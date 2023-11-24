Мало кто знает, что Египет считается колыбелью монашества. Здесь находятся одни из самых древних христианских обителей в мире — монастыри Святых Павла и Антония. На экскурсии вы узнаете о жизни преподобных и быте монахов, а также посетите места, куда стекаются паломники со всего христианского мира.

Описание

Что вас ожидает

Монастырь Святого Антония

Это самый древний монастырь в Египте, основанный в 4 веке н. э. Святой Антоний был не только известным проповедником, но и удивительным врачевателем. Люди приходили к нему лечить физические и душевные травмы. Вы увидите пещеру, где святой прожил 40 лет, и маленькую церковь в скале, вход в которую закрывает круглый камень. Также заглянете в монастырь Святого Антония и узнаете о быте того времени. А потом посетите источник — здесь можно попробовать святую воду или набрать её с собой.

Монастырь Святого Павла

Святой Павел также прожил несколько десятилетий в пещере. Возле неё и был возведён монастырь. В нём вы увидите уникальные иконы, настенные росписи 12–14 веков и различные бытовые приспособления, которыми пользовались монахи. Также вы посетите церковь при обители и пышный зелёный сад.

Организационные детали