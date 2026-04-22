Сделайте первый шаг в дайвинг с личным русскоговорящим инструктором — без спешки, больших групп и лишних забот.
Вас ждут два погружения в мир ярких кораллов и тропических рыб, а между ними — отдых на яхте с обедом и напитками. Просто доверьтесь морю — и откройте новую реальность.
Описание экскурсииКрасное море: первый шаг под воду с личным инструктором Если вас манит подводный мир, то Красное море — идеальное место для первых шагов в дайвинге. После подробного инструктажа и знакомства со снаряжением мы вместе откроем новый безмолвный мир, полный красочных рыбок, причудливых кораллов и удивительных морских обитателей. Всё проходит в комфортном формате: без спешки, без больших групп, только вы, море и ваш личный русскоговорящий инструктор. Ваш день начнётся с трансфера из отеля в дайв-центр, где мы заполним документы и подберём снаряжение для дайвинга. Затем отправимся на яхте в море. Вас ждут два погружения по 20–30 минут с индивидуальным сопровождением. Между ними — обед на корабле, безалкогольные напитки, фрукты и время, чтобы позагорать или просто поплавать. После возвращения в порт трансфер доставит вас обратно в отель. Погрузитесь в новую реальность уже сегодня.
Что включено
- 2 погружения по 20-30 минут с индивидуальным русскоговорящим инструктором
- Снаряжение для дайвинга
- Трансфер из отеля Хургады в порт и обратно
- Обед на корабле, безалкогольные напитки и фрукты
Что не входит в цену
- Подводная видеосъемка
- Трансфер из отдаленных районов (Сахл Хашиш, Макади, Сома Бэй и др.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось. Первый раз погружался. Сергей супер профессионал. Первое погружение - 40 минут, второе - 20, но и то, потому что я подустал, можно было и подольше. Советую, лучше чуть
Хотим выразить благодарность Сергею! Всё было организовано на высоком уровне: от встречи и инструктажа до безопасных и увлекательных погружений. Мы получили массу положительных эмоций, незабываемые впечатления и великолепные видеоматериалы с подводными кадрами. Искренне рекомендуем!
