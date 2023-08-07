Искупайтесь в рассвете на горе Синай с индивидуальной экскурсией в Дахабе
Отправляйтесь в трансформационное путешествие на гору Синай и монастырь Святой Екатерины.
Искупайтесь в рассвете на горе, узнайте о Библейских событиях и окунитесь в духовную энергию этого места. Ваше путешествие будет наполнено незабываемыми впечатлениями и глубокими переживаниями.
Искупайтесь в рассвете на горе, узнайте о Библейских событиях и окунитесь в духовную энергию этого места. Ваше путешествие будет наполнено незабываемыми впечатлениями и глубокими переживаниями.
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Описание
Что вас ожидает:
Трансформационное путешествие: Восход на гору Синай и рассвет
Пройдите путь трансформации вместе с нами, даже если вы не являетесь религиозным человеком. В нашем путешествии мы отправимся к горе Синай, где Моисей получил Десять заповедей от Бога. Насладитесь живописным рассветом и узнайте любопытные факты об этом историческом месте.
Монастырь Святой Екатерины: Святое место и Библейская история
Посетите монастырь Святой Екатерины, одну из старейших христианских обителей, где никогда не умолкала молитва. Вам будут доступны Базилика Преображения, колокольня и монастырский сад. Исследуйте колодец Моисея и Неопалимую купину, чудесные места, описанные в Ветхом Завете. Ваш проводник расскажет вам историю этого места, связанную с Библией, и поможет найти переклички с Торой и Кораном.
Таким образом, вам предстоит незабываемое путешествие, включающее восхождение на гору Синай и наслаждение рассветом, а также посещение монастыря Святой Екатерины, где вы сможете ощутить духовную атмосферу и узнать больше о значимых событиях, описанных в Библии. Это путешествие обещает быть трансформационным для каждого, кто решит пройти этот путь, независимо от его религиозных убеждений.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Отправление из отеля в 22:30, возвращение на следующий день около 13:00.
- Обратите внимание: монастырь св. Екатерины не работает по пятницам и воскресеньям.
- Для этой экскурсии виза не нужна, вы можете отправиться на нее со штампом Sinai Only (Синайский штамп) который всем ставится в аэропорту при прибытии.
В указанные дни в 22:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Все сопровождение
- Входные билеты
- Что не входит
- Обед / напитки (необходимо накануне заказать сухой паек в отеле)
- Экскурсию можно провести и для большего числа участников, доплата составит 30$ за каждого дополнительного путешественника
- Место начала и завершения?
- Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: В указанные дни в 22:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Отправление из отеля в 22:30, возвращение на следующий день около 13:00.
- Обратите внимание: монастырь св. Екатерины не работает по пятницам и воскресеньям.
- Для этой экскурсии виза не нужна, вы можете отправиться на нее со штампом Sinai Only (Синайский штамп) который всем ставится в аэропорту при прибытии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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