ежедневно в 08:00

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было существенно больше, чем 25 человек, но места нормально всем хватило.

Дельфины.

Их не было - тут не к организатору вопросы. Никто не сможет гарантировать.

Оборудование. на 3- Гидрокостюмы ушатанные, по размеру подобрали только половине погружающихся, на остальных костюмы висели как на вешалке. Дайверская техническая часть в норме. Ласты 3 размеров, то есть на 36-38 нашли с трудом 2 разные ласты) Остальные детские или больше 42.

Маски тоже убитые, кое как нашли. С трубками вообще беда, их было 2 на корабле.

Поскольку, как мы поняли, организаторы таких экскурсий между собой контактируют и МБ передают друг другу туристов, может быть нам просто не повезло по части оборудования, а на каком-то другом корабле было лучше. Берите своё.

Мини-рыбалка.

Ее вообще не было предусмотрено, как оказалось уже на корабле.

Ланч.

Салат, макароны, рис, стрипсы (из заморозки), рыба типа скумбрии на вкус жареная. Чай/кофе/вода/4л колы на всех))) Голодным никто не остался.



По сути мероприятие скорее для плавания и море и дайвинга, кто хочет первый раз попробовать. Опытным дайверам там делать нечего. Поплавать над рифом с маской - то что надо. Мы не погружались. Команда отрабатывала качественно, к ней претензий нет, ребята молодцы..

Рифы были очень симпатичные.



Формат 2 остановки на рифах для погружения/сноркинга и ланч между ними предложат в любом дайв центре. Если выбирать корабль поменьше - меньше народу, проще с оборудованием, инструкторы погружают в 2 приема, а не в 4 новичков = комфортнее морская прогулка на наш вкус. .