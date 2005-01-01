ежедневно в 08:00

Что вас ожидает
Дом дельфинов
В Хургаде дельфины облюбовали риф Фануз. Благоприятным фактором стали теплое и холодное течения в этой части моря. Во время морской прогулки вы сможете насладиться самим водным вояжем и отдохнуть на яхте. Ну а главное — это, конечно, поплавать в Красном море практически бок о бок с дельфинами-афалинами, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Это эмоции, которые трудно передать словами и, как правило, одно из самых ярких впечатлений от поездки.
В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: транспортное обслуживание; обед, включая безалкогольные напитки; катание на банане и таблетке; оборудование для снорклинга; услуги русскоговорящего гида; а также все налоги и платежи (никаких дополнительных сборов на борту)
- Дополнительно оплачивается фото- и видеосъемка (опционально), а также трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафаги — 20$ туда-обратно
- Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и произвести оплату.