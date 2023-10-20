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интересного о прошлой жизни Египта и вообще в целом о нынешнем времени. В Карнаке огромное количество людей, но мы смогли сделать фото максимально удачные. Перед каждой точкой, гид рассказывал интересные факты и позже давал время на самостоятельное посещение, из-за этого успели всё, нас никто не подгонял. Катание по Нилу тоже было замечательным, обед типичный египетский, но это даже плюс, чтобы почувствовать весь национальный колорит этой страны. Экскурсию точно рекомендую! Древний Египет впечатляет, а компания Тезекс прекрасно помогает увидеть эти красоты!