Вы направитесь на остров Орандж-Бэй, где вам предоставят 2 часа для отдыха на шезлонгах под зонтом, идеальных для загара и расслабления. После на борту вас ожидает вкусный обед и безалкогольные
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Дайвинг и снорклинг в Красном море
- 🏝️ Отдых на Оранжевом острове
- 🍽️ Вкусный обед на борту
- 🚤 Водные развлечения включены
- 🚌 Удобный трансфер от отеля
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и море спокойное. В июле и августе может быть жарко, но это идеальное время для любителей теплой воды. В зимние месяцы, с декабря по март, температура ниже, но все равно позволяет насладиться красотой моря и острова.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Оранжевый остров
- Коралловые рифы
Описание водной прогулки
Что вас ждет:
- Наш трансфер заберёт вас прямо от отеля в запланированное время.
- По прибытии в порт, вы пересядете на комфортабельное судно.
- Далее вы отправитесь на Оранжевый остров, чтобы увидеть захватывающую красоту подводных кораллов и живописных пляжей.
- Погрузитесь в глубины Красного моря с аквалангом или просто воспользуйтесь маской и трубкой, чтобы познакомиться с уникальным подводным миром, полным ярких красок и разнообразия морских обитателей.
- Также вы сможете развлечься на остановке водными активностями — бананом или таблеткой.
- Насладитесь вкусным обедом, приготовленным из свежих продуктов и поданным на борту корабля.
Ежедневно в 08:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оранжевый остров
- Красное море
- Коралловый риф Эль-Фанус
Что включено
- Трансфер из Хургады туда и обратно
- Посещение острова на два часа
- Безалкогольные напитки и обед на яхте
- Одна остановка для погружения с аквалангом
- Снаряжение для дайвинга
- Профессиональный инструктор
- Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
- Оборудование для снорклинга
- Профессиональный гид-снорклинг
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер из Макади, Сахль-хашиш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
- Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека
- Напитки и питание на острове не включены в стоимость
- Съемка фото и видео
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Хургада)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Хургада)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
27 окт 2025
V
Vadim
25 окт 2025
Обед оставляет желать лучшего (отсутствуют морепродукты), посещение острова Оранжевого острова, считаю можно сократить до 1 часа, особо делать там нечего
А
Александр
9 окт 2025
Очень довольны.
Отличный вариант - если хочется всё и сразу и за один день!
Рекомендую.
Всё заявленное случилось
Аттракционы были разные и по этой причине относительно короткие.
Команда целенаправленно создаёт хорошее настроение гостям шутками, улыбками…
Рекомендую
Отличный вариант - если хочется всё и сразу и за один день!
Рекомендую.
Всё заявленное случилось
Аттракционы были разные и по этой причине относительно короткие.
Команда целенаправленно создаёт хорошее настроение гостям шутками, улыбками…
Рекомендую
В
Власов
19 сен 2025
Е
Екатерина
31 авг 2025
Экскурсия очень хороша!!!!
У нас был индивидуальный трансфер, что оставило еще больше положительных эмоций)
Забрали из отеля, довезли до яхты, русскоязычный гид, везде всё подробно объяснял, к сожалению имя не запомнила, но
У нас был индивидуальный трансфер, что оставило еще больше положительных эмоций)
Забрали из отеля, довезли до яхты, русскоязычный гид, везде всё подробно объяснял, к сожалению имя не запомнила, но
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
-
5%
Круиз
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
$1900
$2000 за всё до 15 чел.
-
24%
Водная прогулка
Дайвинг на домашнем рифе + национальный обед (всё включено)
Хургада для настоящих исследователей: риф, погружения и знакомство с египетской кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
13 ноя в 12:30
$72
$95 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
$40 за человека