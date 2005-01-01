ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Дом дельфинов

В Хургаде дельфины облюбовали риф Фануз. Благоприятным фактором стали теплое и холодное течения в этой части моря. Во время морской прогулки вы сможете насладиться самим водным вояжем и отдохнуть на яхте. Ну а главное — это, конечно, поплавать в Красном море практически бок о бок с дельфинами-афалинами, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Это эмоции, которые трудно передать словами и, как правило, одно из самых ярких впечатлений от поездки.

В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка.

Организационные детали