Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады

Наша экскурсия позволит вам увидеть известные достопримечательности Луксора, а также загадочный храмовый комплекс

Индивидуальная
Наша экскурсия позволит вам увидеть известные достопримечательности Луксора, а также загадочный храмовый комплекс Дендеры за один день.

За время экскурсии вы посетите легендарный храм богини любви Хатхор в небольшом городе Дендера на западном берегу Нила города Кэна, посетите восточный и западный берега города Луксор.

В городе живых увидите Карнакский храм — значительнейший храмовый комплекс Древнего Египта, а в городе мёртвых посетите заупокойный храм Рамсеса III Хабу — один из самых красивых храмов Египта, а также колоссы Мемнона.

Попутно вы узнаете массу интереснейших исторических фактов о Древнем Египте, фараонах и мифы загробного мира.
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады

Что вы можете увидеть 🤩

  • Река Нил
  • Город Кена
  • Храм богини Хатхор в Дендерe
  • Луксор
  • Город живых
  • Карнакский храм
  • Банановый остров
  • Город мертвых
  • Колоссы Мемнона
  • Заупокойный храм Рамсеса III Мединат Хабу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа тура

Наша экскурсия начнется ранним утром. В зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 5:15. Дорога от первого блокпоста в Сафаге (в 30 километрах от Хургады) до храма Дендеры займет около 2 часов, дорога из Дендеры в Луксор займет около часа.
Проехав блокпост, нас ждет часовая поездка по горам мимо Красного моря до следующей остановки, когда вы сможете позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак в отеле на вынос.
Ориентировочно в 8:15 при прибудем в город Кена, где находится храм Дендеры, построенный в греко-римский период, но с соблюдением всех традиций древнеегипетского храма. Этот храм стал местом служения богине любви и неба Хатхор. Эта богиня почиталась как дочь солнечного божества, египтяне признавали ее как символ женственности и материнства. Стены храма повсюду украшают рельефы, изображающие процессии в честь богов, в том числе и «жизнедеятельность» самих божеств.
Внутри храма находится огромный гипостильный зал с 24 колоннами, увенчанными изображениями Хатхор. На потолке изображены астрономические сцены, на стенах — описание царского визита в храм. На крыше помещалось несколько небольших святилищ Осириса, в одном из которых изображены солнечный диск и зодиак (Дендерский зодиак).
После посещения храма Дендеры из Хургады мы направляемся в город Луксор, чтобы посетить храм в Карнаке, примерно в 60 километрах от города Кена.
По приезду в Луксор вас ждет программа «город живых», который находится на восточном берегу Нила. В городе живых вы посетите Карнакский храм — одно из крупнейших архитектурных сооружений древнего мира и один из крупнейших храмовых комплексов мира. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание.
После программы в городе живых вас ждет вкусный обед в ресторане (шведский стол), а после обеда — прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова, по желанию.
После вы отправитесь на западный берег Нила в город мёртвых. Первым делом вы посетите Колоссы Мемнона — две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. Затем посетите заупокойный храм Рамсеса III — Хабу, который считается одним из самых красивых храмов Египта. При желании сможете посетить храм царицы Хатшепсут вместо храма Хабу.
Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30, после чего мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в отель ориентировочно в 21:00.
Краткая программа
•Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
•Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
•Прибытие в Долину Нила.
•Прибытие в город Кена и посещение храма богини Хатхор в Дендерe.
•Знакомство с образом жизни египтян.
•Прибытие в Луксор и осмотр достопримечательностей города живых.
•Посещение Карнакского храма.

•Обед в ресторане.

•Прогулка на лодке по Нилу и посещение Бананового острова, по желанию.
•Переправа на другой берег Нила в город мёртвых.
•Осмотр достопримечательностей города мёртвых.
•Посещение Колоссов Мемнона.
•Посещение заупокойного храма Рамсеса III.

•Возвращение в Хургаду.

Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт с кондиционером
  • Трансфер по Хургаде
  • Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Обед в ресторане в Луксоре
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Билет на видеосъемку в долине Царей
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 5:30
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы подъедем за вами в ваш отель в Хургаде. Пожалуйста
  • напишите нам название отеля
  • номер комнаты
  • количество человек и имена
  • фамилии туристов для оформления необходимых разрешений на выезд в Каир. После получения информации
  • мы напишем вам
  • во сколько за вами приедет транспорт и где будет вас ожидать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 5:30

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