ежедневно в 08:00

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Морская экскурсия в бухту дельфинов

Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
В группе до 25 человек отправляйтесь из Хургады к месту обитания редких дельфинов-афалинов.

Насладитесь яхтенной прогулкой по Красному морю и, если повезет, понаблюдайте за удивительными животными в их естественной среде.

Программа включает
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остановки для снорклинга, обед на яхте с безалкогольными напитками, катание на банане и таблетке, а также мини-рыбалку. В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание, услуги русскоговорящего гида и все налоги.

Дополнительно оплачивается фото - и видеосъемка, а также трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафаги. Детям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, если только нет свободных мест. Важно помнить, что встреча с дельфинами не гарантирована

4.3
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐬 Возможность увидеть редких дельфинов-афалинов
  • 🏊‍♂️ Снорклинг в Красном море
  • 🍽️ Обед и напитки на яхте
  • 🎣 Мини-рыбалка
  • 🚤 Катание на банане и таблетке
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Морская экскурсия в бухту дельфинов

Что можно увидеть

  • Риф Фануз
  • Красное море

Описание экскурсии

Дом дельфинов

В Хургаде дельфины облюбовали риф Фануз. Благоприятным фактором стали теплое и холодное течения в этой части моря. Во время морской прогулки вы сможете насладиться водным вояжем и отдохнуть на яхте, поплавать в Красном море. И если повезет, встретиться с дельфинами-афалинами, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Это эмоции, которые трудно передать словами и, как правило, одно из самых ярких впечатлений от поездки.

В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: транспортное обслуживание; обед, включая безалкогольные напитки; катание на банане и таблетке; оборудование для снорклинга; услуги русскоговорящего гида; а также все налоги и платежи (никаких дополнительных сборов на борту)
  • Дополнительно оплачивается фото- и видеосъемка (опционально), а также трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафаги — $20 туда-обратно
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и произвести оплату
  • Обратите внимание: мы не можем гарантировать вам 100% встречу с дельфинами, природа и случай могут распорядиться иначе

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$30
Дети до 12 лет$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим
Карим — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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M
Увидели дельфинов 😍 С ними нельзя было плавать, просто фоткали с лодки. Потом в других точках был снорклинг, организация отличная, парни очень старались, все безопасно и очень красиво 😍
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Гаяна
Мы прилетели 11.01 а утром 12го уже ехали на экскурсию. За нами приехала Машина, забрали нас и ещё одну семью от другого организатора, все довольно организованно. Когда мы приехали к
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месту распределения по яхтам, там были люди от разных организаторов. И много яхт, некоторые из которых были большие и старые. Люди с которыми мы ехали в одной машине когда ждали распределения, сказали: вот на эту бы яхту. Но их направили на другую, где было куча народу. А Мы как раз были направлены на эту небольшую хорошую яхту где было человек 12 всего. Поэтому нам удалось действительно здорово отдохнуть. Команда весёлая и добрая. Я была с ребёнком, так все носились вокруг ребёнка, чтоб ему было весело и не страшно погружаться. Момент по оплате: лучше берите с собой наличку.

Мы прилетели 11.01 а утром 12го уже ехали на экскурсию. За нами приехала Машина, забрали нас
Мы прилетели 11.01 а утром 12го уже ехали на экскурсию. За нами приехала Машина, забрали нас
Мы прилетели 11.01 а утром 12го уже ехали на экскурсию. За нами приехала Машина, забрали нас
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А
1) Описание экскурсии н сайте не совсем соответствует действительности, да, в теории может там и могут быть тельфины, но другие организаторы об этом не упоминают из-за малого % вероятности данного
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события.
2) Да, гиды русскоговорящие были, но организация групп идёт по принципу, кто есть тот есть, а потому, можете быть единственными кто знает русский, но это даже не особо и проблема, просто фактик.
3) Если вы отдыхаете не в Хургаде, а в Сахал Хашиш или Макади Бей, то не берите данную экскурсию, так как индивидуальный трансфер работает через раз. Мы около 50 минут ждали машину, а списавшись с Каримом узнали, что это мы оказывается его не видим просто, а не его нет, и русскоговорящих гид видимо тоже не видел и просто так на телефоне все 50 минут пытался выяснить где водитель. Так что да, организацию я бы Кариму и его коллегам позволил лишь в рамках Хургады, что-то более серьёзно лучше не берите, всегда есть шанс того, что организатор будет пытаться сделать виноватым вас или будет открешиваться от проблемы.

P. S. Индивидуальный трансфер на экскурсию был великолепным, в самой Хургаде, водитель видимо по своему усмотрению взял ещё пассажиров пхахаха

Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте Александр! Спасибо большое за отзыв, и ещё раз я очень извиняюсь за ситуацию которая была с трансфер. Это не
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был 50 мин, это было 25 мин, но конечно 25 мин это очень долго, и я извинился несколько раз за этого и ещё раз извиняюсь сейчас. Хочу ещё сказать это ситуация очень редко бывает, даже это трансфер утренний из вашего отеля был вовремя и в обратном пути, водитель который был виноват потому что он не смог ждать внутри порта, боялся штрафа от полиции, и ждал снаружи, и когда вы были уже на месте, не знал, потому что я не ответил вам сразу, но я задержал ответ только на 15 мин, и когда я видел ваша сообщения в течение 10 мин вы уже были в машине

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Г
Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест).
Вернули в отель так же. Быстро и аккуратно.
Яхта.
2 палубы, вместительная. Народу
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было существенно больше, чем 25 человек, но места нормально всем хватило.
Дельфины.
Их не было - тут не к организатору вопросы. Никто не сможет гарантировать.
Оборудование. на 3- Гидрокостюмы ушатанные, по размеру подобрали только половине погружающихся, на остальных костюмы висели как на вешалке. Дайверская техническая часть в норме. Ласты 3 размеров, то есть на 36-38 нашли с трудом 2 разные ласты) Остальные детские или больше 42.
Маски тоже убитые, кое как нашли. С трубками вообще беда, их было 2 на корабле.
Поскольку, как мы поняли, организаторы таких экскурсий между собой контактируют и МБ передают друг другу туристов, может быть нам просто не повезло по части оборудования, а на каком-то другом корабле было лучше. Берите своё.
Мини-рыбалка.
Ее вообще не было предусмотрено, как оказалось уже на корабле.
Ланч.
Салат, макароны, рис, стрипсы (из заморозки), рыба типа скумбрии на вкус жареная. Чай/кофе/вода/4л колы на всех))) Голодным никто не остался.

По сути мероприятие скорее для плавания и море и дайвинга, кто хочет первый раз попробовать. Опытным дайверам там делать нечего. Поплавать над рифом с маской - то что надо. Мы не погружались. Команда отрабатывала качественно, к ней претензий нет, ребята молодцы..
Рифы были очень симпатичные.

Формат 2 остановки на рифах для погружения/сноркинга и ланч между ними предложат в любом дайв центре. Если выбирать корабль поменьше - меньше народу, проще с оборудованием, инструкторы погружают в 2 приема, а не в 4 новичков = комфортнее морская прогулка на наш вкус. .

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Виктор
Всё очень классно. Спасибо большое.
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Н
Добрый день! У нас экскурсия была заявлена на 7,5 часов. Приехало за нами такси, заехали по дороге еще в один отель и поехали на яхту. На яхте просидели 1,5 часа
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пока весь народ собрали. Упарились. На яхте были почти одни русские. Отплывали недалеко от берега, были видны отели вдоль побережья, ни в какую бухту дельфинов мы не плавали и их не видели. Это плавание у коралловых рифов и все. Был обед. Мы практически ничего не ели. В конце покатали на банане. Ребенку понравилось.

Карим
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталия! Спасибо за отзыв, Сожалеем, что вам пришлось ждать в порту, но ожидание составило не полтора часа, а около
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40 минут, и причина этого в том, что у нас сейчас летний сезон и в Хургаде очень много туристов.

Вы уже были в Дельфиновой бухте, она так называется, но мы не можем гарантировать Вам 100%, что Вы встретите дельфинов, и эта информация уже написана в описании экскурсии.
Видеть побережье Хургады и отели там – это нормально, ведь Dolphin Bay находится примерно в 12 км от пляжа.
Не знаю, почему вы не пообедали, но обед был свежий, горячий и шведский стол.
Мы рады, что ваши ребенку понравилась экскурсия.
В любом случае, нам жаль, если в поездке что-то вам не понравилось, и мы учтем ваше мнение, чтобы улучшить наш сервис.

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