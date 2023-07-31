Что вы можете увидеть 🤩

Давайте на один день забудем о ленивом пляжном отдыхе и отправимся в путешествие по истории Древнего Египта? Главной целью нашего маршрута станет город Луксор — здесь когда-то находилась столица Древнего Египта Фивы.
Вы побываете в Городе живых и Городе мертвых, узнаете о жизни египтян и совершите прогулку на лодке по Нилу, увидите Карнакский храм и Колоссы Мемнона.
Вы побываете в Городе живых и Городе мертвых, узнаете о жизни египтян и совершите прогулку на лодке по Нилу, увидите Карнакский храм и Колоссы Мемнона.
Описание экскурсии
Программа тура Наша экскурсия начнется ранним утром. В зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 5:15. Дорога от первого блокпоста в Сафаге (в 30 километрах от Хургады) до храма Дендеры займет около 2 часов, дорога из Дендеры в Луксор займет около часа. Проехав блокпост, нас ждет часовая поездка по горам мимо Красного моря до следующей остановки, когда вы сможете позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак в отеле на вынос. Ориентировочно в 8:15 при прибудем в город Кена, где находится храм Дендеры, построенный в греко-римский период, но с соблюдением всех традиций древнеегипетского храма. Этот храм стал местом служения богине любви и неба Хатхор. Эта богиня почиталась как дочь солнечного божества, египтяне признавали ее как символ женственности и материнства. Стены храма повсюду украшают рельефы, изображающие процессии в честь богов, в том числе и «жизнедеятельность» самих божеств. Внутри храма находится огромный гипостильный зал с 24 колоннами, увенчанными изображениями Хатхор. На потолке изображены астрономические сцены, на стенах — описание царского визита в храм. На крыше помещалось несколько небольших святилищ Осириса, в одном из которых изображены солнечный диск и зодиак (Дендерский зодиак). После посещения храма Дендеры из Хургады мы направляемся в город Луксор, чтобы посетить храм в Карнаке, примерно в 60 километрах от города Кена. По приезду в Луксор вас ждет программа «город живых», который находится на восточном берегу Нила. В городе живых вы посетите Карнакский храм — одно из крупнейших архитектурных сооружений древнего мира и один из крупнейших храмовых комплексов мира. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание. После программы в городе живых вас ждет вкусный обед в ресторане (шведский стол), а после обеда — прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова, по желанию. После вы отправитесь на западный берег Нила в город мёртвых. Первым делом вы посетите Колоссы Мемнона — две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. Затем посетите заупокойный храм Рамсеса III — Хабу, который считается одним из самых красивых храмов Египта. При желании сможете посетить храм царицы Хатшепсут вместо храма Хабу. Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30, после чего мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в отель ориентировочно в 21:00. Краткая программа •Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
- Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
- Прибытие в Долину Нила.
- Прибытие в город Кена и посещение храма богини Хатхор в Дендерe.
- Знакомство с образом жизни египтян.
- Прибытие в Луксор и осмотр достопримечательностей города живых.
- Посещение Карнакского храма.
- Обед в ресторане.
- Прогулка на лодке по Нилу и посещение Бананового острова, по желанию.
- Переправа на другой берег Нила в город мёртвых.
- Осмотр достопримечательностей города мёртвых.
- Посещение Колоссов Мемнона.
- Посещение заупокойного храма Рамсеса III.
- Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно в 5:30-7:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Нил
- Город Кена
- Храм богини Хатхор в Дендерe
- Луксор
- Город живых
- Карнакский храм
- Банановый остров
- Город мертвых
- Колоссы Мемнона
- Заупокойный храм Рамсеса III Мединат Хабу
Что включено
- Транспорт с кондиционером
- Трансфер по Хургаде
- Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Обед в ресторане в Луксоре.
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Вход в гробницу Тутанхамона
- Билет на видеосъемку в долине Царей
- Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:30-7:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Отличная экскурсия с гидом, который знает все входы и выходы всех достопримечательностей, а так же всех слтрудников всех музее. И, что самое главное, все знают его:)
Мы нигде не стояли в
Мы нигде не стояли в
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A
Гид великолепный Корнак - просто огонь
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A
Гид великолепный Корнак - просто огонь
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А
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А
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Д
Сделали скидку в честь дня рождения - 10$. Начнем с водителя. Приехал митсубиси, сидеть комфортно, вопросов нет. Езда - отвратительно. Но это проблема общая в Египте. Водитель по пути туда
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