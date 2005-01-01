Разгадайте тайны Древнего Египта

Новый музей 🖼 занимает 10 000 м² и разделён на двенадцать залов, в которых выставлено на обозрение туристов 1791 экспонатов. Здесь можно увидеть величайшие храмы и пирамиды в миниатюре, оригинальные украшения, статуи, гробницы и другие старинные предметы. В этом музее можно узнать о многих египетских традициях, например, о том, как в Древнем Египте хоронили мёртвых.

В музее представлены четыре хорошо сохранившиеся мумии, чтобы показать важность «загробной жизни» для древних египтян, которые верили, что «хорошая мумификация предотвратит страдания после смерти». Весь комплекс оснащен выставочным залом площадью 3 000 м², развлекательной зоной, торговым комплексом и автостоянкой.

Комплекс известен, как «представляющий полную картину египетской цивилизации в разные эпохи». Музей является важным дополнением к туризму в Хургаде. «Теперь туристы, которые приезжают, чтобы насладиться морем и увидеть его обитателей, смогут также познакомиться с нашей историей 📖 и наследием», — сказал министр Халед аль-Анани.

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