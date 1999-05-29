Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря

Египет — настоящий рай для опытных и начинающих дайверов.

Здесь чистая прозрачная вода, множество фантастических кораллов и удивительных рыб.

В группе до 10 человек вы отправитесь исследовать окрестности острова Гифтун.

Пройдете инструктаж от опытных специалистов, совершите два погружения, увидите подводные пещеры и впечатлитесь разнообразием Красного моря.
Дайвинг в Хургаде
Дайвинг в Хургаде
Дайвинг в Хургаде
Дайвинг в Хургаде
Дайвинг в Хургаде
Дайвинг в Хургаде

Что вас ожидает

Два погружения. Опытный инструктор проведет для вас обучение, после чего вы дважды погрузитесь в воду с аквалангом на 15-20 минут. Вам откроется вся красота подводного мира Красного моря, изобилующего кораллами, яркими растениями и разноцветными рыбками.

Обед на яхте. На борту корабля вас ждут безалкогольные напитки и прекрасный обед.

Купание в открытом море. Между погружениями все желающие смогут поплавать с маской и ластами. Красное море настолько красивое, что можно исследовать его бесконечно.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, оборудование для подводного погружения, два погружения, обед и безалкогольные напитки, душ с пресной водой
  • Если вы живете в удаленных районах Сахл Хашиш или Макади, доплата за трансфер составит 5$ (должно быть не менее двух человек)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Саид
Саид
Меня завут Саид, и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
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