Экскурсии Хургады об истории и архитектуре

Найдено 11 экскурсий в категории «История и архитектура» в Хургаде, цены от €45, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Луксор с посещением Долины Царей
Групповая
17 часов
2 отзыва
Луксор с посещением Долины Царей
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $77 за человека
Луксор Стандарт
Групповая
17 часов
Луксор Стандарт
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $49 за человека
Луксор с посещением Долины Цариц
Групповая
17 часов
Луксор с посещением Долины Цариц
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $56 за человека
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Расписание: Вторник, Среда, Воскресенье в 04:00
от $273 за человека
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет
Начало: В вашем отеле
11 июня в 02:30
14 июня в 02:30
199 за всё до 6 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
    читать дальше

    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
    читать дальше

    информативно, интересно, понятный русский и умение рассказать так, чтобы заинтересовать и взрослых, детей. Очень подробно объяснял значение каждого барельефа, мы научились четко различать, кто из египетских богов изображён, имена фараонов и многое другое. В сравнении с аналогичным маршрутом от туроператора (несколько лет назад) - и больше узнали о культуре древнего Египта, и гораздо спокойнее и комфортнее, без толпы, посмотрели храмы и гробницы, пофотографировались без спешки. Организовано всё отлично: машина к отелю приехала заранее, комфортный минивэн, 2 водителя (учитывая далёкую дорогу так, конечно, гораздо спокойнее), не ждали нигде ни минуты. Прекрасная прогулка по Нилу, на лодке - угощение очень спелыми и вкусными фруктами. Обед в весьма атмосферном ресторанчике, еда свежая и вкусная. Очень признательны Тахе за интереснейшую и прекрасно организованную экскурсию.

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд был в 5 часов
    читать дальше

    утра, ехали часа 3, машина - микроавтобус тайота (марку не помню), очень приятный, чистый, с кондиционером, хороший водитель, даже, не взяв с собой египетские фунты на туалет (туалеты платные на каждой заправке) он дал нам фунты, чтобы доллары не тратить😁 Поездка была лёгкой, успели поспать, места там навалом😊 Сначала посетили Дендеру, перед этим к нам присоединился наш гид Ахмед, очень хорошо знает русский язык, очень интересно провел всю экскурсию, слушать было одно удавольствие! 😊 В Дендере в храме Хатхор мы были одни, приехали раньше всех и это было классно, никто не мешал, пофоткаться успели, пока никого нет 😊 После мы поехали в Луксор, ехали до него где-то час, пока ехали, наш гид Ахмед дал немного информации по поездке и дал ещё немного подремать 😊 Посетили Карнакский храм, это нужно видеть воочию, все его величие, потом был вкусный обед, гид Ахмед повёз нас в приятное кафе, где можно было что-то местное попробовать, было очень вкусно 😊 далее посетили Колоссы Мемнона, затем долину Царей, где наш гид посоветовал не смотреть все гробницы, нам было достаточно увидеть 3 гробницы😊 Ещё дополнительно, мы покатались по Нилу за 25$, в лодке мы были одни, было приятно после жары немного охладиться 😊 Ещё наш гид нас угощал вкусным соком из тростника, сладкий напиток, немного похож на молоко, ради интереса попробовать стоит 😊 В наш отель мы вернулись в 19:00, перед тем, как мы попрощались с гидом, он нас угостил мороженым и в дорогу взял воды и чипсов, хотя мы не просили 😊 В общем, организация супер, гид Ахмед очень интересно и доступно все рассказал, мы остались в восторге, позаботился о нашей поездке обратно, оплачивали экскурсию уже в середине нашей поездки, сначала заехали все поменяли на фунты, затем уже гид сам все оплачивал, без каких-либо очередей (некоторые билеты заказывались заранее). Спасибо Вам большое за невероятную поездку, и все по приемлемой цене 😊🤗 если будем в Египте ещё, на что я очень надеюсь, будем обращаться к этому организатору 😊 очень рекомендую 😊

    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд
  • E
    Ekaterina
    5 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
    читать дальше

    большой группе и только 12 часов потратили на дорогу и заезд за другими туристами в отель, хотя сама дорога занимала 4 часа! Цена у туроператора выше, качество ниже. Здесь же за 5 часов доехали на комфортном автобусе до Каира. Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит по русски, рассказывает тоже интересно, у нас был Рожди. Нам предложили за 10 долларов поплавать по Нилу, не понравилось, смысла в этом нет большого, но один раз можно. В общем, теперь экскурсия будем покупать только здесь, они дешевле в цене и комфортнее.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
    читать дальше

    неблизкая). Из отеля забрали в обусловленое время. Все экскурсии проходили в очень комфортном темпе, с учётом интересов туристов. Единственный момент, не хватило общей информации о Египте, в части династических периодов. Ведь именно таким образом в Каирском музее построена коллекция. Но это нисколько не умоляет достоинств организатора тура и гидов. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую данного организатора.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
    читать дальше

    поездка будет более утомительной, все же 7 часов в одну сторону, но все прошло хорошо, обратный путь даже проехали быстрее. Водителей было двое, сменяли друг друга. Кроме основных локаций (Каирский музей, пирамиды и Сфинкс) заезжали в магазин папируса (куда ж без этого) и магазин с маслами. Прогулка по Нилу тоже была, хотя можно было бы и без нее обойтись. Обед у нас был уже в конце экскурсии, входил в стоимость (без напитков). Экскурсией довольны, рекомендуем.

  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
    Тяжелая физически экскурсия, учитывайте, что сутки будете в автобусе. В музее были очень мало, фактически просто пробежались по основным достопримечательностям,
    читать дальше

    зато заезжали в никому не нужные магазин папируса и магазин масел. поездку по Нилу не рекомендую, абсолютно ничего интересного. Куча доп сборов - поездка по Нилу 10 долларов, смотровая площадка у пирамид - 10 долларов, войти в пирамиду - еще 10 долларов. Берите с собой питьевую воду, так как останавливают на санитарные остановки в таких местах, где вода тоже стоит 10 долларов:) если у вас цель - увидеть пирамиды, пока вы на пляжном отдыхе в отеле, то такая экскурсия вам подойдет.

  • М
    Мария
    20 октября 2023
    Луксор с посещением Долины Царей
    Нам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошла легко, гид рассказывал много
    читать дальше

    интересного о прошлой жизни Египта и вообще в целом о нынешнем времени. В Карнаке огромное количество людей, но мы смогли сделать фото максимально удачные. Перед каждой точкой, гид рассказывал интересные факты и позже давал время на самостоятельное посещение, из-за этого успели всё, нас никто не подгонял. Катание по Нилу тоже было замечательным, обед типичный египетский, но это даже плюс, чтобы почувствовать весь национальный колорит этой страны. Экскурсию точно рекомендую! Древний Египет впечатляет, а компания Тезекс прекрасно помогает увидеть эти красоты!

    Нам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошлаНам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошлаНам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошлаНам очень повезло, мы были в мини-группе, нас было всего 8 человек. Дорога на удивление прошла
  • S
    Svetlana
    15 июля 2023
    Из Хургады в древний Луксор
    Начну по порядку: Забрали нас из отеля в обусловлено время. В автобусе гида не было, был пытающийся говорить по-русски парень, который
    читать дальше

    сразу предупредил, что гид будет только в Луксоре. Для меня это не минус, так как дорога долгая и ранняя, поэтому можно спокойно поспать и посмотреть кино. От Дорога заняла примерно 4.5 часа. Была 1 остановка с платным туалетом (10 египетских фунтов), можно платить долларами и евро, сдачу дают местными деньгами. В Луксоре познакомилась с гидом. У нас была гид- женщина, как она сама сказала: единственный гид - женщина. Я забыла её настоящее имя, по-русски просто Нина)) Мне понравился её рассказ, достаточно лаконично, самое главное. Для меня такой формат вполне приемлем, так как я люблю смотреть больше сама: не стоять там, где не зацепило и провести больше времени там, где понравилось. Следует опасаться местных продавцов, которые зазывают тем, что у них всё по 1 доллару, а на самом деле 11, 12, 15)) Тут главное не останавливаться, идти мимо. В этом случае, цепляются по минимуму. После Карнакского храма наша экскурсия поделилась временно на 2 группы: те, кто пошёл в долину Царей и Долину Цариц. (Это не входит в базовую стоимость, доплачивали отдельно-15 дол с человека, обсудили это сразу до экскурсии). По итогу смотрели долины параллельно, никто никого не ждал в автобусе, все встретились в назначенное время. В целом всё исторические достопримечательности стоят того, чтобы их увидеть. Их всей программы мне не зашёл только банановый остров, но опять таки субъективные мнение. Плюс животные в клетках-это точно не то, что я хочу смотреть. В целом, отмечу, что организация прошла хорошо, мы двигались в тайминге, но и группа попалась организованная, все возвращались вовремя. Как итог - мы выехали домой на 40 минут раньше. Из минусов: жара, но на неё трудно повлиять, банановый остров.

    Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:
  • А
    Анастасия
    2 мая 2023
    Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
    Были на экскурсии в мой день рождения Всегда мечтала побывать в Каирском музее Гид Хени просто молодец, рассказывал отлично Тк обойти все-все (все
    читать дальше

    отделы музея, все входы в пирамиды и тд) в рамках одной экскурсии невозможно, советовал что лучше посмотреть, чтобы у нас сложилось самое полное впечатление! В общем 10/10❤️ Важно сказать, что спуск в пирамиду - ад Я не ожидала такого крутого склона и необходимости сгибаться ровно пополам Те, у кого стойкая клаустрофобия, будет не по себе Не ожидайте увидеть богатые росписи внутри - их нет. Что вполне логично, это не гробница Единственный нюанс к самому сайту, а точнее обновлению информации - вход в зал мумий бесплатный (из-за золотого парада мумий, которых перевезли в новый музей) и нет доплат за фото/видео Это, конечно, был приятный сюрприз, с одной стороны Но и не очень, тк хотелось всех мумий увидеть Но это нюансы, впечатления стоящие! Мы очень довольны)

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Из Хургады - в Дендеру и Луксор
  2. Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
  3. Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
  4. Из Хургады в древний Луксор
  5. Луксор с посещением Долины Царей
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "История и архитектура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 273 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «История и архитектура», 57 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам