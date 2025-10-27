Мои заказы

Путешествие на яхте к Оранжевому острову (с дайвингом и питанием)

Отправляйтесь на увлекательное путешествие к Оранжевому острову, где вас ждут дайвинг, снорклинг и вкусный обед на борту. Полный релакс и приключения
Вы направитесь на остров Орандж-Бэй, где вам предоставят 2 часа для отдыха на шезлонгах под зонтом, идеальных для загара и расслабления. После на борту вас ожидает вкусный обед и безалкогольные
напитки.

Во время этого приключения у вас будет возможность остановиться в две разные локации для дайвинга и снорклинга. Также вы сможете развлечься на остановке с водными активностями, такими как банан или таблетка. Все это включено в стоимость!

4.6
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Дайвинг и снорклинг в Красном море
  • 🏝️ Отдых на Оранжевом острове
  • 🍽️ Вкусный обед на борту
  • 🚤 Водные развлечения включены
  • 🚌 Удобный трансфер от отеля

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и море спокойное. В июле и августе может быть жарко, но это идеальное время для любителей теплой воды. В зимние месяцы, с декабря по март, температура ниже, но все равно позволяет насладиться красотой моря и острова.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Оранжевый остров
  • Коралловые рифы

Описание водной прогулки

Что вас ждет:

  • Наш трансфер заберёт вас прямо от отеля в запланированное время.
  • По прибытии в порт, вы пересядете на комфортабельное судно.
  • Далее вы отправитесь на Оранжевый остров, чтобы увидеть захватывающую красоту подводных кораллов и живописных пляжей.
  • Погрузитесь в глубины Красного моря с аквалангом или просто воспользуйтесь маской и трубкой, чтобы познакомиться с уникальным подводным миром, полным ярких красок и разнообразия морских обитателей.
  • Также вы сможете развлечься на остановке водными активностями — бананом или таблеткой.
  • Насладитесь вкусным обедом, приготовленным из свежих продуктов и поданным на борту корабля.

Ежедневно в 08:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Оранжевый остров
  • Красное море
  • Коралловый риф Эль-Фанус
Что включено
  • Трансфер из Хургады туда и обратно
  • Посещение острова на два часа
  • Безалкогольные напитки и обед на яхте
  • Одна остановка для погружения с аквалангом
  • Снаряжение для дайвинга
  • Профессиональный инструктор
  • Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
  • Оборудование для снорклинга
  • Профессиональный гид-снорклинг
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашиш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека
  • Напитки и питание на острове не включены в стоимость
  • Съемка фото и видео
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Хургада)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Хургада)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
А
Андрей
27 окт 2025
V
Vadim
25 окт 2025
Обед оставляет желать лучшего (отсутствуют морепродукты), посещение острова Оранжевого острова, считаю можно сократить до 1 часа, особо делать там нечего
А
Александр
9 окт 2025
Очень довольны.
Отличный вариант - если хочется всё и сразу и за один день!
Рекомендую.
Всё заявленное случилось
Аттракционы были разные и по этой причине относительно короткие.
Команда целенаправленно создаёт хорошее настроение гостям шутками, улыбками…
Рекомендую
В
Власов
19 сен 2025
Е
Екатерина
31 авг 2025
Экскурсия очень хороша!!!!
У нас был индивидуальный трансфер, что оставило еще больше положительных эмоций)
Забрали из отеля, довезли до яхты, русскоязычный гид, везде всё подробно объяснял, к сожалению имя не запомнила, но
оооочень приятный и симпатичный молодой человек)
По пути на остров было две остановки, плавали с масками (Были с собой и можно было взять на яхте), в рифах, рыбы видели много, дальше обед - вкусно на удивление, всю дорогу были фанта, кола и спрайт - бесплатно.
на острове были полтора часа - народу много, но никто никому не мешал походить и пофотографироваться)
Жарко,цены атомные на острове - шарик мороженого 4 доллара)
Остров действительно очень красивый - белый песочек, бирюзовое море….
по пути назад остановок не было, только незадолго до прибытия в "порт" небольшая остановка, покатали на банане всех желающих. Действительно недолго - полминуты, но всё равно приятно.
Вобщем впечатлений за такие деньги тем более - уйма! Полный восторг и у взрослых и у детей!

Входит в следующие категории Хургады

