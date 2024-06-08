Добро пожаловать на экскурсию по духовному сердцу Египта! Немногие знают, что именно здесь произошло зарождение монашества.
Мы познакомимся с историей святого Антония, посетим старинный монастырь, носящий его имя, и пещеру на высоте 1150 ступеней. Вас ждет настоящее религиозное путешествие.
Мы познакомимся с историей святого Антония, посетим старинный монастырь, носящий его имя, и пещеру на высоте 1150 ступеней. Вас ждет настоящее религиозное путешествие.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что вас ожидает:
- Монастырь Святого Антония
- Часовня Святого Антония в горах
- Кельи монахов
- Старая мельница
- Старинный источник воды
- Монастырь Святого Павла
- Часовня Святого Павла
Описание экскурсии
Там, где зарождалось монашество Откройте для себя место, где началась история монашества, и почувствуйте дух эпохи раннего христианства! Мы заберем вас из вашего отеля в Хургаде на комфортном автомобиле с кондиционером. Путь до первого монастыря займет около трех часов. По прибытии в монастырь Святого Антония мы увидим его внушительные, крепкие стены, возведенные в VI веке императором Юстинианом для защиты от кочевников. Внутри монастыря нас встретят монахи, которые проведут экскурсию на английском языке, а наш русскоязычный гид переведет для вас каждое слово. Вы познакомитесь со старинными лифтами, часовнями и фресками, увидите мощи святых. Мы узнаем историю Святого Антония, как он стал основателем монашества и жил в пустыне в одиночестве, служа Богу. После этого увидим действующую старинную мельницу и пройдём к источникам воды, которую можно попробовать. Затем нас ждет путь к пещере Святого Антония. Чтобы ее достичь, мы преодолеем 1150 ступеней. Важная информация: Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.
В любой день.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Святого Антония
- Часовня Святого Антония в горах
- Кельи монахов
- Старая мельница
- Старинный источник воды
- Монастырь Святого Павла
- Часовня Святого Павла
Что включено
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги водителя
- Услуги русскоязычного гида
- Полицейские разрешения
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего пребывания
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Это не развлекательная экскурсия. Это религиозное духовное путешествие по самым первым монастырям мира. С собой берите удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
11 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Сегодня в 01:30
11 июня в 01:30
€75 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:00
270€216 за всё до 8 чел.