Это самый древний монастырь в Египте, основанный в 4 веке н. э. Святой Антоний был не только известным проповедником, но и удивительным врачевателем. Люди приходили к нему лечить физические и душевные травмы. Вы увидите пещеру, где святой прожил 40 лет, и маленькую церковь в скале, вход в которую закрывает круглый камень. Также заглянете в монастырь Святого Антония и узнаете о быте того времени. А потом посетите источник — здесь можно попробовать святую воду или набрать её с собой.
Монастырь Святого Павла
Святой Павел также прожил несколько десятилетий в пещере. Возле неё и был возведён монастырь. В нём вы увидите уникальные иконы, настенные росписи 12–14 веков и различные бытовые приспособления, которыми пользовались монахи. Также вы посетите церковь при обители и пышный зелёный сад.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида
Дополнительно оплачивается трансфер из районов Сафага, Сома Бэй — $30 за группу, Сахль Хашиш — $10, Макади — $20
Дорога в одну сторону займёт около 3 часов
Экскурсии в монастырях проводят только монахи или послушники
До пещеры у монастыря Святого Антония придётся подняться высоко в гору на 1150 ступеней. Заранее рассчитайте свои силы.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаура — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 52 туристов
Добрый день! Меня зовут Лаура! Живу в Египте с 2005 года. Я и мои коллеги рады познакомить вас с Египтом и погрузить в его богатую историю и культуру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Были на экскурсии: Из Хургады — в монастыри Святого Павла и Святого Антония! Интересная, душевная и не избитая экспозиция. Мы были семьей из 3чел. (ребенок 13лет), все поднялись 1150 ступенек и читать дальшеуменьшить
спустились 😉 поднимались с небольшими передышками. Затем были в 2-ух монастырях это не забываемо, спокойствие, доброта и тишина царят там, нет мирской суеты но нам и всем там очень рады 💕 Нам показали монастыри, рассказали, одарили подарками и благословили Спасибо большое ☺️
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А
Алексей
Очень необычный и интересный маршрут, которым почему-то не сильно известен среди туристов. Вместе с гидом Аделем 7 августа 2026 в ночь выехали из Сахль Хашиша, чтобы с утра подняться на читать дальшеуменьшить
скалу и посетить келью святого Антония. Очень правильный выбор, ибо днем под палящим солнцем это было бы проблематично. В 7 утра солнце было скрыто за самой скалой, что облегчило подъем. Также был посещен монастырь святого Антония, где экскурсию провел местный настоятель. Адель всегда был рядом и дополнял экскурсию комментариями и переводом. Кроме того, Адель провел экскурсию в монастыре святого Павла. Трансфер туда и обратно проходил на комфортабельном автомобиле Mitsubishi.
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Н
Наталья
Хочу искренне поблагодарить Лауру, ставшую нашим гидом в поездке по Святым для Христиан местам прямо в канун празднования Рождества Христова, что в разы усилило эмоциональный восторг от увиденного. Приезжая в читать дальшеуменьшить
Египет, многие не догадываются, какие жемчужины древнего Христианства находятся на этой земле. Как раз к таковым относится действующий монастырь, названный в честь Св. Антония Египетского. Увидеть иконы XIII, XVI и XVIII, узнать историю из уст Игумена монастыря, который очень приветливо встречает паломников и туристов, немного говорит на русском языке и с большим интересом беседует, отвечая на все возникающие вопросы. Жемчужиной экскурсии является возможность подняться в пещеру, где Св. Антоний проводил время в молитве. Хочу дать совет желающим отправиться на эту экскурсию: во первых - выбирайте не очень жаркое время года, во-вторых - рассчитывайте свои силы, подъем к пещере по лестнице потребует физической нагрузки (хорошая кардио тренировка). И еще сам проход в пещеру достаточно узок, не каждый желающий сможет иметь доступ. В поездке все было волшебно, начиная от комфортного общения, очень интеллигентно водителя, которого мы почти не замечали в поездке (кто ездил в Египте на экскурсии с ранними выездами, поймет о чем я говорю, обычно не удается подремать из-за того, что водитель очень громко разговаривает, хлопает дверью на пунктах контроля туристической полиции и т. п.) и прекрасного автомобиля с чистым удобным салоном. Лаура смогла нас окружить в поездке уютом и комфортом, предоставив максимум информации. С теплотой и благодарностью будем вспоминать нашу поездку!
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Zana
Хочу выразить большую благодарность гиду Лауре за прекрасно организованную поездку в православный монастырь Святого Антония. Экскурсия была очень интересной, познавательной и душевной.
Лаура — внимательный, профессиональный и очень приятный в общении читать дальшеуменьшить
гид. Она хорошо знает историю, подробно и понятно всё объясняет, отвечает на вопросы и создаёт спокойную, комфортную атмосферу во время поездки.
Сам монастырь произвёл сильное впечатление: удивительное место с особой энергетикой, и глубоким духовным смыслом. Поездка была хорошо организована, без спешки, всё прошло спокойно и комфортно.
Очень рекомендую Лауру как гида и эту экскурсию всем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, а получить настоящее духовное и культурное впечатление.
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Д
Дмитрий
Путешествовали по Святым местам Египта - монастырям Святого Антония Великого и Преподобного Павла Фивейского - великим подвижникам прошлого. Замечательная экскурсия, проведенная очень грамотным русскоязычным гидом Аделем не оставила нас равнодушными. читать дальшеуменьшить
Прекрасный знаток истории своей страны, очень грамотный экскурсовод рассказал нам об истории родного края, организовал посещение монастырей в сопровождении монахов Коптской Церкви. Мы посетили древние храмы, помолились перед иконами 4 века, поднялись в пещеру Святого Антония. Всем рекомендую данную поездку и замечательного спутника, если Вы хотите по-настоящему прикоснуться к истории Древнего Христианства в Египте.
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Е
Елена
Замечательная экскурсия, прекрасно составленная и организованная, совершенно уникальная и эксклюзивная. Наш гид Адель не только прекрасно говорит по-русски, но и замечательно образован и тактичен. Мы путешествовали вместе с двумя детьми читать дальшеуменьшить
10 и 12 лет. Экскурсия понравилась детям настолько, что они вечером сказали, что если бы все экскурсии твои такими, они бы ездили на них хоть каждый день. Рекомендую эту поездку: вы получите незабываемые эмоции и посетите редчайшие места, ради которых стоило приехать в Египет
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