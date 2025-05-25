Групповая
Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс
Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены
«Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея»
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$319 за человека
Групповая
Путешествие в Луксор с авиаперелетом - Долина Царей и Карнакский храм
Путешествие в Луксор с перелетом на самолете. Откройте для себя древние храмы, гробницы фараонов и уникальные музеи. Экскурсия с русскоговорящим гидом
«В Луксоре находится уникальный музей, не имеющий аналогов во всем мире»
Расписание: Среда в 04:00
$326 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба
Прикоснуться к вечности за один день
Начало: У вашего отеля
«Посетите Египетский музей с сокровищами Тутанхамона, папирусами, саркофагами и мумиями или новый мультимедийный музей в Гизе с артефактами, охватывающими семь тысяч лет египетской истории»
26 мая в 02:00
27 мая в 02:00
$550 за всё до 9 чел.
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