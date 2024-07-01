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40%
Индивидуальная
13 часов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
298€179 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 05:00
315€189 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
8 июля в 03:00
324€227 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
278€195 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 01:35
Завтра в 00:30
30€18 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500€475 за всё до 15 чел.
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50%
Индивидуальная
12 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
359$180 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
8 июля в 02:00
342$240 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
390€312 за экскурсию
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
65$49 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:00
270€216 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
312€219 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Хургаде и не только
Из аэропорта в отель или наоборот - с комфортом
Начало: В нужном вам месте
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
40€34 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:30
Завтра в 02:30
400€300 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:00
292$234 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 09:30
Завтра в 01:30
360$216 за всё до 8 чел.
скидка
7%
Групповая
7.5 часов
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
28€26 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июля 2024Все прекрасно. Заказали трансфер з аэропорта до гостиницы в районе сахл хашиш для 6 человек. Все чётко, как договаривались. рекомендую
- ККарина29 июня 2024Сегодня были на экскурсии, остались в восторге от маршрута и гида! Большое спасибо Тахе за организацию и за интересную подачу
- ТТаис29 июня 2024Сегодня вернулись с экскурсии. Масса положительных эмоций!))). Посмотрели все, что было запланировано, несмотря на жару. Экскурсовод старался сделать так, чтобы
- IIrina29 июня 2024Очень рекомендую. Заказывали поездку через Таху, очень оперативно, все объяснили, рассказали! Очень удобно мы были только своей семьей, транспорт с
- ЕЕкатерина26 июня 2024Ездили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтой, поэтому я старалась подойти
- ЕЕкатерина25 июня 2024Сегодня были на индивидуальной экскурсии вчетвером. Нашим гидом был Шаркави! Очень повезло с гидом! Вместе выбрали вариант, чтоб не попасть
- DDenis24 июня 2024Все хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать Таху (экскурсовода) с его версией
- ЛЛюбовь22 июня 2024Уже не в первый раз в Египте. Но в Каире так и не побывали. Поэтому в этот раз решили восполнить
- ААнастасия19 июня 2024Сегодня путешествовала в древний город Луксор с гидом Шаркави. Заранее попросила, чтобы мы смогли заехать в Дендеру и не прогадала.
- ИИван16 июня 20241. Трансфер. Очень важный аспект при заказе экскурсии из Хургады в Люксор - около 300 км и около 4 часов
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Со скидкой»
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