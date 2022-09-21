Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

По количеству памятников древности археологический центр Луксор не имеет равных во всем мире!

Особенного внимания заслуживает храм царицы Хатшепсут с узнаваемым фасадом, террасами и колоннами. Грандиозное сооружение по праву считается шедевром древнеегипетской архитектуры.

Невозможно устоять перед грандиозными поющими статуями - колоссами Мемнона. Высеченные из цельных блоков известняка, они стали инженерным чудом своей эпохи. Учёные до сих пор выдвигают гипотезы о том, как статуи строились.

У Вас будет возможность отправиться в небольшой увлекательный круиз по Нилу, после которого Вас ждет обед.

И наконец, маршрут приведет нас к крупнейшему в мире религиозному сооружению, сохранившемуся с древних времен. Карнакский храм строили несколько фараонов, а начали его возводить ещё в 16 веке до нашей эры. Архитектурный комплекс поражает своим величием.

Дорога до/от Луксора занимает ориентировочно 5 часов в одну сторону.