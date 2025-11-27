Мы организуем для вас путешествие из Хургады к древним монастырям. Вы встретитесь с монахами, услышите их истории о вере и традициях, подниметесь к пещере Святого Антония и прикоснётесь к тишине монастыря Святого Павла, спрятанного среди скал Восточной пустыни.

Описание экскурсии

2:00 — выезд из Хургады на комфортабельном транспорте туристического класса. Дорога займёт около 3 часов, и вы сможете отдохнуть перед паломничеством

5:00 — прибытие к монастырю святого Антония

5:15–7:15 — подъём к пещере (более 1 200 ступеней). Восхождение проходит в тишине раннего утра, пока пустыня встречает рассвет. Для тех, кто не готов к подъёму, в это время можно посетить литургию в церкви у подножия горы

7:30–9:00 — знакомство с монастырём святого Антония: древние храмы, фрески и иконы, общение с монахами

9:00–9:30 — лёгкий перекус (отельный ланч-бокс)

9:30–11:00 — переезд к монастырю святого Павла через Восточную пустыню

11:00–12:00 — посещение монастыря святого Павла: источник святого Павла, старинные фрески и иконы, встреча с монахами

12:15 — выезд в Хургаду

14:00 — возвращение в город

Вы узнаете:

как возникло монашество в Египте и почему именно пустыня стала домом первых отшельников

историю святого Антония — «отца всех монахов» — и святого Павла Фивейского

легенды и предания о пещере святого Антония

как живут монахи в пустыне сегодня и какие традиции они сохранили

Всё это и многое другое вы услышите от самих монахов. Я буду рядом, чтобы перевести их слова и помочь вам уловить каждую деталь.

Организационные детали

Экскурсию проводят монахи, гид выступает в качестве переводчика.

В стоимость входит:

трансфер из вашего отеля в Хургаде и обратно. Заберём из отелей Сахль Хашиш, Макади с доплатой 10$ с человека, из отелей Сафаги — 15$ с человека

сопровождение гида и услуги переводчика

экскурсия с монахами в монастырях

Возьмите с собой: