читать дальше дайвера с акулами, скатами и черепахами! Для разнообразия можно посетить для знакомства с подводным царством красного моря. Пожелание: Хотелось бы расширения и территории аквариума и увеличения представителей местной фауны! Мероприятие больше подойдет для детей!

Соотношение цена-качество лучше, чем от туроператора! Гранд аквариум оказался меньше, чем ожидал (особенно в сравненни с Московским океанариумом)! Интересное шоу