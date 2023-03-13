Дендера и Луксор за 1 день

Посетить древнешие города Египта и впечатлиться храмовыми комплексами на авто-пешеходной экскурсии

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Дендера и Луксор — портал в историю и архитектуру Древнего Египта. Вы оцените гигантские храмовые комплексы, посвященные богам и фараонам. Полюбуетесь росписями, раскрывающими ценности и особенности повседневной жизни людей тех времен. Разгадаете тайны поющих колоссов Мемнона и насладитесь панорамами Нила.
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
Дендера и Луксор за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Дендера и храм Хатхор

Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор. В древности египтяне просили у нее помощи, если в семье не было детей. Построенный в 1 веке до нашей эры, храм Хатхор поразит вас красотой и масштабом. Вы посетите колонный зал с изображением римских императоров и потолком, украшенным небесными светилами. Оцените первый в мире зодиакальный календарь и раскроете секреты древнеегипетской астрологии.

Луксор — музей под открытым небом

Луксор — город, где сосредоточено самое большое в мире количество древних сооружений. Чего здесь только нет: старинные дворцы, гробницы фараонов, гигантские каменные изваяния и изящные росписи. Вы посетите два главных храма города: Карнакский и царицы Хатшепсут. Увидите поющие колоссы Мемнона, заглянете на Банановый остров и полюбуетесь Нилом. А я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает ранний выезд в 5 утра и возвращение около 20.00
  • Транспорт включен в стоимость. В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе.
  • Дорога занимает 3-4 часа с остановками в одну сторону
  • Дополнительные расходы: питание, входные билеты. Храм Хатхор — 10$, Карнакский храм — 10$, храм Хатшепсут — 8$, колоссы Мемнона — 2$.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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