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Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $77 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $49 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $56 за человека
Групповая
20 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Воскресенье в 03:00
от $77 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Вторник, Среда, Воскресенье в 04:00
от $273 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 октября 2023Нам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошла легко, гид рассказывал много
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «История и культура»
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Сейчас в Хургаде в категории "История и культура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 49 до 273. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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