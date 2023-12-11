4 часа
Индивидуальная
Путешествие в Гранд Аквариум Хургады: билеты и трансфер включены
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от $64 за человека
1 час
Индивидуальная
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 13:00
11 авг в 08:00
$17 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 15:30
11 авг в 15:30
$33 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Парасейлинг: полёт на парашюте над Красным морем
Увидеть морские просторы и Хургаду - с высоты птичьего полёта
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 12:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся11 декабря 2023Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
- ООльга24 ноября 2023Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой опыт и подобрали под
- ФФедор11 ноября 2023Супер, спасибо
- ВВиталий29 октября 2023Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с Московским океанариумом)! Интересное шоу
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Нескучные экскурсии»
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