Экскурсии Копенгагена об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Копенгагене на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Принца Гамлета - Кронборг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
285 за всё до 4 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
200 за всё до 4 чел.
По страницам истории Копенгагена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Современная архитектура Копенгагена: уникальный район Эрестад
Познакомьтесь с футуристическим районом Эрестад: здания от мировых архитекторов, шедевры урбанистики и живописные виды
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
195 за всё до 7 чел.
С приездом в Эльсинор вас, господа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
320 за всё до 4 чел.
Старейшая монархия в мире
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Не только пиво: секреты района Carlsberg
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Joseph
    4 июня 2024
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
  • М
    Михаил
    25 мая 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
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    про "туристические достопримечательности", но также про районы которые мы проезжали и о жизни в Дании. Мы узнали и увидели много интересного. В нашей группе была женщина которой тяжело далеко ходить, и он подстроил маршрут под нее и даже подвез к самым воротам замка. Хотя в тот день оказались молодежные гуляния и это было весьма непросто. Огромное ему спасибо.

  • I
    Inessa
    2 апреля 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
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    но Александр ни разу не посмотрел на часы. У него все продумано и отлично организовано. Он дает очень много информации, но при этом - легко и доходчиво. Я не забыла ничего, из того, что он рассказывал. Александр внимателен, терпелив, отличный собеседник, очень приветлив и дружелюбен. Экскурсия очень понравилась. Было интересно, и я рекомендую всем такую поездку. Городок Эльсинор стоит посетить! Большое спасибо!

    Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длиласьНаш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длиласьНаш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длиласьНаш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась
  • К
    Кристина
    7 февраля 2024
    Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
    Спасибо большое Марии за такую необычную и интересную экскурсию! Помимо самой современной архитектуры, Мария также много рассказала о жизни в Дании, датчанах и их обычаях и стиле жизни) Очень рекомендую! Только внимательнее покупайте билеты в метро, ищите билетомат с надписью ‘билеты’!
  • N
    Natalia
    25 октября 2023
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊 Все настолько профессионально, что сложно что-то сказать.., продуманный маршрут, масса впечатлений, тактичное и грамотное повествование Мы очень впечатлены и довольны 🇩🇰☔️💨😊
    Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊Я действительно рекомендую всем взять экскурсию у Александра😊
  • E
    Ekaterina
    31 июля 2023
    По страницам истории Копенгагена
    Всем добрый день. Мы ходили с семьей на экскурсию по Копенгагену с гидом Бетой. Нам очень понравилось. Все наши пожелания
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    были учтены, все вопросы не остались без ответа, несмотря на то, что мы заказывали экскурсию накануне. Максим был на связи, сразу же передал нам телефон нашего гида. Нам пошли на встречу, перенесли место встречи по нашей просьбе. Бета, наш гид, прекрасный рассказчик, великолепный экскурсовод, четко понимает как и какую информацию давать, чтобы с одной стороны, было интересно, а с другой, не перегружать датами и именами. Я думаю, что мои дети теперь точно помнят, как зовут правящую королеву Дании:) Искренне рекомендую от всей нашей семью.

  • Е
    ЕЛЕНА
    10 июля 2023
    Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
    Порекомендую всем!!! У нас была внештатная ситуация: я заболела; а муж англоговорящий и так как я делала экскурсию для себя
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    на русском языке то думала для мужа будет сложно; (закончил МГУ русский язык); но к нашему счастью Александр легко переключился на английский. Муж в восторге! Подача материала; выбор маршрута! Одно слово: профессионал! Человек на своем месте! Спасибо и удачи в бизнесе! Порекомендую друзьям, да и сама вернусь!

  • Н
    Нина
    24 апреля 2023
    Замок Принца Гамлета - Кронборг
    Оксана - прекрасный гид и чудесный человек! Тысяча благодарностей за прекрасно проведенный день!
  • К
    Катерина
    20 апреля 2023
    Замок Принца Гамлета - Кронборг
    Очень понравилось. Гид был шикарный, все прошло замечательно.
  • Т
    Татьяна
    3 декабря 2022
    Замок Принца Гамлета - Кронборг
    Экскурсия очень понравилась, мы открыли для себя Данию с другой стороны, хотя были в этой стране неоднократно. Несомненно, Александр высококвалифицированный специалист. Если появится ещё возможность приехать в Копенгаген,обязательно обратимся к другим интересным маршрутам экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "История и архитектура" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 70 до 320. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 34 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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