ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Два погружения. Опытный инструктор проведет для вас обучение, после чего вы дважды погрузитесь в воду с аквалангом на 15-20 минут. Вам откроется вся красота подводного мира Красного моря, изобилующего кораллами, яркими растениями и разноцветными рыбками.

Обед на яхте. На борту корабля вас ждут безалкогольные напитки и прекрасный обед.

Купание в открытом море. Между погружениями все желающие смогут поплавать с маской и ластами. Красное море настолько красивое, что можно исследовать его бесконечно.

Организационные детали