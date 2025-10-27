Вы направитесь на остров Орандж-Бэй, где вам предоставят 2 часа для отдыха на шезлонгах под зонтом, идеальных для загара и расслабления. После на борту вас ожидает вкусный обед и безалкогольные

напитки. Во время этого приключения у вас будет возможность остановиться в две разные локации для дайвинга и снорклинга. Также вы сможете развлечься на остановке с водными активностями, такими как банан или таблетка. Все это включено в стоимость!

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и море спокойное. В июле и августе может быть жарко, но это идеальное время для любителей теплой воды. В зимние месяцы, с декабря по март, температура ниже, но все равно позволяет насладиться красотой моря и острова.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.