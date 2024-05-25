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про "туристические достопримечательности", но также про районы которые мы проезжали и о жизни в Дании. Мы узнали и увидели много интересного. В нашей группе была женщина которой тяжело далеко ходить, и он подстроил маршрут под нее и даже подвез к самым воротам замка. Хотя в тот день оказались молодежные гуляния и это было весьма непросто. Огромное ему спасибо.