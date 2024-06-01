1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински в Хургаде: магия пустыни и звезд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Парасейлинг в Хургаде: захватывающий полет над Красным морем
Впечатляющий полет на парашюте над Красным морем - идеальное приключение для любителей экстрима и красивых видов в Хургаде
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€18 за человека
Мини-группа
7 часов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Групповая
7.5 часов
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
5 часов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€33 за человека
Групповая
8 часов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
7 часов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Мини-группа
8 часов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€13 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на 2 дня из Хургады: Белая и Черная пустыня
Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Начало: у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Гранд Аквариум Хургады: погружение в мир морских чудес
Вас ждет захватывающее путешествие по миру морских глубин в Гранд Аквариуме Хургады, где море оживает за стеклом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
3 часа
На верблюде к закату: уникальное путешествие в пустыне Хургады
Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€320 за экскурсию
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
2 часа
Гранд Аквариум в Хургаде: путешествие в мир морских чудес
Посетите уникальный океанариум с зоопарком и террариумом. Вас ждет встреча с морскими жителями и экзотическими животными
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€40 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за человека
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июня 2024Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
- ААлександр30 мая 2024Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
- ААнатолий18 мая 2024Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
- ИИрина4 мая 2024Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
- ММарина1 мая 2024Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
- ААлина25 апреля 2024Данная экскурсия предназначена для людей, которые хотят почувствовать себя частью пустыни, предаться созерцанию великолепных гор, солнца на закате, насладиться атмосферой
- ААлександра9 апреля 2024Прекрасная прогулка, прекрасная Ирина - искренне советую! Изначально ехала за звездами и ночной пустыней, но дневная часть с верблюдом, лошадью и чаем у костра ничем не хуже! Бонусом - крутые фотки и видео от Ирины)
- ЮЮлия4 апреля 2024Это было незабываемо! Спасибо Ирине за такое увлекательное приключение! Я поддерживаю все написанные ранее отзывы. Сразу видно, когда человек проводит мероприятие от души и с любовью! Было интересно и увлекательно! А еще Ирина очень приятный собеседник!
- РРаиса24 марта 2024Замечательный маршрут. Прекрасное море. Не большая группа и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хотя погода была ветреная. Маску для
- ММария22 марта 2024Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Активности»
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