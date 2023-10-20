Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 5 экскурсий в категории «История и культура» в Хургаде, цены от $49. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Луксор с посещением Долины Царей
Групповая
17 часов
2 отзыва
Луксор с посещением Долины Царей
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $77 за человека
Луксор Стандарт
Групповая
17 часов
Луксор Стандарт
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $49 за человека
Луксор с посещением Долины Цариц
Групповая
17 часов
Луксор с посещением Долины Цариц
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $56 за человека
Луксор и Дендера
Групповая
20 часов
Луксор и Дендера
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Воскресенье в 03:00
от $77 за человека
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Расписание: Вторник, Среда, Воскресенье в 04:00
от $273 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 октября 2023
    Луксор с посещением Долины Царей
    Нам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошла легко, гид рассказывал много
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    интересного о прошлой жизни Египта и вообще в целом о нынешнем времени. В Карнаке огромное количество людей, но мы смогли сделать фото максимально удачные. Перед каждой точкой, гид рассказывал интересные факты и позже давал время на самостоятельное посещение, из-за этого успели всё, нас никто не подгонял. Катание по Нилу тоже было замечательным, обед типичный египетский, но это даже плюс, чтобы почувствовать весь национальный колорит этой страны. Экскурсию точно рекомендую! Древний Египет впечатляет, а компания Тезекс прекрасно помогает увидеть эти красоты!

    Нам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошлаНам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошлаНам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошлаНам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошла

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Луксор с посещением Долины Царей
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  4. Луксор и Дендера
  5. Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "История и культура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 49 до 273. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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