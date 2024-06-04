1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Современная архитектура Копенгагена: уникальный район Эрестад
Познакомьтесь с футуристическим районом Эрестад: здания от мировых архитекторов, шедевры урбанистики и живописные виды
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJoseph4 июня 2024Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
- ММихаил25 мая 2024Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
- IInessa2 апреля 2024Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
- ККристина7 февраля 2024Спасибо большое Марии за такую необычную и интересную экскурсию! Помимо самой современной архитектуры, Мария также много рассказала о жизни в Дании, датчанах и их обычаях и стиле жизни) Очень рекомендую! Только внимательнее покупайте билеты в метро, ищите билетомат с надписью ‘билеты’!
- NNatalia25 октября 2023Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
- EEkaterina31 июля 2023Всем добрый день. Мы ходили с семьей на экскурсию по Копенгагену с гидом Бетой. Нам очень понравилось. Все наши пожелания
- ЕЕЛЕНА10 июля 2023Порекомендую всем!!! У нас была внештатная ситуация: я заболела; а муж англоговорящий и так как я делала экскурсию для себя
- ННина24 апреля 2023Оксана - прекрасный гид и чудесный человек! Тысяча благодарностей за прекрасно проведенный день!
- ККатерина20 апреля 2023Очень понравилось. Гид был шикарный, все прошло замечательно.
- ТТатьяна3 декабря 2022Экскурсия очень понравилась, мы открыли для себя Данию с другой стороны, хотя были в этой стране неоднократно. Несомненно, Александр высококвалифицированный специалист. Если появится ещё возможность приехать в Копенгаген,обязательно обратимся к другим интересным маршрутам экскурсий.
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "История и архитектура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 70 до 320. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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