современной архитектуры, ценителям истории и красивых городских пейзажей.