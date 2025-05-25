Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Дахабе, цены от $319. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Полеты на самолетах 17 часов Групповая Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены «Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея» Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00 $319 за человека Полеты на самолетах 17 часов Групповая Путешествие в Луксор с авиаперелетом - Долина Царей и Карнакский храм Путешествие в Луксор с перелетом на самолете. Откройте для себя древние храмы, гробницы фараонов и уникальные музеи. Экскурсия с русскоговорящим гидом «В Луксоре находится уникальный музей, не имеющий аналогов во всем мире» Расписание: Среда в 04:00 $326 за человека На автобусе 13 часов Индивидуальная до 9 чел. Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба Прикоснуться к вечности за один день Начало: У вашего отеля «Посетите Египетский музей с сокровищами Тутанхамона, папирусами, саркофагами и мумиями или новый мультимедийный музей в Гизе с артефактами, охватывающими семь тысяч лет египетской истории» $550 за всё до 9 чел. Другие экскурсии Дахаба

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Музеи»

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