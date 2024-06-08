Описание экскурсии

Там, где зарождалось монашество Откройте для себя место, где началась история монашества, и почувствуйте дух эпохи раннего христианства! Мы заберем вас из вашего отеля в Хургаде на комфортном автомобиле с кондиционером. Путь до первого монастыря займет около трех часов. По прибытии в монастырь Святого Антония мы увидим его внушительные, крепкие стены, возведенные в VI веке императором Юстинианом для защиты от кочевников. Внутри монастыря нас встретят монахи, которые проведут экскурсию на английском языке, а наш русскоязычный гид переведет для вас каждое слово. Вы познакомитесь со старинными лифтами, часовнями и фресками, увидите мощи святых. Мы узнаем историю Святого Антония, как он стал основателем монашества и жил в пустыне в одиночестве, служа Богу. После этого увидим действующую старинную мельницу и пройдём к источникам воды, которую можно попробовать. Затем нас ждет путь к пещере Святого Антония. Чтобы ее достичь, мы преодолеем 1150 ступеней. Важная информация: Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.