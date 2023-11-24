Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет
Здесь находятся одни из самых древних христианских обителей в мире — монастыри Святых Павла и Антония.
На экскурсии вы узнаете о жизни преподобных и быте монахов, а также посетите места, куда стекаются паломники со всего христианского мира.
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Описание
Что вас ожидает
Монастырь Святого Антония
Это самый древний монастырь в Египте, основанный в 4 веке н. э. Святой Антоний был не только известным проповедником, но и удивительным врачевателем. Люди приходили к нему лечить физические и душевные травмы. Вы увидите пещеру, где святой прожил 40 лет, и маленькую церковь в скале, вход в которую закрывает круглый камень. Также заглянете в монастырь Святого Антония и узнаете о быте того времени. А потом посетите источник — здесь можно попробовать святую воду или набрать её с собой.
Монастырь Святого Павла
Святой Павел также прожил несколько десятилетий в пещере. Возле неё и был возведён монастырь. В нём вы увидите уникальные иконы, настенные росписи 12–14 веков и различные бытовые приспособления, которыми пользовались монахи. Также вы посетите церковь при обители и пышный зелёный сад.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, обед без напитков
- Дорога в одну сторону займёт около 3 часов
- Экскурсии в монастырях проводят только монахи или послушники
- До пещеры у монастыря Святого Антония придётся подняться высоко в гору на 1150 ступеней. Заранее рассчитайте свои силы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.