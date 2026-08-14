Египет - колыбель монашества, и здесь находятся одни из самых древних христианских обителей в мире. Монастыри Святых Павла и Антония привлекают паломников со всего мира.На экскурсии вы узнаете о жизни

преподобных, посетите пещеры, где они жили, и увидите уникальные иконы и настенные росписи. Также вы сможете попробовать святую воду из источника у монастыря Святого Антония. Путешествие в эти святые места оставит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и духовности древнего Египта

Описание экскурсии

Монастырь Святого Антония

Это самый древний монастырь в Египте, основанный в 4 веке н. э. Святой Антоний был не только известным проповедником, но и удивительным врачевателем. Люди приходили к нему лечить физические и душевные травмы. Вы увидите пещеру, где святой прожил 40 лет, и маленькую церковь в скале, вход в которую закрывает круглый камень. Также заглянете в монастырь Святого Антония и узнаете о быте того времени. А потом посетите источник — здесь можно попробовать святую воду или набрать её с собой.

Монастырь Святого Павла

Святой Павел также прожил несколько десятилетий в пещере. Возле неё и был возведён монастырь. В нём вы увидите уникальные иконы, настенные росписи 12–14 веков и различные бытовые приспособления, которыми пользовались монахи. Также вы посетите церковь при обители и пышный зелёный сад.

Организационные детали