Наша машина заедет за вами в отель 🏨 в подходящее время вам с 09:00 утра до 14:30 днём и отвезёт вас в ГРАНД АКВАРИУМ, где вас встретят и дадут вам нужны билеты 🎫 и покажут вам куда идти смотреть.

ГРАНД АКВАРИУМ расположен между отелями Magawish и Mercure. Аквариум включает в себя не только аквариум, но и мини зоопарк, кафе, небольшой террариум. Экскурсия ⛳ семейная, очень много детей просто в восторге 🔥 пищат от всей живности находящейся там. Сам по себе он очень приятный, красиво 🤩 декорирован и в нем д