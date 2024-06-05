1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325€179 за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€53 за человека
Мини-группа
13 часов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
€75 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $77 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $49 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $56 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Вторник, Среда, Воскресенье в 04:00
от $273 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет
Начало: В вашем отеле
11 июня в 02:30
14 июня в 02:30
€199 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
- ММария29 мая 2024Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
- ЕЕлена20 мая 2024Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд был в 5 часов
- EEkaterina5 мая 2024Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
- ННаталья2 мая 2024Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
- ООльга1 мая 2024Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
- ИИрина9 марта 2024Тяжелая физически экскурсия, учитывайте, что сутки будете в автобусе. В музее были очень мало, фактически просто пробежались по основным достопримечательностям,
- ММария20 октября 2023Нам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошла легко, гид рассказывал много
- SSvetlana15 июля 2023Начну по порядку: Забрали нас из отеля в обусловлено время. В автобусе гида не было, был пытающийся говорить по-русски парень, который
- ААнастасия2 мая 2023Были на экскурсии в мой день рождения Всегда мечтала побывать в Каирском музее Гид Хени просто молодец, рассказывал отлично Тк обойти все-все (все
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «История и архитектура»
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