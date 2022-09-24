Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Одно из самых увлекательных развлечений во время отдыха в Египте - погружение с аквалангом. Красному морю есть что предложить даже самому искушенному путешественнику. Подводный мир здесь многообразен и восхитителен.
Желающие присоединиться к прогулке на яхте без погружений с аквалангом, могут выбрать опцию "Взрослый без погружений" ниже в форме бронирования. В таком случае, взрослые смогут отдохнуть на яхте и позаниматься снорклингом. Дети от 5 до 9 лет также смогут поплавать в масках с трубкой и понаблюдать за рыбками у поверхности.
Погружения с аквалангом разрешены с 10 лет.