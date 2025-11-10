Несколько безмятежных дней посвящено расслабленному отдыху на побережье Красного моря: вас ждут бескрайние пляжи и отели по системе «всё включено» двух
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Питание. Входят питание по системе «всё включено» в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха (1-2, 7-10 дни), завтраки в отеле Каира (4-6 дни). Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Менее 16 участников — микроавтобус Toyota Haise, более 17 участников — автобус Yutong. Также включены 2 внутренних авиаперелёта.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта.
Пляжный отдых
Весь день оставим свободным, чтобы вы насладились жарким египетским солнцем и ласковым Красным морем. Если удобно, вы можете прилететь сегодня — мы встретим вас у аэропорта в нужное время.
Луксор
После завтрака начнётся наше путешествие. Сегодня доберёмся в Луксор (около 3 часов в пути). Его прозвали крупнейшим музеем под открытым небом с целой россыпью святынь, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Мы отправимся в прошлое: посетим Карнакский и Луксорский храмы, города мёртвых и живых, долину Царей и заупокойный храм Хатшепсут, пройдем вдоль Аллеи сфинксов. Вы узнаете много интересных фактов об этих достопримечательностях и истории Египта в целом.
Далее — перелёт в Каир.
Старый Каир
Сегодня изучим Старый Каир. Погуляем по историческим кварталам, полюбуемся богатейшими коллекциями Египетского музея. Осмотрим цитадель Салах ад-Дина, оберегавшую город от вражеских набегов. Пообедаем у церкви Святой Марии: вы узнаете, почему её называют висячей и какую икону окрестили религиозной Джокондой.
Заглянем на шумный рынок Хан аль-Халили. Среди ароматных специй и пёстрых ковров можно отыскать восточные сладости, антиквариат, поделки ручной работы, да и просто погрузиться в национальный колорит. А вечером вас ожидает сюрприз от организатора.
Александрия
Переместимся на побережье Средиземного моря — в Александрию. Осмотрим руины римского амфитеатра и знаменитой библиотеки, спустимся в катакомбы Ком-Эль-Шокафа и увидим крепость Кайт-Бей, возведённую на развалинах одного из семи чудес света — античного маяка. Завершим прогулку у моста Стэнли, построенного англичанами в начале 20 века. Вечером вернёмся в Каир.
Пирамиды Гизы, Большой сфинкс
Позавтракаем и поедем в Гизу, чтобы полюбоваться главными символами страны — пирамидами и Большим сфинксом. Вы услышите о фараонах Древнего Египта, особенностях их правления, истории создания гробниц, правилах захоронения. Останется свободное время для прогулки по плато, можно будет зайти внутрь пирамид (за доплату).
После обеда — самостоятельный отдых. Рекомендуем устроить шопинг в районе площади Тархир с мужской и женской одеждой хорошего качества. А вечером мы отправимся в ещё одно невероятное приключение — круиз по Нилу.
По желанию и за доплату в этот день: осмотр пирамид изнутри; поездка в Деревню фараонов.
Свободный день
После завтрака отправимся в аэропорт и улетим в бухту Шейхов. По прибытии разместимся в номерах, пообедаем. Ласковое солнце и Красное море позволят вам в полной мере расслабиться после экскурсионных дней. При желании можем съездить на площадь Сохо.
По желанию и за доплату в этот день: сафари на квадроциклах или багги, закат в пустыне, катание на верблюдах, фольклорное шоу и ужин в бедуинской деревне.
Полный релакс
Ещё один день без забот и спешки — загораем, купаемся, наслаждаемся Красным морем. По желанию можем устроить променад по району Наама Бей.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на яхте по нацпарку «Рас-Мухаммед» с обедом и снорклингом.
Отдых на побережье
Завершающий день пляжного отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Если захотите, съездим на Старый рынок и посетим мечеть Аль-Сахаба.
По желанию и за доплату в этот день: джип-сафари в Дахаб с посещением цветных каньонов, ралли по барханам, купанием в Голубой дыре, обедом.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2700
|Дети до 10 лет
|$1800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по системе «всё включено» (1-2, 7-10 дни)
- Завтраки (4-6 дни)
- Трансферы от/до аэропортов
- Все переезды по маршруту
- Внутренние авиаперелёты
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Хургаду и обратно из Шарм-эль-Шейха
- Обеды (3-6 дни)
- Ужины (4-6 дни)
- Виза
- Дополнительные экскурсии и активности