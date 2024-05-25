1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
«Погрузившись в магическую атмосферу шекспировского Кронборга, вы найдете разгадку, почему Уильям Шекспир выбрал именно этот замок местом действия своей бессмертной трагедии»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль
Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах
«Входной билет во дворец — 90 крон/человека»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
«Мы осмотрим замок снаружи и непременно зайдём внутрь»
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
«Мы поговорим о современной Дании, королевской семье, полномочиях Маргарете II, а после исследуем замок Кристиансборг — центр трех ветвей власти Дании»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил25 мая 2024Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
- IInessa2 апреля 2024Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
- ННина24 апреля 2023Оксана - прекрасный гид и чудесный человек! Тысяча благодарностей за прекрасно проведенный день!
- ККатерина20 апреля 2023Очень понравилось. Гид был шикарный, все прошло замечательно.
- ААндрей28 марта 2023Экскурсию проводил Александр, повез нас красивейшей дорогой, показал и рассказал про окрестности Копенгагена. Александр интересный рассказчик и экскурсовод. Так совпало, что Александр провел нам две экскурсии-обе очень понравились!
- ТТатьяна3 декабря 2022Экскурсия очень понравилась, мы открыли для себя Данию с другой стороны, хотя были в этой стране неоднократно. Несомненно, Александр высококвалифицированный специалист. Если появится ещё возможность приехать в Копенгаген,обязательно обратимся к другим интересным маршрутам экскурсий.
- ВВадим15 сентября 2022Потрясающая экскурсия с Александром. Не навязчивое, но в то же время подробное повествование в удобном темпе. Неспешная прогулка по территории и залам замка была очень интересна. Спасибо Александру за проведенное время
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Дворцы, замки и особняки»
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