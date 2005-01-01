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Музей египетских древностей в Хургаде

5
3 отзыва
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Экскурсия ⛳ в Музей 🖼 Египетских Древностей в Хургаде позволяет проникнуться духом этой страны.

В музее можно почерпнуть для себя интереснейшую информацию из мира древних египтян, а также вдохновиться на посещение других археологических памятников.

Загадочный Древний Египет всегда манил и всё еще манит к себе путешественников, желающих разгадать его тайны, столкнуться с неведомым.

Древнеегипетская культура обладала рядом весьма самобытных черт, что обуславливалось географическим положением и внутренними законами развития Египта.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 0 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $25 за человека

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Музей египетских древностей в Хургаде
Музей египетских древностей в Хургаде

Что вы увидите

  • Музей египетских древностей
Разгадайте тайны Древнего Египта
Новый музей 🖼 занимает 10 000 м² и разделён на двенадцать залов, в которых выставлено на обозрение туристов 1791 экспонатов. Здесь можно увидеть величайшие храмы и пирамиды в миниатюре, оригинальные украшения, статуи, гробницы и другие старинные предметы. В этом музее можно узнать о многих египетских традициях, например, о том, как в Древнем Египте хоронили мёртвых.
В музее представлены четыре хорошо сохранившиеся мумии, чтобы показать важность «загробной жизни» для древних египтян, которые верили, что «хорошая мумификация предотвратит страдания после смерти». Весь комплекс оснащен выставочным залом площадью 3 000 м², развлекательной зоной, торговым комплексом и автостоянкой.
Комплекс известен, как «представляющий полную картину египетской цивилизации в разные эпохи». Музей является важным дополнением к туризму в Хургаде. «Теперь туристы, которые приезжают, чтобы насладиться морем и увидеть его обитателей, смогут также познакомиться с нашей историей 📖 и наследием», — сказал министр Халед аль-Анани.

Важно знать:

  • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и количество человек;
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, деньги на всякий случай, солнцезащитные очки летом, крем от солнца;
  • Экскурсия состоится при наборе группы от двух человек.
Что входит
  • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером
  • Сопровождение русскоговорящего гида египтолога
  • Входные билеты в музей.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Музей египетских древностей в Хургаде
Музей египетских древностей в Хургаде
Музей египетских древностей в Хургаде
Музей египетских древностей в Хургаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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3 отзыва оставили туристы

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