Максим проводит ещё 4 экскурсии

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Старейшая монархия в мире

Прогуляться по королевскому дворцу и узнать о судьбе Копенгагена, его героях и легендах

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

Максим
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Максим – экскурсионное агентство в Копенгагене
Готовы перенестись на восемь столетий назад и узнать, как рыболовецкая деревушка превратилась в могущественную державу? Почему именно здесь епископ Абсалон построил дворец-крепость, а скульптуру отца датской конституции делали долгих 17 лет? Вы посетите замок 🏰 Кристиансборг — место рождения города, и услышите множество увлекательных историй и легенд.
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире

Что вас ожидает

В гостях у королевы
Копенгаген — город контрастов. Датское королевство гармонично сочетает демократию с одной стороны и монархию — с другой. Мы поговорим о современной Дании, королевской семье, полномочиях Маргарете II, а после исследуем замок Кристиансборг — центр трех ветвей власти Дании. Вы пройдетесь по залу Александра Македонского, башенному и тронному, а также заглянете в королевскую библиотеку и зал королевских приёмов, где королева устраивает новогодние банкеты для иностранных послов и приглашённых гостей. Я покажу серию из 17 роскошных гобеленов и расскажу, какие моменты биографии Дании отображены на них.

Башни и подземелья
Вы узнаете, каким образом крепость Абсалона превратилась в политический центр датского королевства, и осмотрите ее руины в подвалах замка Кристиансборг. В завершение вы поднимитесь на смотровую площадку башни замка. С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет узнать на что похожа современная Дания, любителям старинной и современной архитектуры, ценителям истории и красивых городских пейзажей.

Организационные детали

  • Замок Кристиансборг – рабочая резиденция, поэтому время экскурсии надо согласовывать заранее.
  • Дополнительные расходы: входные билеты — 150 крон/взрослый, 125 крон/студенты, детям до 18 лет вход бесплатный.
  • Я рекомендую запланировать самостоятельное посещение музея королевских карет, королевской конюшни, военного музея Арсенал, часовни Кристиансборг и музея скульптур Торвальдсена, что расположены в нескольких шагах от Кристиансборга.
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире
Старейшая монархия в мире

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10 лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!
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Максим проводит ещё 4 экскурсии

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