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Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
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Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер

Что вы увидите

  • Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
  • Посетить мини зоопарк
  • Смотреть небольшой террариум
  • Аквариум и Зал с древними ископаемыми
Наша машина заедет за вами в отель 🏨 в подходящее время вам с 09:00 утра до 14:30 днём и отвезёт вас в ГРАНД АКВАРИУМ, где вас встретят и дадут вам нужны билеты 🎫 и покажут вам куда идти смотреть.
ГРАНД АКВАРИУМ расположен между отелями Magawish и Mercure. Аквариум включает в себя не только аквариум, но и мини зоопарк, кафе, небольшой террариум. Экскурсия ⛳ семейная, очень много детей просто в восторге 🔥 пищат от всей живности находящейся там. Сам по себе он очень приятный, красиво 🤩 декорирован и в нем д
Что входит
  • Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
  • Входной билет на ГРАНД АКВАРИУМ
  • Посетить мини зоопарк
  • Смотреть небольшой террариум
  • Аквариум
  • Зал с древними ископаемыми
  • Все сборы и налоги.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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