ежедневно в 08:00

Морская экскурсия в бухту дельфинов

Поплавать бок о бок с прекрасными созданиями в дикой среде и порадовать себя водными развлечениями

В группе до 25 человек вы отправитесь из Хургады к излюбленному месту обитания редких дельфинов-афалинов.

Покатаетесь на яхте по сочному Красному морю и понаблюдаете за удивительными животными в их естественной среде обитания.

А кроме того, сможете заняться снорклингом, мини-рыбалкой и покататься на банане.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Морская экскурсия в бухту дельфинов

Что вас ожидает

Дом дельфинов

В Хургаде дельфины облюбовали риф Фануз. Благоприятным фактором стали теплое и холодное течения в этой части моря. Во время морской прогулки вы сможете насладиться самим водным вояжем и отдохнуть на яхте. Ну а главное — это, конечно, поплавать в Красном море практически бок о бок с дельфинами-афалинами, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Это эмоции, которые трудно передать словами и, как правило, одно из самых ярких впечатлений от поездки.

В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: транспортное обслуживание; обед, включая безалкогольные напитки; катание на банане и таблетке; оборудование для снорклинга; услуги русскоговорящего гида; а также все налоги и платежи (никаких дополнительных сборов на борту)
  • Дополнительно оплачивается фото- и видеосъемка (опционально), а также трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафаги — 20$ туда-обратно
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и произвести оплату.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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