Комплекс пирамид в Гизе На горизонте вы сможете увидеть величественные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, возвышающиеся над пустынными дюнами. Облик этих огромных строений поразит вас своей великолепной архитектурой и масштабами. Каждая пирамида была возведена с учетом высокой геометрии и точности, вызывая восхищение не только у историков, но и у простых любителей истории. В процессе экскурсии вас ждут захватывающие рассказы о том, как эти монументы были построены, какие технологии использовались древними египтянами и какие тайны остаются неразгаданными до сих пор. Египетский музей После осмотра пирамид мы направимся в Египетский музей — крупнейшее в мире хранилище древнеегипетского искусства, где хранится около 160 тысяч экспонатов, собранных за века. Каждый зал музея расскажет вам свою историю о великом древнем Египте. Вы увидите коллекции скульптур, саркофагов, предметов быта и даже сокровищ, принадлежавших фараонам. Среди самых знаменитых экспонатов — сокровища Тутанхамона, которые привлекают внимание своей красотой и исторической значимостью. Прогулка по Нилу Если у вас останется время и желание, можно будет также прокатиться на лодке по Нилу, что станет замечательной альтернативой автомобилю, особенно учитывая пробки на улицах Каира. Это не только удобный, но и живописный способ увидеть город с воды, насладиться спокойствием реки и сделать колоритные фотографии неповторимого Каира. Саккара И, конечно, завершающим пунктом нашего путешествия станет Саккара — древний некрополь столицы Древнего царства, Мемфиса. Здесь вы сможете увидеть первую в истории пирамиду — пирамиду Джосера, построенную 4700 лет назад. Эта конструкция на самом деле стала прообразом всех последующих пирамид и является самой старой в мире постройкой из камня. Важная информация:

Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии по египетскому времени. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена) • Вход на пирамиды — 13$/взрослые, 7$/дети (6–12 лет) • Музей — 11$/взрослые, 5$/дети • Саккара — 10$/взрослые, 5$/дети • Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — $25 • В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $35).