Максим проводит ещё 4 экскурсии

Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Готовы узнать, как рыболовецкая деревушка превратилась в могущественную державу? Почему епископ Абсалон построил дворец-крепость именно здесь, а скульптуру отца датской конституции создавали 17 лет? Вы посетите замок Кристиансборг - место читать дальшеуменьшить
рождения города, и услышите множество увлекательных историй и легенд. Копенгаген - город контрастов, где демократию сочетают с монархией. Поговорим о современной Дании, королевской семье и полномочиях Маргарете II. Исследуем замок Кристиансборг - центр трех ветвей власти Дании.
Пройдитесь по залу Александра Македонского, башенному и тронному залам, загляните в королевскую библиотеку и зал королевских приёмов.
Я покажу серию из 17 роскошных гобеленов и расскажу, какие моменты биографии Дании отображены на них.
Узнайте, как крепость Абсалона превратилась в политический центр датского королевства, и осмотрите её руины в подвалах замка Кристиансборг. В завершение поднимитесь на смотровую площадку башни замка.
С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями Копенгагена в полной мере, включая посещение замка Кристиансборг и его окрестностей. Это идеальный период для прогулок и изучения истории Дании.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Кристиансборг
Зал Александра Македонского
Королевская библиотека
Зал королевских приёмов
Руины крепости Абсалона
Смотровая площадка башни замка
Описание экскурсии
В гостях у королевы
Копенгаген — город контрастов. Датское королевство гармонично сочетает демократию с одной стороны и монархию — с другой. Мы поговорим о современной Дании, королевской семье, полномочиях Маргарете II, а после исследуем замок Кристиансборг — центр трех ветвей власти Дании. Вы пройдетесь по залу Александра Македонского, башенному и тронному, а также заглянете в королевскую библиотеку и зал королевских приёмов, где королева устраивает новогодние банкеты для иностранных послов и приглашённых гостей. Я покажу серию из 17 роскошных гобеленов и расскажу, какие моменты биографии Дании отображены на них.
Башни и подземелья
Вы узнаете, каким образом крепость Абсалона превратилась в политический центр датского королевства, и осмотрите ее руины в подвалах замка Кристиансборг. В завершение вы поднимитесь на смотровую площадку башни замка. С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет узнать на что похожа современная Дания, любителям старинной и современной архитектуры, ценителям истории и красивых городских пейзажей.
Организационные детали
Замок Кристиансборг – рабочая резиденция, поэтому время экскурсии надо согласовывать заранее.
Дополнительные расходы: входные билеты — 150 крон/взрослый, 125 крон/студенты, детям до 18 лет вход бесплатный.
Я рекомендую запланировать самостоятельное посещение музея королевских карет, королевской конюшни, военного музея Арсенал, часовни Кристиансборг и музея скульптур Торвальдсена, что расположены в нескольких шагах от Кристиансборга.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1273 туристов
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10 читать дальшеуменьшить
лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсия очень понравилась! Грамотная подача, много интересных фактов, содержательно и увлекательно! Благодарю!