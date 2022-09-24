Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Одно из самых увлекательных развлечений во время отдыха в Египте - погружение с аквалангом. Красному морю есть что предложить даже самому искушенному путешественнику. Подводный мир здесь многообразен и восхитителен.

В рамках поездки на дайвинг, Вы:

прослушаете инструктаж от опытного инструктора;

совершите первое погружение на глубину до 4 метров, продолжительностью около 15 минут;

совершите второе погружение на глубину до 6 метров, продолжительностью около 15 минут;

пообедаете на яхте и отлично проведете время.

Желающие присоединиться к прогулке на яхте без погружений с аквалангом, могут выбрать опцию "Взрослый без погружений" ниже в форме бронирования. В таком случае, взрослые смогут отдохнуть на яхте и позаниматься снорклингом. Дети от 5 до 9 лет также смогут поплавать в масках с трубкой и понаблюдать за рыбками у поверхности.

Погружения с аквалангом разрешены с 10 лет.