Местная церковь — это дом, куда приходят со своими радостями и печалями. На нашей экскурсии вы увидите и поймёте, как египтяне-христиане сохраняют свою веру на протяжении 14 веков — с момента исламизации. И как они уживаются с представителями других религий, в первую очередь с мусульманами, в одном туристическом городе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Церковь Святого Шенуды. Начнём с главного христианского храма Хургады, который остался здесь в наследство от англичан.

Церковь Мар-Мина. Далее отправимся в один из крупнейших в регионе соборов, который был построен коптской общиной Египта.

Церковь мученицы Святой Рефки и её пяти детей. Следующая остановка — у храма, который находится практически в пустыне.

Коптская церковь Святого Антония. Мы увидим оригинальную церковь, словно вырезанную в скале. На самом деле она находится на подвальном этаже жилого дома.

Церковь Святой Таклы. Здесь можно не только посмотреть храм, но и отдохнуть в зелёном церковном дворике, выпить чай или кофе в кафе в окружении местных жителей-христиан.

Вы узнаете:

об истории возникновения христианства в Хургаде и в некоторых других городах и регионах Египта

о том, какие христианских достопримечательностях расположены в современной Хургаде

как живут египтяне-христиане и какие традиции они соблюдают

в чём особенности местной коптской церкви

как копты воспитывают детей в христианской вере

какие подарки можно купить для друзей-христиан

Организационные детали