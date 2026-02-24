ежедневно в 08:00

В группе до 25 человек отправляйтесь из Хургады к месту обитания редких дельфинов-афалинов.
Насладитесь яхтенной прогулкой по Красному морю и, если повезет, понаблюдайте за удивительными животными в их естественной среде.
Программа включает
Насладитесь яхтенной прогулкой по Красному морю и, если повезет, понаблюдайте за удивительными животными в их естественной среде.
Программа включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🐬 Возможность увидеть редких дельфинов-афалинов
- 🏊♂️ Снорклинг в Красном море
- 🍽️ Обед и напитки на яхте
- 🎣 Мини-рыбалка
- 🚤 Катание на банане и таблетке
Что можно увидеть
- Риф Фануз
- Красное море
Описание экскурсии
Дом дельфинов
В Хургаде дельфины облюбовали риф Фануз. Благоприятным фактором стали теплое и холодное течения в этой части моря. Во время морской прогулки вы сможете насладиться водным вояжем и отдохнуть на яхте, поплавать в Красном море. И если повезет, встретиться с дельфинами-афалинами, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Это эмоции, которые трудно передать словами и, как правило, одно из самых ярких впечатлений от поездки.
В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: транспортное обслуживание; обед, включая безалкогольные напитки; катание на банане и таблетке; оборудование для снорклинга; услуги русскоговорящего гида; а также все налоги и платежи (никаких дополнительных сборов на борту)
- Дополнительно оплачивается фото- и видеосъемка (опционально), а также трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафаги — $20 туда-обратно
- Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 5-12 лет и произвести оплату
- Обратите внимание: мы не можем гарантировать вам 100% встречу с дельфинами, природа и случай могут распорядиться иначе
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
|Дети до 12 лет
|$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карим — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 2027 туристов
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Увидели дельфинов 😍 С ними нельзя было плавать, просто фоткали с лодки. Потом в других точках был снорклинг, организация отличная, парни очень старались, все безопасно и очень красиво 😍
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Мы прилетели 11.01 а утром 12го уже ехали на экскурсию. За нами приехала Машина, забрали нас и ещё одну семью от другого организатора, все довольно организованно. Когда мы приехали к
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А
1) Описание экскурсии н сайте не совсем соответствует действительности, да, в теории может там и могут быть тельфины, но другие организаторы об этом не упоминают из-за малого % вероятности данного
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте Александр! Спасибо большое за отзыв, и ещё раз я очень извиняюсь за ситуацию которая была с трансфер. Это не
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Г
Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест).
Вернули в отель так же. Быстро и аккуратно.
Яхта.
2 палубы, вместительная. Народу
Вернули в отель так же. Быстро и аккуратно.
Яхта.
2 палубы, вместительная. Народу
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Всё очень классно. Спасибо большое.
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Н
Добрый день! У нас экскурсия была заявлена на 7,5 часов. Приехало за нами такси, заехали по дороге еще в один отель и поехали на яхту. На яхте просидели 1,5 часа
Карим
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталия! Спасибо за отзыв, Сожалеем, что вам пришлось ждать в порту, но ожидание составило не полтора часа, а около
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