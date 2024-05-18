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и то, что там совсем не глубоко, но это иллюзия - в паре метров после пирса есть впадина, где уже начинается настоящая подводная красота с яркими рыбами, кораллами и разной фауной. Вы будете плыть вдоль стены высотой 5-8 метров с разнообразными кораллами и рыбами. Это впечатляет больше любого музея) Мохамед отличный инструктор для дайвинга, доходчиво и подробно объясняет всю необходимую технику безопасности, не идёт в воду пока не убедится, что вы все поняли и усвоили. Погружается вместе с вами, ведет на каждом шаге, помогает перебороть страх и погрузиться в первый раз. Это очень помогает для решительного шага. Самое главное, что он свободно говорит на русском языке, поэтому у вас не будет никакого барьера и вы не упустите ничего важного. Рекомендуем Мохамеда для дайвинга и особенно для вашего первого погружения.