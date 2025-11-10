Мои заказы

Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта

Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
В этом путешествии мы нашли идеальный баланс главных достоинств Египта.

Несколько безмятежных дней посвящено расслабленному отдыху на побережье Красного моря: вас ждут бескрайние пляжи и отели по системе «всё включено» двух
любимых многими курортов — Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Также вы погрузитесь в богатейшее наследие одной из древнейших цивилизаций мира и словно перенесётесь на тысячелетия в прошлое, рассматривая монументальную архитектуру Луксора, Каира и Александрии.

Вы услышите мифы о великих фараонах и царицах, поцелуете в кадре Большого сфинкса и побываете в уникальной сокровищнице — Египетском музее.

Тур подойдёт как новичкам, так и тем, кто не в первый раз в Египте: в программе много нетривиальных локаций — цитадель Салах ад-Дина, катакомбы Ком-эль-Шокафа, рынок Хан Эль-Халили и другие.

Ближайшие даты:
12
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Питание. Входят питание по системе «всё включено» в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха (1-2, 7-10 дни), завтраки в отеле Каира (4-6 дни). Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Менее 16 участников — микроавтобус Toyota Haise, более 17 участников — автобус Yutong. Также включены 2 внутренних авиаперелёта.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта.

2 день

Пляжный отдых

Весь день оставим свободным, чтобы вы насладились жарким египетским солнцем и ласковым Красным морем. Если удобно, вы можете прилететь сегодня — мы встретим вас у аэропорта в нужное время.

3 день

Луксор

После завтрака начнётся наше путешествие. Сегодня доберёмся в Луксор (около 3 часов в пути). Его прозвали крупнейшим музеем под открытым небом с целой россыпью святынь, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Мы отправимся в прошлое: посетим Карнакский и Луксорский храмы, города мёртвых и живых, долину Царей и заупокойный храм Хатшепсут, пройдем вдоль Аллеи сфинксов. Вы узнаете много интересных фактов об этих достопримечательностях и истории Египта в целом.

Далее — перелёт в Каир.

4 день

Старый Каир

Сегодня изучим Старый Каир. Погуляем по историческим кварталам, полюбуемся богатейшими коллекциями Египетского музея. Осмотрим цитадель Салах ад-Дина, оберегавшую город от вражеских набегов. Пообедаем у церкви Святой Марии: вы узнаете, почему её называют висячей и какую икону окрестили религиозной Джокондой.

Заглянем на шумный рынок Хан аль-Халили. Среди ароматных специй и пёстрых ковров можно отыскать восточные сладости, антиквариат, поделки ручной работы, да и просто погрузиться в национальный колорит. А вечером вас ожидает сюрприз от организатора.

5 день

Александрия

Переместимся на побережье Средиземного моря — в Александрию. Осмотрим руины римского амфитеатра и знаменитой библиотеки, спустимся в катакомбы Ком-Эль-Шокафа и увидим крепость Кайт-Бей, возведённую на развалинах одного из семи чудес света — античного маяка. Завершим прогулку у моста Стэнли, построенного англичанами в начале 20 века. Вечером вернёмся в Каир.

6 день

Пирамиды Гизы, Большой сфинкс

Позавтракаем и поедем в Гизу, чтобы полюбоваться главными символами страны — пирамидами и Большим сфинксом. Вы услышите о фараонах Древнего Египта, особенностях их правления, истории создания гробниц, правилах захоронения. Останется свободное время для прогулки по плато, можно будет зайти внутрь пирамид (за доплату).

После обеда — самостоятельный отдых. Рекомендуем устроить шопинг в районе площади Тархир с мужской и женской одеждой хорошего качества. А вечером мы отправимся в ещё одно невероятное приключение — круиз по Нилу.

По желанию и за доплату в этот день: осмотр пирамид изнутри; поездка в Деревню фараонов.

7 день

Свободный день

После завтрака отправимся в аэропорт и улетим в бухту Шейхов. По прибытии разместимся в номерах, пообедаем. Ласковое солнце и Красное море позволят вам в полной мере расслабиться после экскурсионных дней. При желании можем съездить на площадь Сохо.

По желанию и за доплату в этот день: сафари на квадроциклах или багги, закат в пустыне, катание на верблюдах, фольклорное шоу и ужин в бедуинской деревне.

8 день

Полный релакс

Ещё один день без забот и спешки — загораем, купаемся, наслаждаемся Красным морем. По желанию можем устроить променад по району Наама Бей.

По желанию и за доплату в этот день: прогулка на яхте по нацпарку «Рас-Мухаммед» с обедом и снорклингом.

9 день

Отдых на побережье

Завершающий день пляжного отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Если захотите, съездим на Старый рынок и посетим мечеть Аль-Сахаба.

По желанию и за доплату в этот день: джип-сафари в Дахаб с посещением цветных каньонов, ралли по барханам, купанием в Голубой дыре, обедом.

10 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2700
Дети до 10 лет$1800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по системе «всё включено» (1-2, 7-10 дни)
  • Завтраки (4-6 дни)
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все переезды по маршруту
  • Внутренние авиаперелёты
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Хургаду и обратно из Шарм-эль-Шейха
  • Обеды (3-6 дни)
  • Ужины (4-6 дни)
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Шарм-эль-Шейха, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 6750 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю с 2018 года и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне
отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нём людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 веков позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город. Также мы организуем многодневные туры в другие страны.

