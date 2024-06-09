Приглашаю совершить путешествие в прошлое: полюбоваться величественными пирамидами, погрузиться в мир фараонов и их жен, рассмотреть старинные скульптуры и храмы.
Вы узнаете, чем древние некрополи отличаются друг от друга, почему они имеют разную форму, как проходила мумификация и другие интересные факты.
Вы узнаете, чем древние некрополи отличаются друг от друга, почему они имеют разную форму, как проходила мумификация и другие интересные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Великие пирамиды и не только
Вы посетите три главные исторические зоны Древнего Египта. В программе:
- Мемфис — вы погуляете по руинам первой столицы объединенного Египта на западном берегу Нила. Раскроете ее историю и услышите о царе Менесе. Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха.
- Саккара — гигантский древний некрополь, состоящий из множества памятников. Я покажу ступенчатую пирамиду Джосера и тексты из Книги мертвых на стенах пирамиды Унаса. Поделюсь связанными с ними тайнами и историями.
- Гиза — «визитная карточка» страны. Именно здесь вы увидите того самого Большого сфинкса и пирамиды с открыток. А я расскажу о фараонах Хеопсе, Хефрене и Микерине, для которых они были построены.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: машине или микроавтобусе с кондиционером
- Дорога из Хургады до Гизы займёт около 5 часов
- Входные билеты не включены в стоимость: Гиза — 540 фунтов, Саккара — по 450 фунтов, Серапем — 270 фунтов, Мемфис — 150 фунтов
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 380 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
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