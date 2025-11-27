1150 ступеней к святыне: паломничество в монастыри Святого Павла и Антония
Из Хургады - к древним обителям, живым историям монахов и тишине Восточной пустыни
Мы организуем для вас путешествие из Хургады к древним монастырям.
Вы встретитесь с монахами, услышите их истории о вере и традициях, подниметесь к пещере Святого Антония и прикоснётесь к тишине монастыря Святого Павла, спрятанного среди скал Восточной пустыни.
Описание экскурсии
2:00 — выезд из Хургады на комфортабельном транспорте туристического класса. Дорога займёт около 3 часов, и вы сможете отдохнуть перед паломничеством
5:00 — прибытие к монастырю святого Антония
5:15–7:15 — подъём к пещере (более 1 200 ступеней). Восхождение проходит в тишине раннего утра, пока пустыня встречает рассвет. Для тех, кто не готов к подъёму, в это время можно посетить литургию в церкви у подножия горы
7:30–9:00 — знакомство с монастырём святого Антония: древние храмы, фрески и иконы, общение с монахами
9:00–9:30 — лёгкий перекус (отельный ланч-бокс)
9:30–11:00 — переезд к монастырю святого Павла через Восточную пустыню
11:00–12:00 — посещение монастыря святого Павла: источник святого Павла, старинные фрески и иконы, встреча с монахами
12:15 — выезд в Хургаду
14:00 — возвращение в город
Вы узнаете:
как возникло монашество в Египте и почему именно пустыня стала домом первых отшельников
историю святого Антония — «отца всех монахов» — и святого Павла Фивейского
легенды и предания о пещере святого Антония
как живут монахи в пустыне сегодня и какие традиции они сохранили
Всё это и многое другое вы услышите от самих монахов. Я буду рядом, чтобы перевести их слова и помочь вам уловить каждую деталь.
Организационные детали
Экскурсию проводят монахи, гид выступает в качестве переводчика.
В стоимость входит:
трансфер из вашего отеля в Хургаде и обратно. Заберём из отелей Сахль Хашиш, Макади с доплатой 10$ с человека, из отелей Сафаги — 15$ с человека
сопровождение гида и услуги переводчика
экскурсия с монахами в монастырях
Возьмите с собой:
завтрак (можно заказать в отеле накануне)
удобную обувь для подъёма к пещере
воду и головные уборы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 02:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 211 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.