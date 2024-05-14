1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
«Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — красивейшая мечеть Александрии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€220 за всё до 2 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз
«Мы заглянем в исламский район Каира, где вы увидите купола и минареты средневековых мечетей, а также застарелые каменные тротуары улицы Эль-Моез, датируемые 10 веком»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
295€163 за всё до 7 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
«Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси 14 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220€154 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий14 мая 2024Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
- ООльга9 мая 2024Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
- ММаксим8 мая 2024Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии
- ООльга7 мая 2024Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
- ННаталья17 декабря 2023Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём
- ККонстантин28 ноября 2023По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь
- ТТатьяна,13 ноября 2023Большое спасибо всем, кто организовал для нас экскурсию в Александрии. Рекомендуем для пожилых людей, кто уже не может долго ходить.
- ККристина15 мая 2023Гид, его звали Мустафа, хорошо разговаривал на русском, знал город, показал все основные достопримечательности, много и интересно рассказывал. В конце экскурсии порекомендовал несколько хороших ресторанов.
- ЕЕкатерина8 ноября 2022Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое желание за ваши деньги,
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Александрии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Александрии в июне 2024
Сейчас в Александрии в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 154 до 220 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрии на 2024 год по теме «Святые места», 17 ⭐ отзывов, цены от €154. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август