Местная церковь — это дом, куда приходят со своими радостями и печалями.
На нашей экскурсии вы увидите и поймёте, как египтяне-христиане сохраняют свою веру на протяжении 14 веков — с момента исламизации.
И как они уживаются с представителями других религий, в первую очередь с мусульманами, в одном туристическом городе.
Описание экскурсии
Церковь Святого Шенуды. Начнём с главного христианского храма Хургады, который остался здесь в наследство от англичан.
Церковь Мар-Мина. Далее отправимся в один из крупнейших в регионе соборов, который был построен коптской общиной Египта.
Церковь мученицы Святой Рефки и её пяти детей. Следующая остановка — у храма, который находится практически в пустыне.
Коптская церковь Святого Антония. Мы увидим оригинальную церковь, словно вырезанную в скале. На самом деле она находится на подвальном этаже жилого дома.
Церковь Святой Таклы. Здесь можно не только посмотреть храм, но и отдохнуть в зелёном церковном дворике, выпить чай или кофе в кафе в окружении местных жителей-христиан.
Вы узнаете:
- об истории возникновения христианства в Хургаде и в некоторых других городах и регионах Египта
- о том, какие христианских достопримечательностях расположены в современной Хургаде
- как живут египтяне-христиане и какие традиции они соблюдают
- в чём особенности местной коптской церкви
- как копты воспитывают детей в христианской вере
- какие подарки можно купить для друзей-христиан
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане Chevrolet Optra
- Для входа в некоторые церкви понадобятся загранпаспорта — возьмите их с собой. Также помните о дресс-коде — не надевайте короткие юбки, платья и шорты
- Трансфер из удалённых районов — за доплату в зависимости от дальности: от Museum Hurgada — $10, от Sahl Hasheesh — $15, от Makady Bay — $25, от Soma Bay, Safaga, El-Guna — $40 (цены указаны за дорогу в одну сторону)
Экскурсию для вас проведёт одна из нас — Оля или Сабина
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$36
Оля — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 280 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады!
