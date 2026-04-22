Сделайте первый шаг в дайвинг с личным русскоговорящим инструктором — без спешки, больших групп и лишних забот.



Вас ждут два погружения в мир ярких кораллов и тропических рыб, а между ними — отдых на яхте с обедом и напитками. Просто доверьтесь морю — и откройте новую реальность. 5 2 отзыва

Сергей Ваш гид в Хургаде Групповая экскурсия $90 за человека 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 7 часов 1-6 человек

Описание экскурсии Красное море: первый шаг под воду с личным инструктором Если вас манит подводный мир, то Красное море — идеальное место для первых шагов в дайвинге. После подробного инструктажа и знакомства со снаряжением мы вместе откроем новый безмолвный мир, полный красочных рыбок, причудливых кораллов и удивительных морских обитателей. Всё проходит в комфортном формате: без спешки, без больших групп, только вы, море и ваш личный русскоговорящий инструктор. Ваш день начнётся с трансфера из отеля в дайв-центр, где мы заполним документы и подберём снаряжение для дайвинга. Затем отправимся на яхте в море. Вас ждут два погружения по 20–30 минут с индивидуальным сопровождением. Между ними — обед на корабле, безалкогольные напитки, фрукты и время, чтобы позагорать или просто поплавать. После возвращения в порт трансфер доставит вас обратно в отель. Погрузитесь в новую реальность уже сегодня.

Ответы на вопросы Что включено 2 погружения по 20-30 минут с индивидуальным русскоговорящим инструктором

Снаряжение для дайвинга

Трансфер из отеля Хургады в порт и обратно

Обед на корабле, безалкогольные напитки и фрукты Что не входит в цену Подводная видеосъемка

Трансфер из отдаленных районов (Сахл Хашиш, Макади, Сома Бэй и др.) Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.