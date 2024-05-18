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Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€40 за человека
Индивидуальная
1 час
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€320 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий18 мая 2024Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
- SSofia14 января 2024Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет не на что смотреть
- ТТатьяна10 января 2024Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет попробовать дайвинг, но по
- ООлеся11 декабря 2023Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
- ООльга24 ноября 2023Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой опыт и подобрали под
- ФФедор11 ноября 2023Супер, спасибо
- ДДмитрий6 ноября 2023Этот курс прошел мой сын (14 лет) На следующий день после прилета, начался курс по дайвингу. Курс продолжался 4 дня,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Уникальный опыт»
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