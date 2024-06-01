Активности – экскурсии в Хургаде

Найдено 30 экскурсий в категории «Активности» в Хургаде, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
90 за человека
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Парасейлинг в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 за человека
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Групповая
3 часа
1 отзыв
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 за человека
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Гранд Аквариум в Хургаде
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
Гранд Аквариум в Хургаде: путешествие в мир морских чудес
Посетите уникальный океанариум с зоопарком и террариумом. Вас ждет встреча с морскими жителями и экзотическими животными
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Аквапарк Джунгли в Хургаде
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Парасейлинг в Хургаде
    Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
  • А
    Анатолий
    18 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
    читать дальше

    инструктор и очень хороший человек, провëл нас в это увлекательное путешествие и рассказал всë самое важное, что нужно знать новичку, при этом в само погружение постоянно держал за руку и показывал интересные моменты! Инструктаж провел доходчиво и понятно, благодаря объяснениям было спокойно и уверенно. Всем советуем попробовать!

    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно!
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
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    было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!

    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было
  • А
    Алина
    25 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
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    пустыни, пройти довольно долгий путь по ней на верблюде, днём - под голубым небом, ночью - под красивыми звездами и яркой луной. В Ваше путешествие входит: трансфер от вашего отеля до места назначения, откуда Вы поедете на верблюде до точки отдыха, не смотрела сколько по времени, но довольно долго, так, что с непривычки будут побаливать кости😂 Вам сделают отличные фотографии, напоят чаем или кофе, угостят огромной тарелкой со свежими фруктами. Если Вы едете одни, то составят компанию в беседе. Также ближе к вечеру разожгут костер, у которого можно погреться, по вашему желанию могут взять кальян. Прогулка по пустыни является именно прогулкой верхом на верблюдах. Вы никуда не будете спешить, будете только наслаждаться атмосферой. В моей поездке также была колонка и отличная музыка,которая делала поездку веселее. Очень советую данную экскурсию, если Вы желаете отдохнуть, никуда не спешить и просто наслаждаться видами и поездкой на верблюдах.

  • А
    Александра
    9 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
    Это было незабываемо! Спасибо Ирине за такое увлекательное приключение! Я поддерживаю все написанные ранее отзывы. Сразу видно, когда человек проводит мероприятие от души и с любовью! Было интересно и увлекательно! А еще Ирина очень приятный собеседник!
    Это было незабываемо!
  • Р
    Раиса
    24 марта 2024
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Замечательный маршрут. Прекрасное море. Не большая группа и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хотя погода была ветреная. Маску для
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    подводного плавания лучше брать свою. Что не понравилось: ни фотографий ни видео я не получила. Хотя была произведена оплата и было обещано, что на следующий день в 10:00 утра всё будет отправлено на ватсап. На память осталась квитанция об оплате фото. И это вызывает не приятный осадок.

  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
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    шоу для туристов — где они худые и измученные в жесткой эксплуатации. Ирина — владелица лошадей и по настоящему их любит. И любит свое дело, и в сумме это сделало нашу экскурсию, встречу, одним из самых ярких впечатлений о Египте, колорите жизни в нем, пустыне. Мы встречали закат с переливом красок на небе, видели как солнечный диск спрятался полностью за 2 минуты, видели ночное небо, в котором невооруженным глазом видны сотни звезд. Лошади чувствовали себя комфортно, спокойные, со здоровой психикой. В общем впечатления отличные!

    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
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  3. Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
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  5. Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Долина Царей
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Активности" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 13 до 500. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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