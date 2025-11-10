Позавтракаем и поедем в Гизу, чтобы полюбоваться главными символами страны — пирамидами и Большим сфинксом. Вы услышите о фараонах Древнего Египта, особенностях их правления, истории создания гробниц, правилах захоронения. Останется свободное время для прогулки по плато, можно будет зайти внутрь пирамид (за доплату).

После обеда — самостоятельный отдых. Рекомендуем устроить шопинг в районе площади Тархир с мужской и женской одеждой хорошего качества. А вечером мы отправимся в ещё одно невероятное приключение — круиз по Нилу.

По желанию и за доплату в этот день: осмотр пирамид изнутри; поездка в Деревню фараонов.