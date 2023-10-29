1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Гранд Аквариум Хургады: билеты и трансфер включены
Погрузитесь в захватывающий мир морских глубин и экзотической фауны без необходимости нырять с аквалангом
Начало: В вашем отеле
«В стоимость входят трансфер и билеты на всю территорию Гранд Аквариума (аквариум, зоопарк, террариум, зал с древними ископаемыми, музей скелета гигантского кита)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €59 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
«В аквариумах-столбах увидите мурен и морских ежей, оцените красочность кораллового рифа»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€35 за человека
Билеты
2.5 часа
Гранд Аквариум: Красное море за стеклом
«Погрузитесь в чарующий подводный мир Аквариума Хургады»
Расписание: Суббота, понедельник, четверг, в 10:00 из отеля, обратно в 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за билет
Мини-группа
2 часа
Гранд Аквариум в Хургаде: путешествие в мир морских чудес
Посетите уникальный океанариум с зоопарком и террариумом. Вас ждет встреча с морскими жителями и экзотическими животными
Начало: У вашего отеля в центре города
«Аквариум в Хургаде сделан как многоуровневый город с нетронутой природой»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
Групповая
4.5 часа
Посещение Гранд Аквариума
«"Гранд Аквариум" - это развлекательный комплекс в Хургаде, который объединил в себе зоопарк с экзотическими птицами, змеями, черепахами и крокодилами, загадочный тоннель-аквариум, подвесной мост и мини-лабиринт»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 14:00
от $48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий29 октября 2023Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с Московским океанариумом)! Интересное шоу
- ММария19 июня 2023Всё прошло неплохо)
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Аквариум»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Аквариум" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 59. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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