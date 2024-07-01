Со скидкой – экскурсии в Хургаде

Найдено 17 экскурсий в категории «Со скидкой» в Хургаде, цены от €18, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
298179 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 05:00
315189 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
98 отзывов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
8 июля в 03:00
324227 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
148 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
278195 за всё до 8 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 01:35
Завтра в 00:30
3018 за всё до 10 чел.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
скидка
5%
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500475 за всё до 15 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
359$180 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
8 июля в 02:00
342$240 за всё до 8 чел.
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
390312 за экскурсию
Хургада: самое главное за 5 часов
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
65$49 за всё до 10 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
19 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
312219 за всё до 8 чел.
Трансфер по Хургаде и не только
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Хургаде и не только
Из аэропорта в отель или наоборот - с комфортом
Начало: В нужном вам месте
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
4034 за всё до 10 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 12:30
Завтра в 02:30
400300 за всё до 6 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:00
292$234 за всё до 3 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 09:30
Завтра в 01:30
360$216 за всё до 8 чел.
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
скидка
7%
Групповая
7.5 часов
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
2826 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
    Все прекрасно. Заказали трансфер з аэропорта до гостиницы в районе сахл хашиш для 6 человек. Все чётко, как договаривались. рекомендую
  • К
    Карина
    29 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Сегодня были на экскурсии, остались в восторге от маршрута и гида! Большое спасибо Тахе за организацию и за интересную подачу
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    информации:) Организатор очень внимателен, заботился о нас, отвечал на все вопросы которые мы задавали, очень грамотный парень👌 Отдельное спасибо ребятам водителям, максимально комфортно довезли и увезли. В целом, не смотря на летний сезон поездка прошла на одном дыхании

  • Т
    Таис
    29 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Сегодня вернулись с экскурсии. Масса положительных эмоций!))). Посмотрели все, что было запланировано, несмотря на жару. Экскурсовод старался сделать так, чтобы
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    было весело и комфортно. Угощал мороженым, тростниковым соком (дети очень хотели попробовать). Все наши желания были реализованы!!!! Прогулка на катере очень приятная, детям дали подержать штурвал. Если будем планировать поездку еще раз, обязательно с Таха))) Отличный организатор. 👍

    Сегодня вернулись с экскурсии. Масса положительных эмоций!))). Посмотрели все, что было запланировано, несмотря на жару. Экскурсовод
  • I
    Irina
    29 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Очень рекомендую. Заказывали поездку через Таху, очень оперативно, все объяснили, рассказали! Очень удобно мы были только своей семьей, транспорт с
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    кондиционером! Экскурсоводом был Ахмет, блестящий русский, очень много и интересно рассказывал! Дешевле чем через библио глобус, но качественно, удобно! Спасибо огромное, однозначно рекомендую! Договорились о контенте на следующую поездку! Ребята молодцы! Процветания, удачи и здоровья!

  • Е
    Екатерина
    26 июня 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Ездили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтой, поэтому я старалась подойти
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    к ней тщательно, и мои ожидания полностью оправдались. Сомнений, что это должен быть индивидуальный тур, у меня не было, т. к. поездка долгая, в жару, нужно было комфортно посетить запланированные места, минимизировать время в пути, и на случай непредвиденных ситуаций (а с детьми они бывают), иметь маневренность. С Мухаммедом на связи были заранее, утрясали дату и маршрут, мне виделась пт-сб, т. к. выходные дни в Каире, но в этот период жара была до 45°, Мухаммед тактично предлагал иные варианты, поэтому решили ехать в пн, когда 38°. Переживала за пробки в Каире, т. к. светофоры там отсутствуют, но все сложилось удачно. Обычно сначала заезжают в Каир, а потом едут на Пирамиды, т. к. по пути так логично, но у нас были Пирамиды в приоритете, Мухаммед без вопросов согласился на изменение маршрута. В итоге удачно без жары и многочисленных туристов мы объехали и обошли Пирамиды и Сникса в Гизе. Следующим нюансом для Мухаммеда было накормить нас, т. к. мы с дочкой веганы, а это были плюсом дни Курбан Байрама. Обедали в итоге в классном заведении, все свежее, разнообразное и всего 10$ с человека, сотрудники очень гостеприимные и клиентоориентированные. Еще по моей просьбе Мухаммед завез меня в местную кондитерку, я в презенты купила приличные сладости. Далее был путь в Каир в Музей и небольшая 40-минутная прогулка только для нас на огромной чистой, комфортной лодке по Нилу (40$), как раз то что нужно в самое жаркое время дня. Мухаммед все билеты оплачивал без очередей через местные терминалы по своей карте, в магазине и ресторане также, потом все по чекам вместе посчитали, и я просто отдала в долларах по курсу. На все вопросы отвечал, где нужно углублялся в историю, где мы хотели более поверхностно послушать, подстраивался без проблем. Дочка довольна, Мухаммед смог без проблем ее расположить к себе. Отдельно хочу отметить организацию авто и водителя. Передвигались на кроссовере, чистый, комфортный, приятный водитель с аккуратным плавным вождением, я чувствовала себя в полной безопасности. Путь от Хургады до Пирамид занял 6.5ч, выезжали в 2ч ночи, несколько постов полиции по дороге, на которых тщательные проверки, поэтому вынужденно минут по 20 просто стоишь и ждешь, обратно ехали 5.5ч, спокойно успели к ужину в отель. От души рекомендую Мухаммеда, как организатора и египтолога в путешествиях.

    Ездили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтой
  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня были на индивидуальной экскурсии вчетвером. Нашим гидом был Шаркави! Очень повезло с гидом! Вместе выбрали вариант, чтоб не попасть
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    в самый зной. В первую очередь посетить пирамиды, а потом уже музей. Нас из Хургады сопровождала команда из двух водителей, которые периодически меняли друг друга, и могли отдыхать в дороге. Так что безопасность так же на высоком уровне. Шаркави очень доходчиво объяснил историю Египта, спасибо ему большое! В жару получилось быстро и качественно осмотреть намеченное, Шарквари проводил нас без очередей и провез по всем точкам обзора, где можно было сфотографироваться и осмотреть пирамиды. Здорово, что на индивидуальной экскурсии можно самим выбирать темп осмотра. В итоге в 18:00 мы уже были в Хургаде. Жара в этот день была 50 градусов, но мы этого особо не заметили, так как до обеда успели все осмотреть.

    Сегодня были на индивидуальной экскурсии вчетвером. Нашим гидом был Шаркави! Очень повезло с гидом! Вместе выбрали
  • D
    Denis
    24 июня 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    Все хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать Таху (экскурсовода) с его версией
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    истории о храмах, фараонах, жрецах:) с иллюстрациями по ходу увиденного Было познавательно и в голове остались «пасхалки» на тему религий и их развития в обществе

    Все хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать ТахуВсе хорошо организовано! Был до этого в Луксоре, но в этот раз было интересно слушать Таху
  • Л
    Любовь
    22 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
    Уже не в первый раз в Египте. Но в Каире так и не побывали. Поэтому в этот раз решили восполнить
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    это упущение. После некоторых раздумий решили заказать индивидуальную экскурсию у Ахмеда. И ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Нам на двоих был предоставлен микроавтобус Тойота с двумя водителями. В Каире нас встретил русскоговорящий гид, который провел нам замечательную экскурсию. Было очень жарко, но программа была составлена грамотно, мы не очень устали. Короче, нам очень понравилось. Несмотря на жару и долгую дорогу, оно того стоит.

    Уже не в первый раз в Египте. Но в Каире так и не побывали. Поэтому вУже не в первый раз в Египте. Но в Каире так и не побывали. Поэтому вУже не в первый раз в Египте. Но в Каире так и не побывали. Поэтому вУже не в первый раз в Египте. Но в Каире так и не побывали. Поэтому в
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня путешествовала в древний город Луксор с гидом Шаркави. Заранее попросила, чтобы мы смогли заехать в Дендеру и не прогадала.
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    Все было организовано так, чтобы избежать толп туристов, насладиться архитектурой, историей Египта и получить удовольствие от каждой локации. Сначала немного боялась ехать в одиночку, но если вы такой же соло путешественник как я, не беспокойтесь, потому что все было организовано максимально комфортно. Гид Шаркави очень увлекательно рассказывал про каждое место, а также дал информацию про современный Египет. Также я смогла прокатиться по Нилу на корабле, рекомендую как дополнительную опцию. Обед прошел в ориентальном ресторане, без толп туристов и очередей, все было очень вкусно! А путь через живописную дорогу с видом на плантации смог порадовать глаз и показать настоящий быт жителей Кены. Рекомендую экскурсию!

  • И
    Иван
    16 июня 2024
    Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
    1. Трансфер. Очень важный аспект при заказе экскурсии из Хургады в Люксор - около 300 км и около 4 часов
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    в дороге в каждую сторону. Очень удобный трансфер до Люксора - даже для 4 человек производится не на легковом автомобиле, а на микроавтобусе. При этом двумя водителями, что важно для безопасности, так как общая продолжительность экскурсии около 15 часов. Микроавтобус Тойота новый, хороший, комфортабельный. 2. Гид. Работал Таха. Умеет заинтересовать, умеет рассказать. У нас было 5 локаций + прогулка по Нилу. На всех достопримечательностях Таха рассказал самое главное, интересно, в меру подробно, не заваливая информацией, которую не запомнить, но статистом не был, рассказывал именно исторические факты. Кроме того, на всех достопримечательностях по ходу экскурсии сфотографировал нас с лучших ракурсов и дал время погулять и пофотографироваться самостоятельно сколько нам нужно, максимально индивидуализируя экскурсию - с учетом наших желания и сил. 3. Внимание. Особый момент. По собственной инициативе Таха несколько раз покупал нам воду, купил мороженое - в жару очень помогло, а также угостил холодным тростниковым соком. Очень приятны такие комплименты. Субъективный вывод: Идеальная экскурсия в Люксор из Хургады, несмотря на невыносимую жару и довольно длительный трансфер 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Со скидкой»

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  3. Из Хургады - в древний и многоликий Каир
  4. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
  5. Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Со скидкой" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 18 до 475 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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