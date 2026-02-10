Представьте себя путешественником во времени, переносящимся в эпоху фараонов и богов. Экскурсия «Дендера и Луксор за 1 день» из Хургады откроет перед вами двери в прошлое.Вы увидите величественные храмы, украшенные

древними росписями, и почувствуете дух истории, прогуливаясь по древним аллеям. Ваш гид раскроет секреты древнеегипетской цивилизации, покажет зодиакальный календарь и расскажет о жизни людей тех времен. Эта экскурсия - уникальная возможность коснуться тайн древности, насладиться панорамами Нила и ощутить непередаваемую атмосферу мест, где история оживает

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дендера и храм Хатхор

Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор. В древности египтяне просили у нее помощи, если в семье не было детей. Построенный в 1 веке до нашей эры, храм Хатхор поразит вас красотой и масштабом. Вы посетите колонный зал с изображением римских императоров и потолком, украшенным небесными светилами. Оцените первый в мире зодиакальный календарь и раскроете секреты древнеегипетской астрологии.

Луксор — музей под открытым небом

Луксор — город, где сосредоточено самое большое в мире количество древних сооружений. Чего здесь только нет: старинные дворцы, гробницы фараонов, гигантские каменные изваяния и изящные росписи. Вы посетите два главных храма города: Карнакский и царицы Хатшепсут. Увидите поющие колоссы Мемнона и полюбуетесь Нилом. А я поделюсь многовековой историей этого удивительного места.

Организационные детали