Экскурсия в Луксор: познакомьтесь с древней столицей фараонов из Хургады
Луксор — древняя столица фараонов, предлагающая полное погружение в уникальную египетскую культуру, пропитанную мистикой и загадочностью. Монументальные храмы, статуи богов и усыпальницы фараонов по-прежнему восхищают путешественников.
Город был разделен рекой Нил на две части: на восточном берегу находился «Город живых», а на западном — некрополь фараонов, «Город мертвых».
В этом путешествии вы также сможете насладиться прекрасными горами Египта, Могучим Голубым Нилом и его зелеными берегами, окруженными золотыми песками пустыни.
Город был разделен рекой Нил на две части: на восточном берегу находился «Город живых», а на западном — некрополь фараонов, «Город мертвых».
В этом путешествии вы также сможете насладиться прекрасными горами Египта, Могучим Голубым Нилом и его зелеными берегами, окруженными золотыми песками пустыни.
Ближайшие даты:
8
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даты
Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Переправа по Нилу на обед (бесплатно)
- Колоссы Мемнона
- Храм царицы Хатшепсут
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Город «Живых».
- Карнакский храм — самый большой сохранившийся храмовый комплекс, занимающий общую площадь более 80 гектаров. Это не просто отдельное строение, а целый храмовый город, который каждый фараон дополнял по своему, стремясь придать ему большую пышность и монументальность. Здесь вы ощущаете веяние древности прошедших веков и погружаетесь в живую историю, словно становясь на мгновение частью учебника истории Древнего мира.
На территории комплекса вы увидите:
- Аллея сфинксов.
- Святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем.
- Статуя священного жука скарабея.
- Священное озеро.
- Гипостильный зал.
- Двор обелисков.
- Город «Мертвых».
- Храм царицы Хатшепсут — величественное сооружение, построенное царицей Хатшепсут, женой фараона Тутмоса ІІ. Она отобрала трон у законного преемника, став одной из величайших женщин в истории. Храм, высеченный в скалах, поражает своими размерами, украшениями и архитектурным решением. После смерти царицы все, что связывалось с ее правлением, было уничтожено и зарыто в песке рядом с храмом. Однако современные археологи смогли восстановить его великолепие и сохранить его для будущих поколений.
- Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так греками, хотя они не имеют отношения к герою Трои Мемнону. Эти статуи находились у входа в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда лучи света падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Статуи были ремонтированы по приказу римского императора, и после этого перестали «петь». Однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней.
Важная информация:
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возврат к 21:30-22:30.
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага оплачивается отдельно.
- Необходимо взять с собой: паспорт; удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля); деньги на личные расходы; телефон или камеру; напитки.
Ежедневно в 4-30 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту Хургада-Луксор-Хургада
- Обед
- Входные билеты на указанные достопримечательности
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага
- Посещение Бананового острова
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- шлагбаум Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 4-30 утраЭкскурсия длится около 17 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возврат к 21:30-22:30.
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага оплачивается отдельно
- Необходимо взять с собой: паспорт удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля) деньги на личные расходы телефон или камеру напитки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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