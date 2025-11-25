Каир многолик и может быть интересен не только пирамидами.
Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.
Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.
Описание экскурсииВас ждет содержательная поездка в Каир в мини-группе с посещением нового Большого египетского музея (Grand Egyptian Museum). Это уникальная возможность увидеть главные жемчужины столицы Египта за один день: величие древних пирамид, загадочного Сфинкса, богатейшие коллекции нового музея. Поездка в мини-группе даст вам возможность познакомиться с историей и культурой Египта в комфортных условиях. Сначала вы посетите Музей, недавно открывшийся у подножия пирамид — самый большой археологический музей в мире, где собраны тысячи артефактов, включая полное собрание сокровищ Тутанхамона, а также уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики. После музея вас ждет встреча с символами Древнего Египта — пирамидами Гизы и Великим Сфинксом. Возможность прогуляться рядом с этими чудесами света оставит незабываемое впечатление.
Понедельник и Четверг в 1:00, точное время выезда зависит от местоположения отеля туриста.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый музей
- Каир
- Пирамиды
- Сфинкс
Что включено
- Трансфер из Хургады
- Посещение Нового музея и пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
- Входные билеты во все достопримечательности по программе
- Обед в ресторане в Каире
- Страхование жизни.
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна, Сома Бей и Сафага (осуществляется за доплату)
- Трансфер из отелей Кусейры
- Трансфер из отелей Марса-эль-Алама.
- Водная прогулка по реке Нил
- Напитки в ресторане во время обеда
- Осмотр внутренних помещений пирамид
- Катание на верблюдах и лошадях.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и Четверг в 1:00, точное время выезда зависит от местоположения отеля туриста.
Экскурсия длится около 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Artyom
25 ноя 2025
Отличная экскурсия по новому музею и некрополю Гизы. Прекрасный гид и водители, доехали с комфортом. Поездка заняла 21 час, но оно того стоит.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 03:00
$385 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
Побывать в столице Египта, полюбоваться одним из «Семи чудес света» и древнейшим некрополем
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:00
Завтра в 02:00
$357
$420 за всё до 8 чел.
Групповая
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где вас ждут великие пирамиды и богатая история Египта. Не упустите шанс увидеть Нил
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
$50 за человека