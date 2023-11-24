Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония

Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет

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Ответы на вопросы
Мало кто знает, что Египет считается колыбелью монашества.

Здесь находятся одни из самых древних христианских обителей в мире — монастыри Святых Павла и Антония.

На экскурсии вы узнаете о жизни преподобных и быте монахов, а также посетите места, куда стекаются паломники со всего христианского мира.
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Святого Антония

Это самый древний монастырь в Египте, основанный в 4 веке н. э. Святой Антоний был не только известным проповедником, но и удивительным врачевателем. Люди приходили к нему лечить физические и душевные травмы. Вы увидите пещеру, где святой прожил 40 лет, и маленькую церковь в скале, вход в которую закрывает круглый камень. Также заглянете в монастырь Святого Антония и узнаете о быте того времени. А потом посетите источник — здесь можно попробовать святую воду или набрать её с собой.

Монастырь Святого Павла

Святой Павел также прожил несколько десятилетий в пещере. Возле неё и был возведён монастырь. В нём вы увидите уникальные иконы, настенные росписи 12–14 веков и различные бытовые приспособления, которыми пользовались монахи. Также вы посетите церковь при обители и пышный зелёный сад.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед без напитков
  • Дорога в одну сторону займёт около 3 часов
  • Экскурсии в монастырях проводят только монахи или послушники
  • До пещеры у монастыря Святого Антония придётся подняться высоко в гору на 1150 ступеней. Заранее рассчитайте свои силы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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