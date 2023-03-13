Дендера и Луксор — портал в историю и архитектуру Древнего Египта. Вы оцените гигантские храмовые комплексы, посвященные богам и фараонам. Полюбуетесь росписями, раскрывающими ценности и особенности повседневной жизни людей тех времен. Разгадаете тайны поющих колоссов Мемнона и насладитесь панорамами Нила.

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Описание

Что вас ожидает

Дендера и храм Хатхор

Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор. В древности египтяне просили у нее помощи, если в семье не было детей. Построенный в 1 веке до нашей эры, храм Хатхор поразит вас красотой и масштабом. Вы посетите колонный зал с изображением римских императоров и потолком, украшенным небесными светилами. Оцените первый в мире зодиакальный календарь и раскроете секреты древнеегипетской астрологии.

Луксор — музей под открытым небом

Луксор — город, где сосредоточено самое большое в мире количество древних сооружений. Чего здесь только нет: старинные дворцы, гробницы фараонов, гигантские каменные изваяния и изящные росписи. Вы посетите два главных храма города: Карнакский и царицы Хатшепсут. Увидите поющие колоссы Мемнона, заглянете на Банановый остров и полюбуетесь Нилом. А я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.

Организационные детали