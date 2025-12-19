Мои заказы

Хургада христианская

Познакомиться с историей христианства в Арабской Республике побывать в коптских церквях
Местная церковь — это дом, куда приходят со своими радостями и печалями.

На нашей экскурсии вы увидите и поймёте, как египтяне-христиане сохраняют свою веру на протяжении 14 веков — с момента исламизации.

И как они уживаются с представителями других религий, в первую очередь с мусульманами, в одном туристическом городе.
Описание экскурсии

Церковь Святого Шенуды. Начнём с главного христианского храма Хургады, который остался здесь в наследство от англичан.

Церковь Мар-Мина. Далее отправимся в один из крупнейших в регионе соборов, который был построен коптской общиной Египта.

Церковь мученицы Святой Рефки и её пяти детей. Следующая остановка — у храма, который находится практически в пустыне.

Коптская церковь Святого Антония. Мы увидим оригинальную церковь, словно вырезанную в скале. На самом деле она находится на подвальном этаже жилого дома.

Церковь Святой Таклы. Здесь можно не только посмотреть храм, но и отдохнуть в зелёном церковном дворике, выпить чай или кофе в кафе в окружении местных жителей-христиан.

Вы узнаете:

  • об истории возникновения христианства в Хургаде и в некоторых других городах и регионах Египта
  • о том, какие христианских достопримечательностях расположены в современной Хургаде
  • как живут египтяне-христиане и какие традиции они соблюдают
  • в чём особенности местной коптской церкви
  • как копты воспитывают детей в христианской вере
  • какие подарки можно купить для друзей-христиан

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане Chevrolet Optra
  • Для входа в некоторые церкви понадобятся загранпаспорта — возьмите их с собой. Также помните о дресс-коде — не надевайте короткие юбки, платья и шорты
  • Трансфер из удалённых районов — за доплату в зависимости от дальности: от Museum Hurgada — $10, от Sahl Hasheesh — $15, от Makady Bay — $25, от Soma Bay, Safaga, El-Guna — $40 (цены указаны за дорогу в одну сторону)
  • Экскурсию для вас проведёт одна из нас — Оля или Сабина

ежедневно в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля
Оля — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 280 туристов
Мы, Ольга и Сабина, организуем экскурсии, чтобы показать вам наиболее интересные, вкусные и дешёвые места Хургады! Рассказываем не только факты, но и истории из жизни обычных людей, в том числе,
читать дальше

о быте русских в городе вне отелей. А ещё даём много практической информации для путешественников. Мы очень ответственны и любим путешествовать сами, поэтому дадим важные советы своим гостям. Часть года Оля также проводит экскурсии по Балахне в Нижегородской области, поскольку это её малая родина! Ей хочется делиться богатой историей своего города и знакомить путешественников с интересными и любящими своё дело людьми! Экскурсии по египетской Хургаде она проводит с ноября по конец апреля, во время ежегодной зимовки с семьёй в Египте. Сабина проводит экскурсии по Хургаде с мая по конец октября. Она родилась в Беларуси, в 2020 году переехала в Хургаду. В 2014 году вышла замуж за египтянина, и сейчас вместе они воспитывают сына.

Входит в следующие категории Хургады

Все экскурсии в Хургаде