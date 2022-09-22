Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Морская прогулка в Бухту дельфинов

Морская прогулка в Бухту дельфинов
Морская прогулка в Бухту дельфинов
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Описание

Приглашаем Вас совершить замечательную морскую прогулку в Бухту обитания дельфинов. Вас ждет отличный день на море в кругу друзей или семьи!

Бухта дельфинов хорошо подходит для снорклинга. Рекомендуем брать с собой маски с трубкой. Во время путешествия будут остановки для купания с яхты. Желающие смогут дополнительно развлечься и прокатиться на надувном банане или таблетке.

Именно в этой бухте, с высокой вероятностью, можно встретиться с умными и добрыми морскими животными - дельфинами. Важно понимать, что давать 100% гарантии такой встречи невозможно, ведь мы говорим о живых существах.

Верим, что удача обязательно улыбнется Вам и приятная встреча все же состоится!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Прогулка на яхте. Катание на надувном банане и таблетке. Обед и безалкогольные напитки во время обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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