Наша машина заедет за вами в отель 🏨 в подходящее время вам с 09:00 утра до 14:30 днём и отвезёт вас в ГРАНД АКВАРИУМ, где вас встретят и дадут вам нужны билеты 🎫 и покажут вам куда идти смотреть.
ГРАНД АКВАРИУМ расположен между отелями Magawish и Mercure. Аквариум включает в себя не только аквариум, но и мини зоопарк, кафе, небольшой террариум. Экскурсия ⛳ семейная, очень много детей просто в восторге 🔥 пищат от всей живности находящейся там. Сам по себе он очень приятный, красиво 🤩 декорирован и в нем д
Что входит
Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
Входной билет на ГРАНД АКВАРИУМ
Посетить мини зоопарк
Смотреть небольшой террариум
Аквариум
Зал с древними ископаемыми
Все сборы и налоги.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
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