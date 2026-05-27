В двух часах езды от Александрии, среди пустынных холмов Вади-эн-Натрун, стоят монастыри, которым полторы тысячи лет: Макария Великого, Святого Паисия и Дейр-Суриани. Они действуют по сей день — и монахи сами проведут вас по этим местам, расскажут об их истории и покажут жизнь обителей изнутри.

Описание экскурсии

Монастырь Макария Великого —древнейший действующий монастырь Египта. Здесь хранят мощи одного из отцов христианского монашества и изучают его духовное наследие.

Монастырь Святого Паисия — обитель, известная своей умиротворяющей атмосферой и старинными фресками. Быт обитателей здесь почти не изменился за последние века.

Монастырь Дейр-Суриани. Основанный сирийскими монахами, он поражает самобытной архитектурой. Сочетание коптской и сирийской традиций — редкость даже для этого региона.

Ориентировочный тайминг маршрута:

7:00–7:30 — выезд из Александрии

9:30–11:00 — монастырь Макария Великого

11:10–13:00 — монастырь Святого Паисия

13:10–15:00 — монастырь Дейр-Суриани

15:00–17:00 — возвращение в Александрию

Организационные детали

Трансфер проходит на автомобиле Mitsubishi Xpander. В машине есть питьевая вода

На экскурсии в каждом монастыре нас будут сопровождать местные монахи

Возьмите с собой перекус. Обед — по желанию