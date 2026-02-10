Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор. В древности египтяне просили у нее помощи, если в семье не было детей. Построенный в 1 веке до нашей эры, храм Хатхор поразит вас красотой и масштабом. Вы посетите колонный зал с изображением римских императоров и потолком, украшенным небесными светилами. Оцените первый в мире зодиакальный календарь и раскроете секреты древнеегипетской астрологии.
Луксор — музей под открытым небом
Луксор — город, где сосредоточено самое большое в мире количество древних сооружений. Чего здесь только нет: старинные дворцы, гробницы фараонов, гигантские каменные изваяния и изящные росписи. Вы посетите два главных храма города: Карнакский и царицы Хатшепсут. Увидите поющие колоссы Мемнона и полюбуетесь Нилом. А я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.
Организационные детали
Экскурсия предполагает ранний выезд в 5 утра и возвращение около 20.00
Транспорт включен в стоимость. В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе.
Дорога занимает 3-4 часа с остановками в одну сторону
Дополнительные расходы: питание — 12$, прогулка на лодке по Нилу (по желанию) — 15-20$, входные билеты: — храм Дендера — 10$ — храм карнакский — 15$ — храм Хатшепсут — 12$ — колоссы Мемнона— 2$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы читать дальшеуменьшить
хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны.
Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Дата посещения: 10 фев 2026
Мы были по-настоящему счастливы, когда узнали, что нашим гидом в Луксоре станет Шаркави — преподаватель исторического факультета института. С таким человеком экскурсия сразу приобретает особую ценность.
Программа была отлично организована: всё читать дальшеуменьшить
проходило по плану, но без жёстких рамок и спешки — именно то, за что мы ценим индивидуальный формат. Нас забрали в 4 утра, и благодаря раннему выезду мы оказались у храма одними из первых, смогли насладиться тишиной и полностью прочувствовать величественную атмосферу этого места.
Шаркави — не только настоящий профессионал с глубокими знаниями истории страны, но и прекрасный рассказчик с тонким чувством юмора, поэтому слушать его было легко и невероятно интересно.
Обед был организован в формате шведского стола, напитки — за дополнительную плату, как это обычно бывает на экскурсиях. Без особых гастрономических изысков. Отдельным удовольствием стал живописный вид на реку Нил, который сделал этот перерыв приятнее.
Итог: экскурсия оставила исключительно тёплые впечатления. Отличная организация, комфортный темп и гид высочайшего уровня сделали эту поездку в Луксор по-настоящему незабываемой.
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А
Александр
Отдыхаем в Хургаде с семьёй уже не первый раз, но на экскурсию решили поехать впервые, раньше всегда ограничивались пляжным отдыхом. В итоге поездка в Дендеру и Луксор с гидом Мухамедом читать дальшеуменьшить
оказалась отличным решением и полностью оправдала ожидания. Ездили небольшой группой: наша семья двое взрослых и трое детей и еще двое знакомых из отеля. Поездка проходила на комфортабельном микроавтобусе, что сделало дорогу гораздо удобнее и спокойнее. Выезжали из Хургады в 4 утра, тяжеловато было вставать, но это окупилось тем, что в Дендере мы были в числе первых посетителей. Отдельное спасибо водителю, который вёл машину аккуратно, уверенно и безопасно, благодаря чему переезд прошёл без напряжения. Экскурсия была отлично организована. Мухамед — гид, который действительно хорошо знает историю Египта, рассказывает интересно и понятно, с готовностью отвечает на вопросы. Информация подавалась легко, без перегруза, и даже детям было интересно слушать. Очень приятным дополнением стало катание на лодке по Нилу с заездом на Банановый остров, Банановый остров так себе развлечение, но свежий сок из сахарного тростника и только что сорванные фрукты отличным дополнение после насыщенной экскурсионной программы. В итоге получили массу положительных впечатлений, возможно съездим в круиз из Луксора в Ассуан. С уверенностью рекомендуем Мухамеда как профессионального, внимательного и надёжного гида.
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Анна
Ездили в Луксор из Хургады. В описании экскурсии начало в 05:00, в итоге выехали в 04:00. Знакомство с гидом было скомканным, он сел в авто сказал своё имя и всё. читать дальшеуменьшить
Честно, не запомнила, как зовут. До первой остановки и мы и он досыпали. Машина чистая, удобная, водители хорошие. Гид тоже спокойный, учтивый, информацию даёт, на вопросы отвечает, но был как-будто немного грустный. Что не понравилось: бронируя индивидуальную экскурсию мы рассчитываем на то, что будем хоть немного в более комфортных условиях, чем автобусные группы. У нас же получилось, что мы везде по времени были в толпе автобусных экскурсий. Остановки для отдыха делают в одних и тех же местах, где для того, что бы сходить в туалет ты стоишь в очереди 20 минут, потому что здесь же выгрузили 5 автобусов. Почему нельзя сделать остановки для индивидуальных групп в другом месте? Например, на заправке. Почему нельзя подобрать время, что бы не пересекаться с основным потоком автобусов? Перед каждой достопримечательностью ждали гида, который стоял в очереди в кассу за билетами, может можно приобретать их онлайн? Ещё не очень понравилось место, куда заезжали на обед, был скудный выбор на шведском столе и не вкусно. Сам маршрут интересный, красивый, достопримечательности впечатляющие.
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Ирина
Очень понравилась экскурсия, за счет того что выехали в 04.00 застали Дендеру практически пустой, было сказочно. Гид - Шаркави помимо интересной подачи и подробной исторической сводки еще и делал совместные фото для нас. Отличпая логистика, ни разу не стояли в очередях и пробках. Помимо этого было достаточно свободного времени для погулять/пофоткать самим. Машина и водитель также великолепны, быстро и аккуратно довезли
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В
Владимир
На нашей экскурсии гидом был Мохамед (египтолог). Очень хорошо разбирается в истории Египта. Доходчиво и интересно всё рассказывал на понятном русском языке. Очень рекомендую всем именно эту экскурсию, потому что стоит сравнить хорошо сохранившийся храм Дендара и старейший храм Луксора. Билеты покупали заранее сами на египетском сайте музеев. Это сэкономило наше время и деньги.
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Н
Наталья
Экскурсию понравилась. Февраль подходящее время года не жарко днем, однако надо было предупредить о жутком холоде утром. Очень рекомендую, прикасаешься к древней истории.