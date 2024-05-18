Уникальный опыт – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
В море верхом на лошади
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Конная прогулка в море Хургады: эксклюзивный маршрут с инструктором
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    18 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
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    инструктор и очень хороший человек, провëл нас в это увлекательное путешествие и рассказал всë самое важное, что нужно знать новичку, при этом в само погружение постоянно держал за руку и показывал интересные моменты! Инструктаж провел доходчиво и понятно, благодаря объяснениям было спокойно и уверенно. Всем советуем попробовать!

    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно!
  • S
    Sofia
    14 января 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет не на что смотреть
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    и то, что там совсем не глубоко, но это иллюзия - в паре метров после пирса есть впадина, где уже начинается настоящая подводная красота с яркими рыбами, кораллами и разной фауной. Вы будете плыть вдоль стены высотой 5-8 метров с разнообразными кораллами и рыбами. Это впечатляет больше любого музея) Мохамед отличный инструктор для дайвинга, доходчиво и подробно объясняет всю необходимую технику безопасности, не идёт в воду пока не убедится, что вы все поняли и усвоили. Погружается вместе с вами, ведет на каждом шаге, помогает перебороть страх и погрузиться в первый раз. Это очень помогает для решительного шага. Самое главное, что он свободно говорит на русском языке, поэтому у вас не будет никакого барьера и вы не упустите ничего важного. Рекомендуем Мохамеда для дайвинга и особенно для вашего первого погружения.

    Дайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будетДайвинг оказался отличным, место для погружения очень атмосферное. В самом начале показалось, что возле пирса будет
  • Т
    Татьяна
    10 января 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет попробовать дайвинг, но по
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    каким-то причинам боится это делать. Мохаммед проводит очень подробный инструктаж на берегу (а его русский язык выше всех похвал) и пока не убедится, что вы все поняли, в воду не ведет. Очень аккуратно начинается погружение. Опять-таки, пока Мохаммед не будет уверен, что вы хорошо дышите, погружение не начнется. Поэтому, когда вы попадаете на глубину, то никакого удобства не остается, а остается чистое наслаждение подводным миром живого рифа. Мы обязательно будем еще погружаться с Мохаммедом. Все на дайвинг!

    Мы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочетМы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочетМы с мужем были на дайвинге с Мохаммедом. Это было прекрасное приключение. Рекомендуем всем, кто хочет
  • О
    Олеся
    11 декабря 2023
    В море верхом на лошади
    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных фотографий на память сделали,
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    инстаграм взорвали точно. При возможности обязательно вернёмся к вам еще не раз. Лошадки все очень красивые и ухоженные, главное спокойные и дружелюбные

    Огромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классныхОгромное спасибо за потрясающую прогулку и возможность пообщаться с этими чудными животными. Еще и миллион классных
  • О
    Ольга
    24 ноября 2023
    В море верхом на лошади
    Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой опыт и подобрали под
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    каждого лошадь. Прогулку изначально брала на 1 час, в итоге продлили до 2ч. Очень жаль что не успели с утра купить угощения для лошадок

    Организатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какойОрганизатор подскажет вам как удобно добираться от отеля. Сопровождающие очень ответственные и вежливые люди, спросили какой
  • Ф
    Федор
    11 ноября 2023
    В море верхом на лошади
    Супер, спасибо
  • Д
    Дмитрий
    6 ноября 2023
    Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
    Этот курс прошел мой сын (14 лет) На следующий день после прилета, начался курс по дайвингу. Курс продолжался 4 дня,
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    и за это время сын прошел всю теорию и практику. Наш учитель Мохамед, прекрасно помог освоить ему все ступени данной программы. Каждый день совершал с ним по два погружения, и отрабатывал различные ситуации. Теперь сын гордится, что имеет сертификат дайвера PADI. А я хочу сказать большое спасибо Мохамеду,

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Уникальный опыт»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 320. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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