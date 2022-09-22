Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Приглашаем Вас совершить замечательную морскую прогулку в Бухту обитания дельфинов. Вас ждет отличный день на море в кругу друзей или семьи!

Бухта дельфинов хорошо подходит для снорклинга. Рекомендуем брать с собой маски с трубкой. Во время путешествия будут остановки для купания с яхты. Желающие смогут дополнительно развлечься и прокатиться на надувном банане или таблетке.

Именно в этой бухте, с высокой вероятностью, можно встретиться с умными и добрыми морскими животными - дельфинами. Важно понимать, что давать 100% гарантии такой встречи невозможно, ведь мы говорим о живых существах.

Верим, что удача обязательно улыбнется Вам и приятная встреча все же состоится!