Это путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара. Начнем с остановки в сердце Египта — Каире, городе, где древность встречается с современностью. Первое, что стоит посетить — это комплекс пирамид в Гизе.
Безусловно, это одно из семи чудес света и главная причина, по которой миллионы туристов стремятся попасть в Египет.
Безусловно, это одно из семи чудес света и главная причина, по которой миллионы туристов стремятся попасть в Египет.
Описание экскурсии
Комплекс пирамид в Гизе На горизонте вы сможете увидеть величественные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, возвышающиеся над пустынными дюнами. Облик этих огромных строений поразит вас своей великолепной архитектурой и масштабами. Каждая пирамида была возведена с учетом высокой геометрии и точности, вызывая восхищение не только у историков, но и у простых любителей истории. В процессе экскурсии вас ждут захватывающие рассказы о том, как эти монументы были построены, какие технологии использовались древними египтянами и какие тайны остаются неразгаданными до сих пор. Египетский музей После осмотра пирамид мы направимся в Египетский музей — крупнейшее в мире хранилище древнеегипетского искусства, где хранится около 160 тысяч экспонатов, собранных за века. Каждый зал музея расскажет вам свою историю о великом древнем Египте. Вы увидите коллекции скульптур, саркофагов, предметов быта и даже сокровищ, принадлежавших фараонам. Среди самых знаменитых экспонатов — сокровища Тутанхамона, которые привлекают внимание своей красотой и исторической значимостью. Прогулка по Нилу Если у вас останется время и желание, можно будет также прокатиться на лодке по Нилу, что станет замечательной альтернативой автомобилю, особенно учитывая пробки на улицах Каира. Это не только удобный, но и живописный способ увидеть город с воды, насладиться спокойствием реки и сделать колоритные фотографии неповторимого Каира. Саккара И, конечно, завершающим пунктом нашего путешествия станет Саккара — древний некрополь столицы Древнего царства, Мемфиса. Здесь вы сможете увидеть первую в истории пирамиду — пирамиду Джосера, построенную 4700 лет назад. Эта конструкция на самом деле стала прообразом всех последующих пирамид и является самой старой в мире постройкой из камня. Важная информация:
Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии по египетскому времени. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена) • Вход на пирамиды — 13$/взрослые, 7$/дети (6–12 лет) • Музей — 11$/взрослые, 5$/дети • Саккара — 10$/взрослые, 5$/дети • Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — $25 • В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $35).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс пирамид в Гизе
- Египетский музей
- Саккара
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Вода
- Автомобиль / минивэн
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Прогулка на лодке по Нилу
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии по египетскому времени. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена)
- Вход на пирамиды - 13$/взрослые, 7$/дети (6-12 лет)
- Музей - 11$/взрослые, 5$/дети
- Саккара - 10$/взрослые, 5$/дети
- Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно - $25
- В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $35)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 12:00
10 дек в 03:00
$385 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
Да, придётся пожертвовать сном, но как иначе увидеть легендарные Гизу, Саккару и Дахшур?
Завтра в 02:00
10 дек в 02:00
$357
$420 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пирамиды, Великий сфинкс и музей
Посетите пирамиды, сфинкса и Большой Египетский музей за один день. Откройте для себя величие древнего Египта и его сокровища
Начало: У вашего отеля
Завтра в 01:00
10 дек в 01:00
$326
$465 за всё до 3 чел.