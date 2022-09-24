Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Дайвинг

Прогулка на яхте. Погружение с аквалангом

Прогулка на яхте. Погружение с аквалангом.
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
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Описание

Одно из самых увлекательных развлечений во время отдыха в Египте - погружение с аквалангом. Красному морю есть что предложить даже самому искушенному путешественнику. Подводный мир здесь многообразен и восхитителен.

В рамках поездки на дайвинг, Вы:

  • прослушаете инструктаж от опытного инструктора;
  • совершите первое погружение на глубину до 4 метров, продолжительностью около 15 минут;
  • совершите второе погружение на глубину до 6 метров, продолжительностью около 15 минут;
  • пообедаете на яхте и отлично проведете время.

Желающие присоединиться к прогулке на яхте без погружений с аквалангом, могут выбрать опцию "Взрослый без погружений" ниже в форме бронирования. В таком случае, взрослые смогут отдохнуть на яхте и позаниматься снорклингом. Дети от 5 до 9 лет также смогут поплавать в масках с трубкой и понаблюдать за рыбками у поверхности.

Погружения с аквалангом разрешены с 10 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Прогулка на яхте. Инструктаж и аренда снаряжения для дайвинга. 2 погружения с аквалангом на глубину 4 и 6 метров. Обед
  • Включая безалкогольные напитки
Что не входит
  • Фото и видео материалы с подводной съемки (приобратаются по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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