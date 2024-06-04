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были учтены, все вопросы не остались без ответа, несмотря на то, что мы заказывали экскурсию накануне. Максим был на связи, сразу же передал нам телефон нашего гида. Нам пошли на встречу, перенесли место встречи по нашей просьбе. Бета, наш гид, прекрасный рассказчик, великолепный экскурсовод, четко понимает как и какую информацию давать, чтобы с одной стороны, было интересно, а с другой, не перегружать датами и именами. Я думаю, что мои дети теперь точно помнят, как зовут правящую королеву Дании:) Искренне рекомендую от всей нашей семью.