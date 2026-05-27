В двух часах езды от Александрии, среди пустынных холмов Вади-эн-Натрун, стоят монастыри, которым полторы тысячи лет: Макария Великого, Святого Паисия и Дейр-Суриани.
Они действуют по сей день — и монахи сами проведут вас по этим местам, расскажут об их истории и покажут жизнь обителей изнутри.
Описание экскурсии
Монастырь Макария Великого —древнейший действующий монастырь Египта. Здесь хранят мощи одного из отцов христианского монашества и изучают его духовное наследие.
Монастырь Святого Паисия — обитель, известная своей умиротворяющей атмосферой и старинными фресками. Быт обитателей здесь почти не изменился за последние века.
Монастырь Дейр-Суриани. Основанный сирийскими монахами, он поражает самобытной архитектурой. Сочетание коптской и сирийской традиций — редкость даже для этого региона.
Ориентировочный тайминг маршрута:
7:00–7:30 — выезд из Александрии
9:30–11:00 — монастырь Макария Великого
11:10–13:00 — монастырь Святого Паисия
13:10–15:00 — монастырь Дейр-Суриани
15:00–17:00 — возвращение в Александрию
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле Mitsubishi Xpander. В машине есть питьевая вода
- На экскурсии в каждом монастыре нас будут сопровождать местные монахи
- Возьмите с собой перекус. Обед — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Александрии
Каждый член нашей команды обладает уникальным опытом и глубокими знаниями о конкретных городах. Это позволяет нам предоставлять гостям наиболее точную и интересную информацию. Мы уверены, что такой подход значительно повысит удовлетворённость наших гостей. Организуем экскурсии в Каире, Александрии, Фаюме, Сиве, Луксоре и Асуане. Всегда готовы помочь и сделать всё на высшем уровне.
