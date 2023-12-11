Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Хургаде, цены от $17. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Путешествие в Гранд Аквариум Хургады: билеты и трансфер включены
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $64 за человека
В море верхом на лошади
Конные прогулки
6 отзывов
1 час
Индивидуальная
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 13:00
11 авг в 08:00
$17 за человека
Такая разная Хургада
На машине
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 15:30
11 авг в 15:30
$33 за всё до 3 чел.
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
2.5 часа
Водная прогулка
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Увидеть морские просторы и Хургаду - с высоты птичьего полёта
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 12:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    11 декабря 2023
    В море верхом на лошади
    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
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    инстаграм взорвали точно. При возможности обязательно вернёмся к вам еще не раз. Лошадки все очень красивые и ухоженные, главное спокойные и дружелюбные

    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных
  • О
    Ольга
    24 ноября 2023
    В море верхом на лошади
    Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой опыт и подобрали под
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    каждого лошадь. Прогулку изначально брала на 1 час, в итоге продлили до 2ч. Очень жаль что не успели с утра купить угощения для лошадок

    Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какойОрганизатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой
  • Ф
    Федор
    11 ноября 2023
    В море верхом на лошади
    Супер, спасибо
  • В
    Виталий
    29 октября 2023
    Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
    Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с Московским океанариумом)! Интересное шоу
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    дайвера с акулами, скатами и черепахами! Для разнообразия можно посетить для знакомства с подводным царством красного моря. Пожелание: Хотелось бы расширения и территории аквариума и увеличения представителей местной фауны! Мероприятие больше подойдет для детей!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Поездка в Гранд Аквариум (билеты включены)
  2. В море верхом на лошади
  3. Такая разная Хургада
  4. Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в августе 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 64. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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