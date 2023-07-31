Что вы можете увидеть 🤩

Программа тура Наша экскурсия начнется ранним утром. В зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 5:15. Дорога от первого блокпоста в Сафаге (в 30 километрах от Хургады) до храма Дендеры займет около 2 часов, дорога из Дендеры в Луксор займет около часа. Проехав блокпост, нас ждет часовая поездка по горам мимо Красного моря до следующей остановки, когда вы сможете позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак в отеле на вынос. Ориентировочно в 8:15 при прибудем в город Кена, где находится храм Дендеры, построенный в греко-римский период, но с соблюдением всех традиций древнеегипетского храма. Этот храм стал местом служения богине любви и неба Хатхор. Эта богиня почиталась как дочь солнечного божества, египтяне признавали ее как символ женственности и материнства. Стены храма повсюду украшают рельефы, изображающие процессии в честь богов, в том числе и «жизнедеятельность» самих божеств. Внутри храма находится огромный гипостильный зал с 24 колоннами, увенчанными изображениями Хатхор. На потолке изображены астрономические сцены, на стенах — описание царского визита в храм. На крыше помещалось несколько небольших святилищ Осириса, в одном из которых изображены солнечный диск и зодиак (Дендерский зодиак). После посещения храма Дендеры из Хургады мы направляемся в город Луксор, чтобы посетить храм в Карнаке, примерно в 60 километрах от города Кена. По приезду в Луксор вас ждет программа «город живых», который находится на восточном берегу Нила. В городе живых вы посетите Карнакский храм — одно из крупнейших архитектурных сооружений древнего мира и один из крупнейших храмовых комплексов мира. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание. После программы в городе живых вас ждет вкусный обед в ресторане (шведский стол), а после обеда — прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова, по желанию. После вы отправитесь на западный берег Нила в город мёртвых. Первым делом вы посетите Колоссы Мемнона — две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. Затем посетите заупокойный храм Рамсеса III — Хабу, который считается одним из самых красивых храмов Египта. При желании сможете посетить храм царицы Хатшепсут вместо храма Хабу. Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30, после чего мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в отель ориентировочно в 21:00. Краткая программа •Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.

Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).

Прибытие в Долину Нила.

Прибытие в город Кена и посещение храма богини Хатхор в Дендерe.

Знакомство с образом жизни египтян.

Прибытие в Луксор и осмотр достопримечательностей города живых.

Посещение Карнакского храма.

Обед в ресторане.

Прогулка на лодке по Нилу и посещение Бананового острова, по желанию.

Переправа на другой берег Нила в город мёртвых.

Осмотр достопримечательностей города мёртвых.

Посещение Колоссов Мемнона.

Посещение заупокойного храма Рамсеса III.

Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.

Наличные USD, EUR, EGP.