Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Каир многолик и может быть интересен не только пирамидами.



Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории. 5 1 отзыв

Amgad Ваш гид в Хургаде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-9 человек На чём проводится На автобусе Когда Понедельник и Четверг в 1:00, точное время выезда зависит от местоположения отеля туриста. 10% Скидка на заказ 120 выгода $12 $108 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вас ждет содержательная поездка в Каир в мини-группе с посещением нового Большого египетского музея (Grand Egyptian Museum). Это уникальная возможность увидеть главные жемчужины столицы Египта за один день: величие древних пирамид, загадочного Сфинкса, богатейшие коллекции нового музея. Поездка в мини-группе даст вам возможность познакомиться с историей и культурой Египта в комфортных условиях. Сначала вы посетите Музей, недавно открывшийся у подножия пирамид — самый большой археологический музей в мире, где собраны тысячи артефактов, включая полное собрание сокровищ Тутанхамона, а также уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики. После музея вас ждет встреча с символами Древнего Египта — пирамидами Гизы и Великим Сфинксом. Возможность прогуляться рядом с этими чудесами света оставит незабываемое впечатление.

Понедельник и Четверг в 1:00, точное время выезда зависит от местоположения отеля туриста. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новый музей

Каир

Пирамиды

Сфинкс Что включено Трансфер из Хургады

Посещение Нового музея и пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом

Входные билеты во все достопримечательности по программе

Обед в ресторане в Каире

Страхование жизни. Что не входит в цену Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна, Сома Бей и Сафага (осуществляется за доплату)

Трансфер из отелей Кусейры

Трансфер из отелей Марса-эль-Алама.

Водная прогулка по реке Нил

Напитки в ресторане во время обеда

Осмотр внутренних помещений пирамид

Катание на верблюдах и лошадях. Где начинаем и завершаем? Начало: Хургада Завершение: У входа отеля Когда и сколько длится? Когда: Понедельник и Четверг в 1:00, точное время выезда зависит от местоположения отеля туриста. Экскурсия длится около 19 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.