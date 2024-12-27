Максим проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями Копенгагена в полной мере, включая посещение замка Кристиансборг и его окрестностей. Это идеальный период для прогулок и изучения истории Дании.

Готовы узнать, как рыболовецкая деревушка превратилась в могущественную державу? Почему епископ Абсалон построил дворец-крепость именно здесь, а скульптуру отца датской конституции создавали 17 лет? Вы посетите замок Кристиансборг - место

рождения города, и услышите множество увлекательных историй и легенд. Копенгаген - город контрастов, где демократию сочетают с монархией. Поговорим о современной Дании, королевской семье и полномочиях Маргарете II. Исследуем замок Кристиансборг - центр трех ветвей власти Дании. Пройдитесь по залу Александра Македонского, башенному и тронному залам, загляните в королевскую библиотеку и зал королевских приёмов. Я покажу серию из 17 роскошных гобеленов и расскажу, какие моменты биографии Дании отображены на них. Узнайте, как крепость Абсалона превратилась в политический центр датского королевства, и осмотрите её руины в подвалах замка Кристиансборг. В завершение поднимитесь на смотровую площадку башни замка. С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В гостях у королевы

Копенгаген — город контрастов. Датское королевство гармонично сочетает демократию с одной стороны и монархию — с другой. Мы поговорим о современной Дании, королевской семье, полномочиях Маргарете II, а после исследуем замок Кристиансборг — центр трех ветвей власти Дании. Вы пройдетесь по залу Александра Македонского, башенному и тронному, а также заглянете в королевскую библиотеку и зал королевских приёмов, где королева устраивает новогодние банкеты для иностранных послов и приглашённых гостей. Я покажу серию из 17 роскошных гобеленов и расскажу, какие моменты биографии Дании отображены на них.

Башни и подземелья

Вы узнаете, каким образом крепость Абсалона превратилась в политический центр датского королевства, и осмотрите ее руины в подвалах замка Кристиансборг. В завершение вы поднимитесь на смотровую площадку башни замка. С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет узнать на что похожа современная Дания, любителям старинной и современной архитектуры, ценителям истории и красивых городских пейзажей.

Организационные детали